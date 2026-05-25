'ডায়মন্ডহারবার মডেলে'র নামে চলত পুলিশের দাদাগিরি ! পদত্যাগ করে বিস্ফোরক 8 তৃণমূল কাউন্সিলর
ডায়মন্ডহারবারের মহকুমাশাসকের দফতরে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন আট তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে পুকুর ভরাট, জমি দখলে মদতের অভিযোগ ৷
Published : May 25, 2026 at 6:44 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 25 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার ডায়মন্ডহারবারে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডায়মন্ডহারবার মডেলে'র নামে প্রচারিত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত ৷ যার শুরুটা হয়েছিল রবিবার ফলতা বিধানসভার ফলপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে ৷ যেখানে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা ৷ আর তার 24 ঘণ্টার মধ্যে ডায়মন্ডহারবার পুরসভার মোট 16টি ওয়ার্ডের মধ্যে আটজন তৃণমূল কাউন্সিলর একসঙ্গে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন মহকুমাশাসকের দফতরে ৷
সোমবার দুপুরে ডায়মন্ডহারবারের মহকুমাশাসক অয়ন দত্তগুপ্তের কাছে নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দেন ওই কাউন্সিলররা ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, একসঙ্গে এত সংখ্যক কাউন্সিলরের পদত্যাগ শুধুমাত্র প্রশাসনিক ঘটনা নয়, বরং তা ডায়মন্ডহারবারের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ এ নিয়ে মহকুমাশাসক অয়ন দত্তগুপ্ত বলেন, "পদত্যাগপত্র আমাদের কাছে জমা পড়েছে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷"
পদত্যাগকারী কাউন্সিলরদের অভিযোগ, এতদিন ডায়মন্ডহারবার পুরসভা কার্যত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নয়, বরং পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে চলত ৷ সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তমাল হালদার সরাসরি বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, "এতদিন ডায়মন্ডহারবার মডেলের নামে একটা বেলুন ফুলিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ এখন সেই বেলুন ফুস হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা জনপ্রতিনিধি হলেও, কোনও স্বাধীনতা ছিল না ৷ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন পুলিশ আধিকারিকেরা ৷ তাঁদের নির্দেশেই আমাদের উঠতে ও বসতে হতো ৷"
তিনি আরও দাবি করেন, উপরের স্তর থেকে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো ৷ আর সেই কাউন্সিলরদের কার্যত পুতুলের মতো ব্যবহার করত পুলিশ ৷ তমাল হালদার বলেন, "প্রতিবাদ করার পরিবেশ ছিল না ৷ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে আমাদের সাহস এসেছে ৷ তাই আমরা পদত্যাগ করছি ৷"
শুধু প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ নয়, দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন একাধিক কাউন্সিলর ৷ তাঁদের অভিযোগ, ডায়মন্ডহারবার এলাকায় পুকুর ভরাট, অবৈধ নির্মাণ, তোলাবাজি - সব ক্ষেত্রেই পুলিশের একাংশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল ৷ কাউন্সিলরদের অভিযোগ, অবৈধ বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে মালিকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হতো ৷ প্রতিবাদ করলে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হতো তাঁদের ৷
13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত সাহা বলেন, "ডায়মন্ডহারবার পুরসভা 16টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৷ এতদিন সব ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে ছিল ৷ কিন্তু, আমরা আটজন কাউন্সিলর সিদ্ধান্ত নিয়েছি পদত্যাগ করব ৷ এখনও আমাদের মেয়াদ প্রায় আটমাস বাকি রয়েছে ৷ উন্নয়নের বার্তা নিয়েই আমরা এসেছিলাম ৷ কিন্তু, যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, তাতে মানুষের সামনে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে উঠছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে পুরসভা থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়েছে ৷ সেই বিষয়ে আমরা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷" অমিত সাহার কথায়, "আমরা দুর্নীতির তদন্ত চাই ৷ যদি তদন্তে আমাদের কারোর নাম জড়ায়, তাহলে যে শাস্তি হবে মাথা পেতে নেব ৷ তবে, যাঁরা প্রকৃত দোষী, তাঁদেরও আইনের মুখোমুখি হতে হবে ৷"
পদত্যাগকারী কাউন্সিলরদের দাবি, তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না ৷ বরং, বর্তমান সরকার যাতে নতুন বোর্ড গঠন করে, তাহলে মানুষের জন্য কাজ করতে পারবে ৷ সেই পথ প্রশস্ত করতেই তাঁরা সরে দাঁড়াচ্ছেন ৷ কাউন্সিলর তমাল হালদার বলেন, "বিজেপির দুর্দিনে যাঁরা মাটি কামড়ে লড়াই করেছে, তাঁদের প্রাপ্য আমরা কেড়ে নিতে চাই না ৷ নতুন সরকার তাদের প্রতিনিধি দিয়ে পুরসভা চালাক ৷ এলাকার মানুষ হিসেবে আমরা সহযোগিতা করব ৷"
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার ৷ তিনি বলেন, "ডায়মন্ডহারবার পুরসভায় যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে তার তদন্ত অবশ্যই হবে ৷ যারা যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ এখন রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না ৷"
ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডাও একই সুরে বলেন, "দুর্নীতির তদন্তের হাত থেকে বাঁচার জন্য পদত্যাগ করলেও, কেউ রেহাই পাবে না ৷ তদন্ত হবে এবং যাঁদের নাম উঠে আসবে, তাঁদের জেলে যেতে হবে ৷"
কাউন্সিলরদের নিয়ন্ত্রণ, তোলাবাজি এবং বেআইনি কাজকর্মের এই অভিযোগ নিয়ে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ পুলিশের কোন কোন আধিকারিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তা-ও খোলসা করেননি কাউন্সিলররা ৷ উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগেই ডায়মন্ডহারবারের পুলিশ সুপারকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে ৷
যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামী দিনে এই ঘটনা ডায়মন্ডহারবার তথা দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে ৷ উল্লেখ্য, পদত্যাগকারী কাউন্সিলরদের তালিকায় রয়েছেন, 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত সাহা, 7 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তমাল হালদার, 16 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবকী হালদার, 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মঞ্জু মণ্ডল, 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অলক হালদার, 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন দাস, 8 নম্বর ওয়ার্ড মৃদুল হালদার এবং 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিব্যেন্দু হালদার ৷