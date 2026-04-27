বিজেপি সরকার গঠনের পরই হুগলিতে শিল্প হাব, দাবি মোদির

রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে কৃষি ও শিল্প একসঙ্গে হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

Narendra Modi HOOGHLY
শিল্প হাবে বিশেষ জোর, দাবি নরেন্দ্র মোদির (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 1:17 PM IST

হরিপাল, 27 এপ্রিল: হুগলিতে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে এসে তৃণমূলের জঙ্গলরাজ, দুর্নীতি ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, প্রথম দফা ভোটে বিজেপির জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় জয়ের জন্য আরও বেশি ভোটদান দেওয়ার আহ্বান জানান নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি সরকার এলে কৃষি ও শিল্প একসঙ্গে হবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি ৷ একদিকে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ অন্যদিকে বিজেপি সরকার এলে উন্নয়ন কী হবে, তার খতিয়ানও এদিন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

তৃণমূলের দুর্নীতি, ভয় ও অপশাসন দূর করার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "তৃণমূলের সরকার আসার আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ 10 লক্ষ ছোট শিল্প এবং দু'লক্ষ বড় শিল্পের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল। এই জঙ্গলরাজ বাংলাকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে ৷ গত 15 বছরে তৃণমূল কৃষকদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে ৷ তাঁরা শ্রমিকদেরও ছাড়েননি ৷ যুবকদের রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করেছে। পরিস্থিতি এমন যে, এখানকার অনেক জুটমিল ও কলকারখানা ছিল সে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েক দশক আগে এখানে গাড়ি তৈরি হত। হিন্দমোটর কারখানা উত্তরপাড়ায় ছিল ৷ এখন ভারত ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরি করে বিশ্বে রফতানি করছে, কিন্তু বাংলার পুরোনো কারখানাগুলি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৷"

এই পরিস্থিতি বদলের প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাকে মিল-কারখানার হাব বানানোর আওয়াজও তোলেন তিনি ৷ আর সে কারণে প্রথমে তৃণমূলের ভয় এবং দুর্নীতিকে নির্মূল করতে হবে বলে জানান মোদি ৷ তাঁর কথায়, "তৃণমূল মাটি থেকে জল, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রেখেছে ৷ ফের বাংলাকে এই দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। কৃষক কল্যাণ আমাদের কাছে সর্বাগ্রে। তৃণমূলের দুর্নীতিতেই সিঙ্গুরের জমি নষ্ট হয়েছে ৷ যুবকরা কর্মহীন হয়েছে। আলু চাষিদের সঙ্গে খেলা খেলেছে তৃণমূলের সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেট কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কেজি দুই থেকে তিন টাকা দরে ​​আলু কিনে, তারপর তা প্রতি কেজি 25 থেকে 30 টাকায় বিক্রি করে। আলু চাষিদের আর কোনও বিকল্প রাখেনি। 4 মে নির্বাচনের ফল ঘোষণা পর এখানে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন। সেদিন থেকেই সিন্ডিকেট নির্মূলের কাজ শুরু হবে। বিজেপি কাটমানি ও কমিশন খাওয়াকে পুরোপুরি তালা বন্ধ করবে। বিনিয়োগের দরজা খুলে দেবে।"

কৃষক উৎপাদক সমিতিগুলো কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে এবং এখানকার কৃষিভিত্তিক শিল্পকে শক্তিশালী করবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি সরকার গঠন হলে বলাগড়ে একটি আধুনিক কার্গো টার্মিনাল হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ৷ এর ফলে শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন বলে দাবি তাঁর। মোদির কথায়, "এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। পরিবহণ খাতেও কর্মসংস্থান প্রসারিত হবে। হুগলি ও তার আশেপাশের পাঁচটি স্টেশনকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে ৷ এখান দিয়ে বন্দেভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেন চলাচল করে। হুগলি-কলকাতা এক্সপ্রেস এবং খড়গপুর-মৌরিগ্রামে এক্সপ্রেস এই রুটে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও জোরদার করবে। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে হুগলিকে একটি শিল্প কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করবে।"

একই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমি আমার সহকর্মী বলতে চাই যে বিজেপি সরকারের উচিত মাছের উৎপাদন বাড়ানো। এখানকার প্রতিটি পরিবার মৎস্য সম্পদ থেকে উপকৃত হবে। তাই 29 এপ্রিল, আপনাদের একটি ভোট বিজেপি'র বিজয়কে আরও বিপুল করে তুলবে। প্রথম দফার নির্বাচনে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তাই ঘরে গিয়ে না-শুয়ে, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে পুরো ক্ষমতা দিয়ে জয় করতে হবে বাংলাকে। প্রত্যেকটা বুথে বেশি করে ভোটগ্রহণ করাতে হবে। প্রতিটা বুথ থেকে জয় পেতে হবে। প্রতিটা বিজেপি প্রার্থীকে জেতাতে হবে যাতে আমার হাত মজবুত হয়।"

