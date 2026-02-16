'টেলিপ্রম্পটার টাইকুন', সাক্ষাৎকারে ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী: ডেরেক ও'ব্রায়েন

'টেলিপ্রম্পটার টাইকুন', সাক্ষাৎকারে ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী: ডেরেক ও'ব্রায়েন
রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ডেরেক প্রধানমন্ত্রীকে 'টেলিপ্রম্পটার টাইকুন' বলে কটাক্ষ করেছেন।
By PTI
Published : February 16, 2026 at 4:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 ফেব্রুয়ারি: সোমবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন 'ফাঁকা কথা' বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে "দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছেন" বলে সমালোচনাও করেছেন। রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ডেরেক প্রধানমন্ত্রীকে 'টেলিপ্রম্পটার টাইকুন' বলে কটাক্ষ করেছেন।
সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়ায় ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, "সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী মোদি, ওরফে টেলিপ্রম্পটার টাইকুন, আর ফাঁকা কথা বলছেন ৷" বিরোধী সদস্যদের অবিরাম স্লোগানের মুখে, সদ্য সমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী কোনও উত্তর না-দিয়েই লোকসভা ধন্যবাদ প্রস্তাব পাস করেন।
লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পরে বলেছিলেন, তাঁর কাছে জোরালো তথ্য রয়েছে যে অনেক কংগ্রেস সদস্য প্রধানমন্ত্রী মোদির আসনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন এবং 'কিছু অপ্রত্যাশিত কাজ' করতে পারেন ৷ ফলে তিনি রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনার উত্তর দিতে তাঁকে সংসদে না আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
রাজ্যসভায় ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কের জবাব দিয়েছিলেন মোদি ৷ সেই সময় বিরোধী দলগুলি ওয়াকআউট করে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ বাজেট এবং তাঁর সরকারের স্বাক্ষরিত বেশ কয়েকটি বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিকে বিকসিত ভারতের ভিত্তি হিসেবে প্রশংসা করেন এবং বেসরকারি খাতকে 'আরও আক্রমণাত্মক' এবং 'সাহসী' পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
পিটিআই-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য চুক্তি অর্জনে ব্যর্থতার জন্য ইউপিএ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, বিকসিত ভারতে নারীরা 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' পালন করবেন। ইউপিএ সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন যে, তাদের আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দুর্বল ছিল৷ সেই কারণেই সে সময় ভারত তাদের যুক্তি জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি। সেই সময়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তারা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দূরদর্শীতা ভারতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার করেছে এবং শক্তিশালী উৎপাদন, পরিষেবা এবং এমএসএমইগুলি 'শক্তিশালী অবস্থান' থেকে 38টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম করেছে।
সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্য হল টেক্সটাইল, চামড়া, রাসায়নিক, হস্তশিল্প এবং রত্নপাথরের মতো ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিদেশি বাজার উন্মুক্ত করা, যাতে তারা সহজেই তাদের পণ্য বিশ্বব্যাপী বিক্রি করতে পারে।"