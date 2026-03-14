ETV Bharat / politics

বিজেপি ক্ষমতায় এলে ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর সঙ্গে হিসাবও হবে! ব্রিগেড থেকে হুঙ্কার মোদির

মোদীর দাবি- এ বার বাংলায় জঙ্গলরাজের অবসান হবে । আইনের শাসন শুরু হবে । যে আইন ভাঙবে, তাকে খুঁজে খুঁজে বের করা হবে ।

ব্রিগে়ডের সভায় মোদি৷ (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 মার্চ: ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তৃণমূল সরকারকে 'নির্মম সরকার' এবং 'মহা জঙ্গলরাজ'-এর সঙ্গে তুলনা করে শনিবারের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি । তাঁর দাবি, এবারে তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত, কেউ বাঁচাতে পারবে না ৷ ওদের যাওয়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ।

এখানেই না থেমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এবারে সবকা সাথ, সবকা বিকাশের সঙ্গে সবকা হিসাবও হবে!" প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখন একটাই স্লোগান উঠছে— 'চাই বিজেপি সরকার'। তিনি বলেন, "এবার বাংলায় জঙ্গলরাজের অবসান হবে । আইনের শাসন শুরু হবে । যে আইন ভাঙবে, তাকে খুঁজে খুঁজে বের করা হবে ।"

"আমার প্রিয় বাংলাবাসী, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম'— বাংলাতেই ভাষণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী । ঐতিহাসিক ব্রিগেড ময়দানের সভায় বিপুল জনসমাগমের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "যেখানেই চোখ পড়ছে, সেখানেই মানুষ । অদ্ভুত দৃশ্য ।" এরপরই সভায় আসা মানুষের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলকে নিশানা করেন তিনি। মোদীর অভিযোগ, সভায় যোগ দিতে আসা মানুষকে আটকাতে তৃণমূল সবরকম চেষ্টা করেছে— রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে, পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে । কিন্তু তাতেও মানুষকে আটকানো যায়নি । তাঁর কথায়, "‘মানুষের এই বিপুল উপস্থিতিই প্রমাণ করছে, এই সরকারের যাওয়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে !"

তৃণমূলের কাটমানির বিরুদ্ধেও সরব হন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, সবকিছুতেই তৃণমূল কাটমানি খোঁজে ৷ এদের সরকারের অবসান ঘটলেই বাংলায় গরিবের মুক্তি, বিকাশ হবে ৷ অনুপ্রবেশের প্রশ্নেও তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, নিজেদের ভোট ব্যাঙ্কের জন্য এরা তো বাংলার জনবিন্যাসই বদলে দিয়েছে ৷

2011 সালের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিপিএমের অত্যাচার থেকে বাঁচতে মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল ৷ কিন্তু তৃণমূল ওদেরও ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ বেড়েছে ৷ স্কুল, কলেজও সুরক্ষিত নয় ৷ সন্দেশখালির সেই ছবি, আরজি কর কাণ্ড মানুষ ভোলেনি। তৃণমূল কীভাবে প্রকাশ্যে অপরাধীদের সঙ্গে থাকে, সকলেই দেখেছে। প্রতিটি অপরাধের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও না-কোনও নেতা জড়িত ৷

এরপরই নিজস্ব ঢঙে জনতার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, "আপনারা এর থেকে মুক্তি চান কি না ?" ভিড় থেকে সমস্বরে আওয়াজ উঠেছে, 'হ্যাঁ' ৷ যা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় মা, বোনেদের আশ্বস্ত করছি, বাংলায় বিজেপি সরকার হলে আপনারা সুরক্ষিত থাকবেন ৷ আর অপরাধীরা জেলে থাকবে ৷ এটা মোদির গ্যারান্টি ৷"

কর্মসংস্থান থেকে উন্নয়ন — একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এদিন কাঠগড়ায় তোলেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কাজের সুযোগ না থাকায় বহু শিক্ষিত যুবক ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। "এই সরকার চাকরি দেয়নি, চাকরি বিক্রি করেছে" — অভিযোগ মোদির । তাঁর দাবি, পরিবর্তনের সরকার এলে বাংলার যুবকদের বাংলাতেই কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

সভায় উপস্থিত বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর দাবি, "পৃথিবীর কোনও শক্তি আর তৃণমূলকে রক্ষা করতে পারবে না । ওরা ক্ষমতা থেকে শুধু যাবে না, কার্যত চলে গিয়েছে । শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে মোদির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবেই। এটা কালের দেওয়াল লিখন ।"

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ‘‘বাঁচতে চাই, মা-বোনের সম্মান চাই, চাকরি চাই, চোরমুক্ত বাংলা চাই ।’’

সেই সঙ্গে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান তোলার ডাক দেন তিনি । শুভেন্দুর দাবি, একসময় দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে প্রথম সারিতে ছিল বাংলা। মোদির নেতৃত্বেই সেই গৌরব ফেরানো সম্ভব । তাঁর কথায়, "উন্নয়নের গ্যারান্টার মোদিই । তাঁর নেতৃত্বেই বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে ।"

TAGGED:

BRIGADE PARADE GROUND
BJP MEETING
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
নরেন্দ্র মোদি
NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.