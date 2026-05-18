দুর্গাপুরে 40% ঠিকা শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত! বিক্ষোভ ইস্পাত কারখানায়

দুর্গাপুরে 40% ঠিকা শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত! বিক্ষোভ ইস্পাত কারখানায়
বিএমএস-এর অভিযোগ, প্রথমে 34 বছরে বাম সরকার, পরের 15 বছরে তৃণমূলের সরকার রাজ্যের শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে ৷
Published : May 18, 2026 at 1:51 PM IST
দুর্গাপুর, 18 মে: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (ডিএসপি) 40 শতাংশ ঠিকা শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সোমবার সকাল থেকে কারখানার প্রধান গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) । শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা, মজুরিতে কাটমানি এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কারখানা চত্বর ।
সোমবার সকাল থেকেই ডিএসপির গেটের সামনে জড়ো হন বিএমএস ও দুর্গাপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘের সদস্যরা । বিক্ষোভকারীদের দাবি, সম্প্রতি একটি নোটিশের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ 40 শতাংশ ঠিকা শ্রমিককে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে । এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে সরব হন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা । তবে এ ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷
একইসঙ্গে শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ঠিকাদারদের মাধ্যমে মজুরিতে কাটমানি চলছে । সেই দুর্নীতির প্রতিবাদেই এবার রাস্তায় নেমেছেন তাঁরা । বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, কোনও ঠিকাদারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মজুরি দিতে হবে । পাশাপাশি ইএসআই, পিএফ-সহ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিও তোলা হয় ।
ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতাদের হুঁশিয়ারি, শ্রমিক স্বার্থে কোনওরকম আঘাত এলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সংগঠন । তাঁদের বক্তব্য, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে আগামী দিনে ।
দুর্গাপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক মনোজ কুমার গুপ্তা বলেন, "আমরা একটি নোটিশে দেখতে পেয়েছি, 40 শতাংশ শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে । এর ফলে কয়েক হাজার পরিবার পথে বসবে ৷ এই জিনিস আমরা বরদাস্ত করব না ৷ এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি । কোনওভাবেই শ্রমিক শোষণ বরদাস্ত করা হবে না ।"
তিনি বলেন, "কোনওভাবেই আর কাটমানি চলতে দেওয়া হবে না । দুর্গাপুরের বেকার যুবক-যুবতীদের কাজ দিতে হবে । বর্তমানে যাঁরা কাজ করছেন, সেই ঠিকা শ্রমিকদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে ।"
একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, "প্রথমে চৌঁত্রিশ বছরে বাম সরকার, পরের 15 বছরে তৃণমূলের সরকার রাজ্যের শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে ৷ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর আমরা চাই, প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে শিল্পের পরিবেশ ফেরাতে ৷ তাই শ্রমিক স্বার্থ যথাযথ রক্ষা করার পাশাপাশি আমরা এখন থেকে এও নজর রাখব, কারখানার 8 ঘণ্টা সময়ে শ্রমিকরা যেন কাজ করে ৷ 'আসি, যায় মাইনে পাই ', এই কালচার চলবে না ৷"