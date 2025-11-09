দুর্নীতির অভিযোগে সরব হতেই প্রাণনাশের হুমকি ! অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

দুর্নীতির অভিযোগে সরব হতেই প্রাণনাশের হুমকি ! অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধান
জলাভূমি ভরাট ও সরকারি জমি দখল-সহ একাধিক অভিযোগ ৷ পালটা বিজেপি ও আইএসএফের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তৃণমূলের উপপ্রধানের ৷
Published : November 9, 2025 at 4:36 PM IST
সোনারপুর, 9 নভেম্বর: সরকারি জমি জবরদখল, জলাভূমি ভরাট, এমনকি সরকারি প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করা ৷ এমন নানান অভিযোগ উঠেছে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ৷ এবার পাল্টা অভিযোগকারীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের উপপ্রধান আনোয়ার উল হকের বিরুদ্ধে ৷
এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সুরাত আলি মোল্লা নামে ওই ব্যক্তি ৷ যদিও, পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনোয়ার উল হকের দাবি, তিনি কাউকে হুমকি দেননি ৷ বরং তাঁকে এবং তাঁর দলের নেতাদের প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ আর বিজেপির মদতে আইএসএফ এই কাজ করছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
জলাভূমি ভরাট করা, সরকারি জমি দখল ও সরকারি প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ নিয়ে সুরাত আলি মোল্লা বলেন, "আমি কয়েকদিন আগে পোলঘাটের উপপ্রধানের দুর্নীতির প্রমাণগুলি ভিডিয়ো করেছিলাম ৷ সেগুলি সোশাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিই ৷ কিন্তু, তারপর থেকেই আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ ওঁর লোকজন এসে আমাকে মারার হুমকি দিয়েছে ৷ বলছে, আমার গাড়ি ভাঙচুর করবে ৷ আমি সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি ৷ পুলিশ এসেছিল অভিযোগ পেয়ে ৷"
তবে, দুর্নীতি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আনোয়ার উল হক ৷ তাঁর পালটা দাবি, "আমি 1993 সাল থেকে পোলঘাট পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপপ্রধানের দায়িত্ব সামলে আসছি ৷ এতদিনে আমার বিরুদ্ধে কেউ কোনও দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেনি ৷ আর প্রাণনাশের হুমকি আমি দিচ্ছি না ৷ বরং আমাকে দেওয়া হচ্ছে ৷ আমার দলের নেতাদের দিচ্ছে ৷ শওকত মোল্লাকে প্রাণে মেরে দেবে বলেছে ৷ এসব বিজেপির চক্রান্তে হচ্ছে ৷ ওরা আইএসএফ-কে দিয়ে এসব করাচ্ছে ৷"
আনোয়ার উল হকের দাবি, "গত লোকসভা ভোটে সাংসদ সায়নী ঘোষ এই পোলঘাট পঞ্চায়েত থেকে সাড়ে চার হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন ৷ ওরা সেই লিডকে নষ্ট করতে চাইছে ৷ তাই এলাকায় অস্থিরতা তৈরি করে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে ৷ যাতে করে মানুষজন ভোট দিতে না-যায় ৷ এসব চক্রান্ত সফল হবে না ৷"
তবে, দুর্নীতি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে তৃণমূলের পালটা সমালোচনা করেছেন সুজন চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "জলাভূমি বুজিয়ে দেওয়া, সরকারি জমি দখল করা, এসব তৃণমূলী কালচার ৷ আর পোলঘাট পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মানেই তৃণমূল ৷ সেখানেও এসব দুর্নীতি হচ্ছে ৷ আর সাধারণ মানুষ সেই দুর্নীতির প্রতিবাদ করলে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে ৷ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাকে এই দলটা তলানিতে নিয়ে গিয়েছে ৷ এসব অরাজকতা মানুষ আর বরদাস্ত করবে না ৷ মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে ৷"