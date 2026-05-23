বিজেপির নামে 'সিন্ডিকেট' চালানোর ছক ! দুর্গাপুরে কাঠগড়ায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন

বিজেপির নামে 'সিন্ডিকেট' চালানোর ছক ! দুর্গাপুরে কাঠগড়ায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন
অভিযোগ, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে বিজেপির নাম ভাঙিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার ছক কষা হচ্ছিল ৷
Published : May 23, 2026 at 7:12 PM IST
দুর্গাপুর, 23 মে: দুর্গাপুরের গোপালমাঠের বনগ্রামে শনিবার সকাল থেকেই চরম উত্তেজনা ছড়াল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির এক গোপন বৈঠককে কেন্দ্র করে । বিজেপির অভিযোগ, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের নামে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে পুরনো 'সিন্ডিকেট রাজ' । আর এবার নাকি বিজেপির নাম ভাঙিয়েই তোলাবাজির নতুন ছক কষা হচ্ছিল ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগ্রামের বাসিন্দা তথা একসময়ের বিজেপি নেতা বোমশঙ্কর রুইদাসের বাড়িতে শনিবার সকালে বৈঠকে বসেছিলেন আইএনটিটিইউসির কয়েকজন কোর কমিটির সদস্য । অভিযোগ, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করেই চলছিল সেই বৈঠক । খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে পৌঁছে যান বিজেপি কর্মীরা । মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা । শুরু হয় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ।
বিজেপির দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের 'রাশ' ছিল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের একাংশের হাতে । অভিযোগ, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে শ্রমিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হতো । এই অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন আইএনটিটিইউসির কোর কমিটির সদস্য শেখ মনি । পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের নেতা আকবর আলি, রসুল মিয়া-সহ আরও কয়েকজনের নামও উঠে এসেছে ।
বিজেপির অভিযোগ আরও গুরুতর । তাদের দাবি, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রকাশ্যে আর আগের মতো কাজ করা সম্ভব না হওয়ায় এবার বিজেপির নাম ব্যবহার করেই নতুন করে সিন্ডিকেট চালানোর পরিকল্পনা হচ্ছিল । সেই কারণেই বনগ্রামে গোপনে বৈঠক ডাকা হয়েছিল ।
বিজেপি কর্মীদের হঠাৎ বিক্ষোভ ও ধাওয়ার মুখে শেখ মনি, আকবর আলি ও রসুল মিয়া এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের । ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে । যদিও মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা বলেই দাবি বিজেপির ।
বিজেপির যুব মোর্চার সহ-সভাপতি সুমন গোপ বলেন, "এতদিন তোলাবাজি করেও স্বাদ মেটেনি । এখন বিজেপির নাম করে ফের কাটমানি আর তোলাবাজির চক্রান্ত চলছিল । আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও সিন্ডিকেট বা কাটমানি বরদাস্ত করা হবে না । পুলিশকে সমস্ত তথ্য জানানো হয়েছে ।"
যদিও এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বা আইএনটিটিইউসির তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে ।