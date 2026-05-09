আনন্দদায়ক কাকতালীয় ঘটনা, পঁচিশে বৈশাখ বিজেপির প্রথম সরকারের শপথে আপ্লুত মোদি

শনিবার রবীন্দ্রজয়ন্তী৷ রবি ঠাকুরের জন্মদিনে বাংলায় পথ চলা শুরু করল বিজেপির প্রথম সরকার৷ ব্রিগেডে শপথের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷

ব্রিগেডের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির৷ (এক্স - নরেন্দ্র মোদি)
Published : May 9, 2026 at 2:57 PM IST

কলকাতা, 9 মে: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গে পথ চলা শুরু করল ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার৷ বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী৷ পঁচিশে বৈশাখে এই সূচনাকে ‘আনন্দদায়ক কাকতালীয় ঘটনা’ বলে ব্যাখ্যা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷

এদিন সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘‘এক আনন্দদায়ক কাকতালীয় ঘটনায়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ইতিহাসে প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হল ‘পঁচিশে বৈশাখ’ — গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর পুণ্যতিথিতে। এই অনুষ্ঠানে গুরুদেব ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁর কালজয়ী বাণী দীর্ঘকাল ধরে জাতির বিবেককে জাগ্রত করে আসছে এবং তাঁর দূরদৃষ্টি ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে আজও আলোকিত করে চলেছে।’’

ব্রিগেডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে মূল আকর্ষণই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে৷ সকাল 11টা নাগাদ তিনি পৌঁছান৷ মঞ্চে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী মোদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন৷ পরে সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবিটি পোস্ট করে এই কথা লেখেন তিনি৷

তবে এদিন সকালেই রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্য়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী৷ সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘আজ, পঁচিশে বৈশাখের এই বিশেষ দিনে, আমরা গুরুদেব ঠাকুরের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। গুরুদেব ঠাকুর ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক, চিন্তক ও কবি। তিনি একজন অনন্য দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী এবং ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।’’

প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, ‘‘তাঁর কাজের মাধ্যমে, তিনি মানবতার গভীরতম অনুভব এবং আমাদের সংস্কৃতির মহত্তম আদর্শগুলিকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। নতুন ভাবনা, সৃষ্টিশীল শক্তি ও সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস দিয়ে তিনি আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি। তাঁর ভাবনার আলোক আমাদের মনন ও প্রয়াসের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠুক।’’

শপথ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর দুপুর 1টা নাগাদ সোশাল মিডিয়ায় আরও একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি৷ সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘2026 সালের 9 মে তারিখটি ইতিহাসের পাতায় এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে খোদিত হয়ে থাকবে। এই দিনটি স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে থাকবে এমন একটি দিন হিসেবে, যা বহন করেছিল ভাগ্যের গুরুভার এবং আশা, মর্যাদা ও সুশাসনের এক নতুন অধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি।’’

ওই পোস্টে তিনি আরও লেখেন, ‘‘কলকাতার সেই প্রখ্যাত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজেপি সরকার শপথগ্রহণ করল। আমি এবং আরও অনেকে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।’’ ওই পোস্টে শপথের কিছু ছবিও পোস্ট করেন তিনি৷

এদিন ব্রিগেডের মঞ্চে পৌঁছেই হাঁটুমুড়ে বসে নতমস্তকে জনতাকে প্রণাম করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ সেই প্রণামের ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের জনশক্তির প্রতি আমি প্রণাম! জনগণের আশীর্বাদই হল গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি এবং জনসংকল্পের মহত্তম উৎস।’’

অন্য একটি পোস্টে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানান এবং শুভেন্দুর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন মোদি৷ তিনি লেখেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় শুভেন্দু অধিকারীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। একজন নেতা হিসেবে তিনি এমন এক স্বতন্ত্র ছাপ রেখেছেন, যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকেছেন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত কাছ থেকে অনুধাবন করেছেন। তাঁর আগামী কার্যকাল ফলপ্রসূ হোক — রইল আমার শুভকামনা।’’

এদিন শুভেন্দুর সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু ও নিশীথ প্রামাণিক৷ এদিন সোশাল মিডিয়ায় শুভেন্দু ও এই পাঁচমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল রবীন্দ্রনারায়ণ রবির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী৷ সেই পোস্টে এই পাঁচমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান তিনি। পোস্টে লেখেন, ‘‘এই নেতৃবৃন্দ তৃণমূল স্তরে নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং মানুষের সেবা করেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী যে, মন্ত্রী হিসেবে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের যাত্রাকে আরও সুদৃঢ় করবেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা।’’

