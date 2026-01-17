‘পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার’! তৃণমূলকে বিঁধে মালদায় নয়া নির্বাচনী স্লোগান মোদির

‘পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার’! তৃণমূলকে বিঁধে মালদায় নয়া নির্বাচনী স্লোগান মোদির
শনিবার পুরাতন মালদায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ সেই সভা থেকেই নতুন স্লোগান দেন তিনি৷
Published : January 17, 2026 at 4:44 PM IST
মালদা, 17 জানুয়ারি: শনিবারের বারবেলায় পুরাতন মালদার জনসভা থেকে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন বিজেপির শীর্ষনেতা তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি৷ লক্ষাধিক মানুষের সামনে তাঁর গলায় উঠে এল পদ্ম শিবিরের নতুন নির্বাচনী স্লোগান, ‘পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার’৷ জানিয়ে দিলেন, যেভাবে সাধারণ মানুষ এদিনের সভায় অংশ নিয়েছেন তাতে তিনি নিশ্চিত, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন৷
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানের উপর বিশেষ জোর দেন মোদি৷ বলেন, “ওডিশায় প্রথমবার বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ত্রিপুরা ও অসমেও বিজেপির সরকার, এবারের নির্বাচনে বিহারের মানুষও এনডিএ সরকারকে সমর্থন করেছেন যে সরকারে বিজেপিও এক শরিক৷ অর্থাৎ বাংলার চারদিকে এখন সুশাসনের সরকার চলছে৷ এবার বাংলায় সুশাসনের পালা৷ বিহারে জেতার পরেই বলেছিলাম, মা গঙ্গার আশীর্বাদে এবার বাংলাতেও বিকাশের গঙ্গা বইবে৷ বিজেপি এই কাজ করেই ছাড়বে৷ এই বাংলাকে পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার৷”
এদিন মালদার মা মনস্কামনার নাম স্মরণ করে বক্তব্য শুরু করেন নরেন্দ্র মোদি৷ জানিয়ে দেন, বাংলাকে মজবুত বানানোই তাঁর লক্ষ্য৷ বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতের বিকাশ সম্ভব নয়৷ গৌড় একসময় বাংলার রাজধানী ছিল৷ এতদিন পর্যন্ত পূর্ব ভারতের বিকাশে কোনও সরকার গুরুত্ব দেয়নি৷ কিন্তু বিজেপি সরকার সেই গুরুত্ব দিয়েছে৷ 2047 সাল পর্যন্ত দেশকে বিকশিত করার লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি সরকার৷ গোটা দেশে সুশাসন আর বিকাশের মডেল তৈরি করেছে৷ তাই মানুষও এখন বিজেপিকে আশীর্বাদ করছে৷
তিনি আরও জানান, শুক্রবার মহারাষ্ট্রে পুরনির্বাচনে বিজেপি জিতেছে৷ বিশ্বের অন্যতম বড় পুরনিগম বিএমসিতেও জিতেছে৷ কেরলের রাজধানী তিরুবানন্তপুরমে এখন বিজেপির মেয়র৷ একসময় দেশের যেসব জায়গায় জয় অসম্ভব ছিল, সেখানেও এখন বিজেপি জিতছে৷ গোটা দেশ বিজেপির বিকাশ মডেলের উপর ভরসা করছে৷ যেসব জায়গায় বিজেপিকে নিয়ে এতদিন মানুষকে ভুল বার্তা দেওয়া হয়েছিল, এখন সেখানেও ভোটাররা তাঁদের আশীর্বাদ করছেন৷ এবার বাংলার মানুষও বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন৷
নমো এদিন বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত বিকাশই বিজেপির প্রধান লক্ষ্য৷ তাই কিছুক্ষণ আগে এই রাজ্যের বিকাশের সঙ্গে জড়িত অনেক প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে৷ দেশের প্রথম বন্দে ভারতের স্লিপারের উদ্বোধন হয়েছে৷ তার সঙ্গেই বাংলায় আরও চারটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-সহ কয়েকটি নতুন ট্রেনের সূচনা হয়েছে৷ এতে পশ্চিমবঙ্গের অনেক লাভ হবে৷ এখানে ব্যবসা ও পর্যটন শিল্পের উন্নতি হবে৷ এখানকার মানুষজন আরও দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছোতে পারবেন৷’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘আমরা চাইছি বাংলার প্রতিটি গৃহহীন মানুষের পাকা ঘর হোক, প্রত্যেকে বাড়িতে বসে নলবাহিত পানীয় জল পান, প্রকৃত গরিব মানুষ বিনামূল্যে রেশন পান, কেন্দ্রের প্রতিটি প্রকল্পের সুবিধে সারা দেশের সঙ্গে বাংলার মানুষও পান৷ কিন্তু এমনটা হচ্ছে না৷ এখানকার নির্দয়ী, নির্মম তৃণমূল সরকার সেটা হতে দিচ্ছে না৷ কেন্দ্রীয় সরকার পিএম সূর্যঘর যোজনা চালাচ্ছে৷ ছাদের উপর সোলার প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে৷ ফলে মানুষকে আর বিদ্যুতের বিল দিতে হচ্ছে না৷’’
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘লাখ লাখ পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছে৷ আমরা চাই প্রত্যেকের বিদ্যুতের বিল শূন্য হোক৷ দেশের কোটি কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে পাঁচ লাখ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন৷ কিন্তু বাংলা একমাত্র রাজ্য যেখানে এই প্রকল্প চালু করা হয়নি৷ কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার গরিব মানুষের জন্য যে টাকা দিচ্ছে, সেই টাকা তৃণমূলের লোকজন লুট করছে৷ তারা বাংলার গরিব ভাইবোনের শত্রু হয়ে গিয়েছে৷ শুধু নিজেদের সিন্দুক ভরছে৷ তাই বাংলা থেকে এই নির্মম, নির্দয়ী সরকারের বিদায় অত্যন্ত জরুরি৷ এদের পরিবর্তে উন্নয়নের বিজেপি সরকার আসলে মানুষের অনেক বেশি লাভ হবে৷”