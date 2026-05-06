সোদপুর থেকে শ্যামপুকুর, দিকে-দিকে বিজেপির বিজয় মিছিলে 'মাছ চোর' গান-বুলডোজার
বাবুল সুপ্রিয়র অতীতে গাওয়া 'এই তৃণমূল আর না' গান বাজছে বিজেপির বিজয়োল্লাসে ৷ বুলডোজারে চড়ে নাচ মহিলা বিজেপি কর্মীদের ৷
Published : May 6, 2026 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 6 মে: জেতার পর থেকেই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ৷ আর সেই উচ্ছ্বাসের চমক এবার বুলডোজার ৷ হ্যাঁ, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বারংবার উঠে আসা বুলডোজার ৷ অতীতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে বুলডোজার বাবা বলে একাধিকবার কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার সেই বুলডোজার নিয়েই বিজেপির বিজয় উল্লাস ৷ এমনই ছবি দিকে-দিকে ধরা পড়ছে সোমবার ফলপ্রকাশের পর থেকে ৷
শুধু তাই নয়, বিজেপির প্রচারের গান না-হলেও, ভাঙড়ের আইএসএফ-এর প্রচারে ব্যবহার হওয়া 'মাছ চোর' গানটি বিজেপির বিজয় মিছিলগুলিতে বাজানো হচ্ছে ৷ সেই গানেই গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে, তালে-তালে নাচ করছেন বিজেপির মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সব কর্মী-সমর্থকরা ৷
ঠিক যেমনটা দেখা গেল উত্তর 24 পরগনার সোদপুরের গুরুনানক ডেন্টাল কলেজের সামনের রাস্তায় ৷ সেখানে একের পর এক বুলডোজার দাঁড়িয়েছিল ৷ সেই বুলডোজারগুলিতে উঠে মহিলা কর্মীরা পদ্ম-পতাকা হাতে উল্লাসে মাতেন ৷ এই পর্বে আরেক প্রাপ্তি হল, বর্তমানে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র গাওয়া গান 'এই তৃণমূল আর না' দিকে-দিকে বাজছে বক্সে ৷ যদিও, তিনি এই গান গেয়েছিলেন বিজেপিতে থাকাকালীন ৷ তাই সোমবার থেকেই দিনভর সেই গান বাজাচ্ছে বিজেপি কর্মীরা ৷ সঙ্গে চলছে মিষ্টি মুখ ৷ চলছে গেরুয়া আবিরে সেলিব্রেশন ৷
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে বড় মাপের বিজয় মিছিল করার অনুমতি এখনও আসেনি বিজেপির রাজ্য দফতর থেকে ৷ তবে আবেগ, উচ্ছ্বাস বাঁধ মানছে না বিজেপি কর্মীদের ৷ মঙ্গলবার বিকেলে শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকায় দেখা গেল বিজেপির বিজয় মিছিল ৷ উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷
রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে হারিয়ে তিনি শ্যামপুকুর বিধানসভায় জয়লাভ করেছেন ৷ মঙ্গলবার জোড়াবাগানের বনানী ভবন থেকে মিছিল শুরু হয় ৷ সেই মিছিলেও বুলডোজারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ৷ বিপুল কর্মী-সমর্থকদের হাজিরা ছিল এই মিছিলে ৷ মিছিল বনানী ভবন থেকে শুরু করে যদুলাল মল্লিক রোড হয় মালাপাড়া হয় পাথুরিয়া ঘাটা, আহিরীটোলা-সহ বেশ কিছু এলাকায় ঘোরে ৷ হাত জোর করে এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানান পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷
অন্যদিকে, মিছিল বা বিজয় উল্লাসে বুলডোজার নিয়ে সমালোচনা সুর বিরোধী কণ্ঠে ৷ বিরোধীদের কথায়, জনতার রায় সকলকেই মানতে হবে ৷ রাজনীতিতে কেউ জিতবে কেউ হারবে ৷ কিন্তু, বাংলার সংস্কৃতি কী এটা, যে মিছিল বুলডোজার নিয়ে বিজয়োল্লাস করবে শাসকদল ? প্রশ্ন তুলছে তৃণমূলের একাংশ ৷ তাঁদের কারও বক্তব্য, "এটা আমরা দেখেছি যোগীর রাজ্যের প্রশাসন বস্তি থেকে বাড়ি দোকানপাট উচ্ছেদ করতে গুঁড়িয়ে দিতে কাজে লাগায় ৷ ভয় দেখানোর সমান এটা ৷ বাংলার ঐতিহ্য বজায় থাক এটাই কামনা করি ৷"