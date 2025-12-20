'বঙ্কিমদা' থেকে 'ঋষি বঙ্কিমবাবু', বিতর্ক ভোলাতে বন্দেমাতরমের জন্মভূমির আবেগে শান মোদির
মতুয়া-এসআইআর বিতর্ক এড়িয়ে, হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্ম, গুরুচাঁদ ঠাকুরের কলম এবং বড়মা’র মাতৃত্বের প্রসঙ্গ টানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : December 20, 2025 at 2:47 PM IST
নদিয়া ও কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: তাহেরপুরের উদ্দেশে টেলিফোন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে জাতীয় গান বন্দেমাতরমের জন্মভূমির আবেগ ৷ সেই সঙ্গে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, 'বঙ্কিম-দা' থেকে 'ঋষি বঙ্কিমবাবু' সম্বোধন ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বঙ্গ সফরে এসে বিতর্ক ভুলিয়ে বাংলার আবেগ ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
বন্দেমাতরমের 150 বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি সংসদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিম-দা' বলে সম্বোধন করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ সেই ঘটনার পর বাংলায় সফরে এসে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা চালালেন নমো ৷ এ দিন ঘন কুয়াশার কারণে, নদিয়ার তাহেরপুরের সরকারি মঞ্চের অনুষ্ঠান এবং জনসভায় বক্তব্য রাখতে পৌঁছতে পারেননি তিনি ৷ তাই টেলিফোনে ভার্চুয়ালি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন কলকাতা থেকে ৷ তখনই তাঁর বক্তব্যে টেনে আনেন বন্দেমাতরম প্রসঙ্গ ৷ শুরুতেই বন্দেমাতরমকে 'বাংলার মাটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান' বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তিনি বলেন, "বন্দেমাতরম এই মাটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান ৷ বন্দেমাতরমের 150 বছরের পূর্তি গোটা দেশ পালন করছে ৷ সম্প্রতি ভারতের সংসদে বন্দেমাতরমের গৌরব তুলে ধরা হয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের সেই মাটি, যা বন্দেমাতরমের অমর ভূমি ৷ এই মাটি 'বঙ্কিমবাবু'র মতো মহান ঋষি দেশকে উপহার দিয়েছে ৷"
বিস্তারিত আসছে...