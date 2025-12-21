সর্বদা মতুয়া-নমঃশূদ্রদের সেবা করব, বাংলা থেকে ফিরেই 'নীরবতা' ভেঙে আশ্বাস মোদির
প্রধানমন্ত্রীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গড়লে মতুয়া ও নমঃশূদ্র সমাজের জন্যে আরও বেশি করে কাজ করা হবে ।
Published : December 21, 2025 at 12:30 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত মতুয়া সমাজের মুশকিল আসান করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বঙ্গ সফরে আসার আগে এমনই আশ্বাসবাণী শোনা গিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বের মুখে ৷ তবে মতুয়া গড় রানাঘাটের সভায় অডিয়ো বার্তা মহুপ্রভুকে দিয়ে শুরু করলেও, এই সম্প্রদায়ের আতঙ্ক কাটাতে শনিবার কোনও শব্দ খরচ করেননি নমো ৷ তাঁর এই নীরবতার দিকে আঙুল তুলে, রাজ্যের শাসকদল কটাক্ষের সুরে বলেছিল, এটা বিশ্বাসঘাতকতা ৷ এরই অব্যবহতি পরে বাংলা থেকে অসমে গিয়ে রাতেই সোশাল মিডিয়ায় মতুয়াদের ঢালাও আশ্বাসের কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাও আবার নিপাট বাংলা ভাষায় ৷
আবহাওয়ার কারণে শনিবার তাঁর কপ্টার নামতে পারেনি সভাস্থল তাহেরপুরে ৷ তাই কলকাতা বিমানবন্দর থেকেই তাঁকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতে হয় সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ৷ এই কারণেই তিনি যে কথাগুলো আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, তার সবটা বলা হয়ে ওঠেনি বলে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেন মোদি ৷ তিনি লেখেন, "আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা আমি রাণাঘাটের সভায় আলোচনা করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু আবহাওয়ার কারণে সেখানে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারিনি । নিচে একটি থ্রেডে সেই বিষয়গুলির বিবরণ দিলাম…৷"
আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা আমি রাণাঘাটের সভায় আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে সেখানে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারিনি। নিচে একটি থ্রেডে সেই বিষয়গুলির বিবরণ দিলাম…— Narendra Modi (@narendramodi) December 20, 2025
একথা লিখেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে ৷ তিনি লেখেন, "তৃণমূল সর্বশক্তি দিয়ে সেই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করে চলেছে, যারা পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষকে লুট করছে, রাজ্যে সন্ত্রাস ও অস্থিরতা ছড়াচ্ছে এবং আমাদের নারীশক্তির উপর বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি মোদির প্রতিশ্রুতি, রাজ্যে একবার বিজেপি সরকার গঠিত হলেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"
এরপরেই মোদির লেখনিতে উঠে আসে মতুয়াদের কথা ৷ তাঁদের উদ্বেগ কাটাতে মোদি লেখেন, "আমি প্রত্যেকটি মতুয়া ও নমঃশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা সর্বদা তাঁদের সেবা করব । তাঁরা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই । তাঁরা আমাদের সরকারের প্রণয়ন করা CAA-এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাস করার অধিকার পেয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে মতুয়া ও নমঃশূদ্র সমাজের জন্যে আমরা আরও বেশি করে কাজ করব ।"
আমি প্রত্যেকটি মতুয়া ও নম:শূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা সর্বদা তাঁদের সেবা করব। তাঁরা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই। তাঁরা আমাদের সরকারের প্রণয়ন করা CAA-এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাস করার অধিকার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে মতুয়া ও নম:শূদ্র সমাজের…— Narendra Modi (@narendramodi) December 20, 2025
রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে বারবার সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তার জবাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন রাজ্যে চলা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কথা ৷ তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে । ইতিমধ্যেই 52 লাখ বাড়ি মঞ্জুর হয়েছে, যা প্রত্যেক নাগরিকের মাথার ওপর ছাদ সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে । রাজ্যের এক কোটিরও বেশি পরিবার জল জীবন মিশনের সুবিধা পেয়েছে । একবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে এই কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সুবিধাপ্রাপকদের সংখ্যাও বাড়বে ।"
কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মোদি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে উন্নতমানের ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে 13,000-এরও বেশি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে । এছাড়াও 750-টিরও বেশি পিএম-বিজেপি কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে সুলভ মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয় ।"