বিহারের মতোই বাংলার 'মহা-জঙ্গলরাজ' থেকেও বাঁচাবে বিজেপি ! সুযোগ চেয়ে আর্তি মোদির

বিহারের মতোই বাংলার 'মহা-জঙ্গলরাজ' থেকেও বাঁচাবে বিজেপি ! সুযোগ চেয়ে আর্তি মোদির
মোদির অভিযোগ, বাংলায় শাসকদল অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্যই এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে ৷
Published : December 20, 2025 at 2:30 PM IST
কলকাতা/তাহেরপুর, 20 ডিসেম্বর: রাজ্যে এসে বিহার ও ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে একটা সুযোগের জন্য বঙ্গবাসীর কাছে কাতর আর্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ কলকাতা থেকে তাহেরপুরের জনসভায় অডিয়ো বার্তার মাধ্যমে তিনি বাংলায় 'জঙ্গলরাজের মুক্তি' ও 'ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়ন'-এর স্বপ্ন দেখালেন ৷ আবারও তুলে ধরলেন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাঁর বিশেষ স্লোগান, 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই'৷
শনিবার তাহেরপুরের আকাশে ঘুরপাক খেলেও প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে নদিয়ার মাটিতে অবতরণ করতে পারেনি তাঁর হেলিকপ্টার ৷ ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় ফের কলকাতায় ফিরে যান নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখান থেকে অডিয়ো বার্তার মাধ্যমেই তাহেরপুরের জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন তিনি ৷ উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠে এল বাংলাকে নিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ৷ তিনি বলেন, "মোদি আপনাদের জন্য অনেক কিছু করতে চায় ৷ পয়সা, ইচ্ছে আর যোজনা, কোনওটাতেই কমতি নেই ৷ বিজেপিকে শুধু একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন ৷ দেখুন, আমরা কত দ্রুত উন্নয়ন করি ৷"
এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার কথা স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বামেরা ত্রিপুরাকে তিন দশক ধরে বরবাদ করে দিয়েছিল ৷ কিন্তু ওখানকার মানুষ বিজেপিকে একবার সুযোগ দিতেই ছবিটা বদলে গিয়েছে । ডবল ইঞ্জিনের সরকার সেখানে উন্নয়নের জোয়ার এনেছে । প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপ, বাংলাতেও বামেদের সরিয়ে মানুষ অনেক আশা নিয়ে তৃণমূলকে এনেছিল । কিন্তু তাঁদের সেই আশা ভঙ্গ হয়েছে ৷ মোদির অভিযোগ, "বামেরা যাওয়ার পর আশা ছিল ভালো কিছু হবে । কিন্তু দুর্ভাগ্য, তৃণমূল কংগ্রেস বামেদের যাবতীয় খারাপ গুণগুলোকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে। ফলে অন্যায়-অবিচার আগের থেকেও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে ।" এবার তৃণমূলের সরকারকে সরিয়ে 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'কে সুযোগ দিলে দ্রুত গতিতে বাংলার বিকাশ হবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর ৷
বিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গত মাসে বিহারে এনডিএ সরকার বিরাট জনাদেশ পেয়েছে । তার পরে বলেছিলাম, গঙ্গাজি বিহার থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলায় পৌঁছয় । গঙ্গা বাংলাতেও বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করেছে । বিহারে একসময়ে জঙ্গলরাজ ছিল ৷ তা উপড়ে দিয়েছে বিজেপি । পশ্চিমবঙ্গে যে মহা-জঙ্গলরাজ চলছে, তার থেকে আমাদের মুক্তি চাই ৷ তাই পশ্চিমবঙ্গের সব গ্রাম, শহর, সব গলি ও পাড়া বলছে, বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই ৷ "
রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে মোদি এদিন ফের তোপ দাগেন 'কাটমানি' প্রসঙ্গে । তাঁর দাবি, কেন্দ্রের সদিচ্ছা বা অর্থের কোনও অভাব নেই । কিন্তু রাজ্যে এমন এক সরকার চলছে যারা 'কাট এবং কমিশন' ছাড়া এক পা-ও এগোতে চায় না । এই কমিশন-রাজ বা কাটমানি কালচারের জেরে কেন্দ্রের পাঠানো হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী ।
অডিয়ো বার্তায় অনুপ্রবেশকারী প্রশ্নে এদিন ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নেন মোদি ৷ তিনি বলেন, বাংলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্যই এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে ৷ তাঁর কথায়, "গো ব্যাক অনুপ্রবেশকারী বলা উচিত । কিন্তু ওরা গো ব্যাক মোদি বলে । অনুপ্রবেশকারীদের গো ব্যাক বলে না । ওদের ক্ষেত্রে চুপ থাকে ৷"