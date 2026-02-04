1.74 কোটি জমা করেনি জলপাইগুড়ি পুরসভা, 6টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল পিএফ দফতর

1.74 কোটি জমা করেনি জলপাইগুড়ি পুরসভা, 6টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল পিএফ দফতর
অভিযোগ, 2011 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত পুর কর্মচারীদের পিএফের টাকা জমা হয়নি ৷ পেনাল্টি ও সুদ মিলিয়ে যার পরিমাণ এক কোটি 74 লক্ষ টাকা ৷
Published : February 4, 2026 at 8:07 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 ফেব্রুয়ারি: জলপাইগুড়ি পুরসভার কর্মচারীদের পিএফের টাকা জমা করা হয়নি । এক কোটি 74 লক্ষ টাকা বকেয়ার অভিযোগ । এই অভিযোগে পুরসভার ছয়টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিল জলপাইগুড়ি পিএফ দফতর । আইনি পথে সমস্যার সমাধান করা হবে বলে দাবি জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের ।
পিএফ দফতরের দাবি, 2011 সাল থেকে টানা 2024 সাল পর্যন্ত কর্মচারীদের পিএফের টাকা জমা করেনি জলপাইগুড়ি পুরসভা । নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারীর বেতন থেকে পিএফের টাকা কেটে নেওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে তা জমা করতে হয় কর্তৃপক্ষকে । না-করলে সেই টাকার উপর পেনাল্টি ও সুদ ধার্য্য করা হয় । পেনাল্টি ও সুদ মিলিয়ে সেই অঙ্কের পরিমাণই দাঁড়িয়েছে এক কোটি 74 লক্ষ টাকা ।
জলপাইগুড়ির পিএফ কমিশনার পবন কুমার বনসাল বলেন, "জলপাইগুড়ি পুরসভা 2011 সাল থেকে পুরকর্মীদের পিএফের টাকা জমা করেনি । 1 কোটি 74 লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে । আমরা জলপাইগুড়ি পুরসভার ছয়টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছি ।" এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া টাকা পরিশোধ করারও ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান তিনি ।
পিএফ দফতর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ায় আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়া যে কিছুটা ব্যাহত হবে তা মেনে নিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ৷ তবে সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে চাননি তিনি । পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, "2011 সাল থেকে পুরসভার কর্মীদের পিএফের টাকা জমা হয়নি । সেই কারণে আমাদের ছয়টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে । আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি । আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর পিএফের 53 লক্ষ টাকা জমা করেছি । কিন্তু পিএফের টাকা জমা না করার কারণে পেনাল্টি-সহ 1 কোটি 74 লক্ষ টাকা ধার্য করেছে পিএফ দফতর ।"
জলপাইগুড়ি পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের কথায়, "2011 সাল থেকে 2024 সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পুরসভা কর্মীদের পিএফের টাকা জমা করেনি । 2011 সাল থেকে কয়েকবার পুরসভার চেয়ারম্যান পরিবর্তন হয়েছে । কিন্তু কর্মীদের পিএফের টাকা জমা তাও হয়নি । এখন নতুন চেয়ারম্যান এসেছেন দেখা যাক তিনি কী উদ্যোগ নেন ।"