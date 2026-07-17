বাঁকড়া মসজিদ ইস্যুতে অশান্তির আশঙ্কা ! বিমানবন্দর এলাকায় পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ

বাঁকড়া মসজিদ ইস্যুতে অশান্তির আশঙ্কা ! বিমানবন্দর এলাকায় পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ
যশোর রোড ও আশেপাশের এলাকায় বিরাট সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ বিক্ষোভে দেখানো হবে বলে হুঁশিয়ারি সিদ্দিকুল্লার ৷
Published : July 17, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: বাঁকড়া মসজিদে নমাজ পড়া বন্ধ করা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ককে ঘিরে অশান্তির আশঙ্কা ৷ আর তার জেরে কলকাতা বিমানবন্দর এবং তাঁর আশেপাশের এলাকায় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হল ৷ শুক্রবার সকাল থেকেই ওই এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুটমার্চ করছেন ৷ আইনশৃঙ্খলার সম্ভাব্য অবনতি ও বিক্ষোভ প্রতিহত করতেই এই পদক্ষেপ ৷
এ দিন সকালে কলকাতা বিমানবন্দরের বাঁকড়া ক্রসিং,পাশের যশোর রোড ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে রুটমার্চ শুরু হয়েছে ৷ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় ইতিমধ্যেই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারা জারি করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ের থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে 136 বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বাঁকড়া মসজিদ ৷ ফলে রানওয়েতে বিমান ওঠা-নামা করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি থেকে যায় ৷ নিয়ম অনুযায়ী, রানওয়ে 240 মিটারের মধ্যে কোনও কাঠামো রাখা যায় না ৷ কিন্তু, বাঁকড়া মসজিদ বিমানবন্দরের সীমানার ভিতরে ৷ রানওয়ে থেকে মাত্র 165 মিটার দূরে অবস্থিত ৷ এমনকী তাঁর গম্বুজের উচ্চতা রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে ঝুঁকি নিয়ে বিমান ওঠানামা করে কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ে দিয়ে ৷ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই মসজিদটি বিমানবন্দরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছে রাজ্যের বিগত সরকারকে ৷ কিন্তু, কোনও আবেদনেই কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ ৷
এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমবার বিজেপির সরকার গঠিত হয়েছে ৷ তারপর উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ শিকদারের উদ্যোগে বিমানবন্দরের ভিতর থেকে বাঁকড়া মসজিদ সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ সেই উদ্দেশ্যে গত 11 জুলাই থেকে বাঁকড়া মসজিদে নমাজ পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ-এর তরফে ৷ আর তার জেরেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ওই মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও নমাজ পড়তে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ৷
মসজিদ কমিটির সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অভিযোগ, কোনও আগাম নোটিশ ছাড়াই ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদে নমাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে শুক্রবার জুম্মার নমাজের পর রাস্তায় বসে প্রতীকী নমাজ পাঠ এবং কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দেন তিনি ৷ এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন ৷
তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সুরক্ষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷ উল্লেখ্য, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থার বিমান ওঠানামা না-করার অন্যতম কারণ এই মসজিদ ৷ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, মসজিদের জন্য রানওয়ের সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না ৷ এমনকী পরিকাঠামোর উন্নতিও সম্ভব হচ্ছে না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা রাজ্যে এলে এই বিমানবন্দরেই তাঁদের বিমান অবতরণ করে ৷ এমন ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তার স্বার্থে কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ের কাছ থেকে বাঁকড়া মসজিদ সরানোটা জরুরি বলে মনে করছে প্রশাসন ৷ বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বিমানবন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে তোষণের রাজনীতি বন্ধ করা জরুরি ৷ মসজিদটির স্থানান্তরের জন্য রাজ্য সরকার বিকল্প জমিও দিতে প্রস্তুত ৷ সে কথা আগেই জানিয়েছেন বিধায়ক সৌরভ শিকদার ৷ তবে, এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করছে বিরোধী দলগুলি ৷ এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দর ও তার আশেপাশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে যশোর রোড সংলগ্ন এলাকাগুলিতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷