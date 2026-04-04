পটের রঙে ভোটের সুর! চতুর্থবার 'দিদি'কেই মুখ্যমন্ত্রী চেয়ে গান বাঁধলেন পিংলার শিল্পীরা

পটের রঙে ভোটের সুর! চতুর্থবার 'দিদি'কেই মুখ্যমন্ত্রী চেয়ে গান বাঁধলেন পিংলার শিল্পীরা
পিংলার মাটিতে তাই এবার ভোট মানেই শুধু রাজনীতি নয়, পটের রঙে, গানের সুরে এক অন্যরকম নির্বাচনী আবহ ।
Published : April 4, 2026 at 1:22 PM IST
পিংলা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 4 এপ্রিল: ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করলেন পিংলার পট শিল্পীরা । তুলির টানে যেমন গল্প বলেন, তেমনই এবার গানের সুরে তুলে ধরলেন তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান । চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়ে পট গান বেঁধে ফেললেন তাঁরা । সেই সঙ্গে সবং বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার সমর্থনও শোনা গেল তাঁদের কণ্ঠ ।
পটের গল্পে রাজনীতি
"ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমরা পট শিল্পীদের পক্ষ থেকে জানাই প্রণাম", এই কথাতেই শুরু পট গান । পিংলার নয়া গ্রামের শিল্পীরা জানান, এলাকার উন্নয়ন থেকে পটশিল্পকে বিশ্ব-দরবারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্থানীয় নেতার অবদান অনস্বীকার্য । তাই কৃতজ্ঞতা জানাতেই তাঁদের এই উদ্যোগ ।
শিল্পের গ্রাম, সুরের বার্তা
পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা, যেখানে মাদুর শিল্পের পাশাপাশি পটচিত্রের ঐতিহ্য বহমান । নয়া গ্রামের বাহাদুর চিত্রকর, মামনি চিত্রকরদের মতো শিল্পীরা শুধু ছবি আঁকেন না, সেই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গানও । এই শিল্পই তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে দেশ-বিদেশে । এবার সেই শিল্পই হয়ে উঠল ভোটের ভাষা ।
ভোটের আগে আবেগের আবেদন
দু'দফার বিধানসভা ভোটের প্রথম পর্বেই পিংলায় ভোটগ্রহণ । তার আগে পটশিল্পীরা গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন, মানসরঞ্জন ভুঁইয়াকে ভোট দেওয়ার জন্য । তাঁদের দাবি, বিধায়ক হিসেবে তিনি পিংলার পটপাড়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ।
'দিদি'র উন্নয়নেই ভরসা
শিল্পীদের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জন্য অনেক কাজ করেছেন । তাঁর উদ্যোগেই পটচিত্র আজ আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে ।" রাস্তা-ঘাট থেকে মেলা, সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ছাপ রয়েছে বলে দাবি তাঁদের । তাই তাঁদের একটাই ইচ্ছা, আবারও মুখ্যমন্ত্রী হোন 'দিদি' ।
পিংলার মাটিতে তাই এবার ভোট মানেই শুধু রাজনীতি নয়, পটের রঙে, গানের সুরে এক অন্যরকম নির্বাচনী আবহ ।
