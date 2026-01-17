অনুপ্রবেশই বাংলার বড় বিপদ, দাবি মোদির; প্রধানমন্ত্রী সরব হলেন হিংসা নিয়েও

অনুপ্রবেশই বাংলার বড় বিপদ, দাবি মোদির; প্রধানমন্ত্রী সরব হলেন হিংসা নিয়েও
শনিবার অনুপ্রবেশ থেকে সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ((ছবি সৌজন্য - সোশাল মিডিয়া থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট))
Published : January 17, 2026 at 5:07 PM IST
মালদা, 17 জানুয়ারি: পুরাতন মালদা থেকে নতুন বাংলা গঠনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাতের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি৷ পাশাপাশি দাবি করেছেন যে বাংলার সামনে এখন অন্যতম বড় বিপদ অনুপ্রবেশ৷ একই সঙ্গে মালদা ও মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসা নিয়েও উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন তিনি৷
বিস্তারিত আসছে...