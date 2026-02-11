ETV Bharat / politics

শুভঙ্করের বিরুদ্ধে মহিলা নেত্রীর অভিযোগে চর্চা দিল্লিতে, 'একলা চলো'র সিদ্ধান্তের কারণে ষড়যন্ত্র !

বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে অনুমান অনেক নেতার ।

congress
বিধান ভবন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 11, 2026 at 4:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রীর অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর চর্চা হল বিধান ভবনে । বাইরে দুপুর থেকে রাত আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গিয়েছে ।

সূত্রের দাবি, এই অভিযোগের ফয়সালা করতে দিল্লিতে দিনভর একাধিক বৈঠক হয়েছে । তেমনই, মঙ্গলবার কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ গোলাম আহমেদ মীরের কাছে পালটা সওয়াল করা হয়েছে । তবে, মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত 'মৌখিক হেনস্তা'র কোনও সমাধান হল না । ফলে, দোলাচলে রইল দুই পক্ষই ।

মূল ঘটনা কী?

সদস্যপদ সংগ্রহের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী পদে দায়িত্ব পান শ্রাবন্তী সিংহ । এরপর ধাপে ধাপে প্রদেশ কংগ্রেসের 33টি জেলা কমিটি স্তরে মহিলা সংগঠন তৈরি হয় । তার মধ্যে 13টি জেলার মহিলা সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে অভিযোগ ওঠে । কীসের ভিত্তিতে ওই 13টি জেলার মহিলা সংগঠনের সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ।

সূত্রের দাবি, ওই 13টি জেলার জেলা সভাপতিরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে মহিলা সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় । এরপরেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার শ্রাবন্তী সিংহকে রদবদলের বার্তা দেন । সেই বিষয়টা নিয়েও রবিবার বিধান ভবনে আলোচনা হয় । এরপরেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে মহিলা কমিটির রদবদল করতে চাপ এবং হুমকি'র অভিযোগ জানিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লাম্বাকে ইমেল মারফৎ অভিযোগ জানান প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রাবন্তী সিংহ । সেই অভিযোগ নিয়েই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্দরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয় ।

কে কী বলছেন?

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে অনুমান করছেন বিধান ভবনের অনেক নেতা । কারণ হিসেবে তাঁদের যুক্তি, বহু বছর বাদে বামেদের হাত ছেড়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব একলা লড়াইয়ের পক্ষ নিয়েছে । যদিও এ বিষয়ে মতামত নিতে শ্রাবন্তী সিংহের কাছে ইটিভি ভারতের তরফে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি ।

তবে, শুভঙ্কর সরকার বলেন, "প্রত্যেকটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তাঁর বক্তব্য পেশ করার । এ কারণেই আমি সংবিধান পাঠ করেছিলাম । যে সংবিধান প্রত্যেকটা মানুষের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার দেয় । আইন আইনের পথে চলবে । বাকিটা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেল উত্তর দেবে ।"

সোশাল মিডিয়া সরগরম

এরপর মঙ্গলবার দিনভর প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক পদাধিকারী সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেন । অভিযোগকারীর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । বিরোধী রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেন অনেকে ।

প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র রোহন মিত্র সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "লিঙ্গ নির্বিশেষে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কোনও ব্যক্তির করা কোনও অভিযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য প্রমাণিত হয় না । বরং, প্রমাণের প্রয়োজন হয় । পেশাগত জীবন যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় । 18 মাসের বেশি সময় ধরে শুভঙ্কর সরকার যে পদে অর্পিত হয়েছেন, সেখানে তিনি অনুকরণীয় শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছেন । তাঁর আচরণ এবং নীতি ও তাঁর চিন্তাভাবনা দলের জন্য সুনিশ্চিত । তারপরও, যে কোনও ব্যক্তির প্রতি তাঁর আচরণ সম্মানজনক । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একা যাওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, তবে অপ্রমাণিত অভিযোগ তোলা গ্রহণযোগ্য নয় । এটি কোনও একক ব্যক্তি বা লিঙ্গের নয়, বরং স্বার্থান্বেষী একটি গোষ্ঠীর সমন্বিত প্রচেষ্টা ।"

যুবনেতা অর্ঘ্য গণ লেখেন, "ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে সামলানো কিন্তু খুব মুশকিল । মনে রাখবেন, দল এবং দলের সম্মান সবার আগে । প্রত্যেকটি দলীয় কর্মীর কাছে ।"

মুখপাত্র সুমন রায় চৌধুরী লেখেন, "একলা চলো, এটাই রাস্তা: ষড়যন্ত্রে মাথা নোয়াব না । বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এক নজিরবিহীন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে রাজ্য কংগ্রেস । প্রদেশ সভাপতি নাকি 'মৌখিক হেনস্তা' করেছেন রাজ্য মহিলার প্রধানকে, প্রদেশ রাজনীতিতে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই অভিযোগে । যাঁরা জানেন যাঁরা চেনেন বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে, তাঁদের জন্য এই লেখাটা না, যাঁরা পরিচিত নন তাঁরা ভেবে দেখবেন, ষড়যন্ত্রের গভীরতা । এই ভদ্রমহিলা নাকি আগেও দলের মহিলা ও পুরুষ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছেন যা ধোপে টেঁকেনি, অর্থাৎ তাঁর এটাই প্রণোদনা ৷ তবে কি কেউ তাঁকে আবার করে সেই পুরনো তির ব্যবহারের ইন্ধন জোগাচ্ছে ? প্রশ্ন অনেক ৷ উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে, কিন্তু 'একলা চলো রে ।"

TAGGED:

SUBHANKAR SARKAR
PRADESH CONGRESS PRESIDENT
শুভঙ্কর সরকার
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি
CONGRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.