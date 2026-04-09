মেগাসিটি হবে আসানসোল-দুর্গাপুর, ফিরবে শিল্পের গরিমা ! প্রতিশ্রুতি মোদির

​আসানসোল দুর্গাপুরকে আগামী দিনে মেগাসিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে মোদির জনসভা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 7:43 PM IST

আসানসোল, 9 এপ্রিল: এক সময় আসানসোল-দুর্গাপুর ছিল শিল্পের কেন্দ্র । কিন্তু বাম ও তৃণমূলের আমলে এখান থেকে সব শিল্প পালিয়েছে । একটা সময়ে গোটা দেশের মানুষ এখানে চাকরি করতে আসত । আর আজ এখানকার যুব সম্প্রদায়কে বাংলার বাইরে চাকরি খুঁজতে যেতে হচ্ছে । শিল্পাঞ্চলে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে এমনই নানা অভিযোগ উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যে । তিনি এদিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, চার মে'র পর রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে শিল্পের সেই পুরনো গরিমা ফিরে আসবেই আসানসোল-দুর্গাপুরে ।

বৃহস্পতিবার আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে জনসভা করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আসানসোল দুর্গাপুরের মোট ন'টি বিধানসভা ছাড়াও প্রতিবেশী জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বেশ কয়েকটি বিধানসভার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই জনসভা করেন । এদিন নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যে একদিকে যেমন আসানসোল-দুর্গাপুরের অতীতের শিল্পোদ্যগের কথা শোনা যায়, তেমনই তার পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি চুরি নিয়েও তিনি তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্যকে ৷ কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, ভূ-মাফিয়া নিয়েও তিনি সরব হন ।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আসানসোল আর দুর্গাপুরের এই সমগ্র এলাকা, যা একসময় শুধু বাংলা নয়, পুরো দেশের শিল্পোন্নয়নের এক বড় কেন্দ্র ছিল । সাইকেল থেকে শুরু করে রেল পর্যন্ত, কাগজ থেকে শুরু করে স্টিল পর্যন্ত, অ্যালুমিনিয়াম থেকে শুরু করে গ্লাস পর্যন্ত - এখানে কারখানাগুলোর এক লম্বা সারি ছিল । সারা দেশ থেকে মানুষ এখানে কাজ করতে আসতেন । কিন্তু আজ এখানে শিল্প ক্রমাগত পালাচ্ছে । এখানকার যুবকদের ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে হচ্ছে । পুরো বাংলার আজ একই অবস্থা ।"

নরেন্দ্র মোদি দাবি করেন, "এই নির্বাচন শুধু সরকার বদলানোর নির্বাচন নয়, এটা আসানসোলকে আবার তার পুরনো শিল্প শক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্বাচন ।" আসানসোলের ইস্কো কারখানার সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদি বলেন, "এখানে শিল্পের উন্নতির জন্য, স্টিল প্ল্যান্টের সম্প্রসারণের জন্য 45 হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে । দুর্গাপুর-হলদিয়া গ্যাস পাইপলাইন সেকশনও জাতিকে উৎসর্গ করা হয়েছে ।"

কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, ভূ-মাফিয়া নিয়ে সরব মোদি (নিজস্ব চিত্র)

পাশাপাশি রেল মানচিত্রে আসানসোলের উন্নয়নের দিকগুলিও তুলে ধরেন তিনি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য আসানসোল-বোকারো ট্রেন সার্ভিস শুরু হয়েছে । দুটি বন্দে ভারত এবং দুটি অমৃত ভারত ট্রেনও এই এলাকা পেয়েছে । অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার অধীনে অন্ডাল রেল স্টেশনকে আধুনিক বানানো হচ্ছে । আসানসোল ডিভিশনে ভারতীয় রেলের গতিশক্তি কার্গো টার্মিনালও শুরু করা হয়েছে ।"

আসানসোল দুর্গাপুরকে আগামী দিনে মেগাসিটি করার প্রতিশ্রুতি (নিজস্ব চিত্র)

​আসানসোল দুর্গাপুরকে আগামী দিনে মেগাসিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে, সেকথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে দূষণ ও ধসের সমস্যাও উঠে আসে । নরেন্দ্র মোদি বলেন, "আমাদের আসানসোল আর দুর্গাপুরে মেগাসিটি হওয়ার ক্ষমতা আছে । পুরো হিন্দুস্তানে নাম উজ্জ্বল হওয়া উচিত এই দুই শহরের । রাস্তা, ব্রিজ আর যোগাযোগের সমস্যাও এখানকার মানুষের জন্য এক বড় চিন্তার বিষয় । আরও একটি বড় চিন্তা হল দূষণের । ফ্যাক্টরিগুলোতে সঠিক ব্যবস্থা না-থাকার কারণে এখানকার মানুষ দূষণের ফলে গুরুতর রোগের শিকার হচ্ছেন । অনেক জায়গায় অবৈধ খনির জন্য জমি ধসে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে, ঘরবাড়ির ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে । ​আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চার মে-র পর নির্দয় সরকার বিদায় নেবে । নির্দয় সরকার বিদায় নেবে, বিজেপি সরকার আসবে ! এই এলাকার প্রতিটি সমস্যার সমাধান করা হবে ।"

শিল্পাঞ্চলের মাফিয়ারাজ নিয়েও এদিন আসানসোলের সভা থেকে সরব হন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, "বাংলার যে সম্পদ উন্নয়নের কাজে আসা উচিত ছিল, তার অবাধ লুট চলছে । আসানসোলের মানুষের থেকে ভালো এটা আর কে জানবে ? আপনারা দেখুন, আসানসোল কোল বেল্টের এত বড় এলাকা, কিন্তু টিএমসি রাজে এই পুরো কারবারের ওপর সিন্ডিকেটের কবজা রয়েছে । কয়লার কালোবাজারি, কয়লা মাফিয়া, বালু মাফিয়া, ভূমি মাফিয়া - এই সব এই পুরো এলাকার ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।"

