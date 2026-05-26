কাটমানি দিয়েও মেলেনি আবাসের ঘর, তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
মালদার চাঁচলের ঘটনা৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা৷
Published : May 26, 2026 at 5:24 PM IST
চাঁচল (মালদা), 26 মে: আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাটমানি নিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা৷ টাকা দেওয়ার পরও মেলেনি ঘর৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে মালদার চাঁচলে৷ যে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি আবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী৷ তৃণমূল জমানার অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার তৈরি হতেই ওই নেতার নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হল৷ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷
ঘটনাস্থল মালদার চাঁচল-2 ব্লকের জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত৷ সেখানে একটি গ্রাম সংসদের সদস্য তৃণমূলের রেবিনা বিবি৷ তাঁর স্বামী জাহাঙ্গির আলম এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত৷ তিনিই আবাসের ঘর পাইয়ের দেওয়ার নাম টাকা নিয়েছিলেন এবং পরে ঘর পাইয়ে দেননি বলেই অভিযোগ উঠেছে৷
আবু সামার অভিযোগ, ‘‘ঘরের তালিকায় নাম ছিল। টাকা চেয়েছিল তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী জাহাঙ্গির। 10 হাজার টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু কাটমানি দেওয়ার পরও ঘর পেলাম না। এখন টাকা ফেরত চাইতে গেলে হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির। আমি চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি৷’’
স্থানীয় বাসিন্দা শাহজাহান আলিও একই অভিযোগ করেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘টাকা দিয়েও ঘর পেলাম না। আমারা আমাদের টাকা ফেরত চাই। থানায় জানিয়েছি৷ পুলিশ কী ব্যবস্থা নেই সেটাই দেখার!’’ গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল আহাদ বলেন, ‘‘ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় 10 জনের কাছ থেকে দশ হাজার কিংবা কুড়ি হাজার টাকা করে প্রায় লক্ষাধিক টাকা তুলেছে জাহাঙ্গির। আমরা জাহাঙ্গিরের শাস্তি চাই৷ উপভোক্তদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক।’’
প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় কাটমানি নেওয়ার একাধিক অভিযোগ উঠেছিল৷ তবে অনেকে তৎকালীন শাসক দলের নেতাদের দাপটে মুখ খুলতে পারেননি৷ এখন তৃণমূল হেরে যাওয়ার পর এক এক করে সরব হচ্ছেন৷ ইতিমধ্যে বেশ কিছু জায়গায় তোলাবাজি, কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা গ্রেফতারও হয়েছেন৷
ফলে এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার! তবে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলেই বিশ্বাস করেন বিজেপির মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রতন দাস৷ তিনি বলেন, “যাঁদের-যাঁদের টাকা তৃণমূল নেতারা নিয়ে বসে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই থানায় অভিযোগ দায়ের করুন। আমরা তাঁদের পাশে আছি। গরিব মানুষের টাকা ফেরত দিতে হবে।’’
তবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির আলম। তাঁর দাবি, তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। অন্যদিকে এই নিয়ে মালদার চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, ‘‘অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’’