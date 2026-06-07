সরকারি প্রকল্পে কাটমানি ! ফেরতের দাবিতে তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

সরকারি প্রকল্পে কাটমানি ! ফেরতের দাবিতে তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ
তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ৷ তাঁর দাদার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : June 7, 2026 at 6:28 PM IST
কোচবিহার, 7 জুন: কাটমানি ফেরতের দাবিতে এবার সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ উত্তেজিত জনতার ৷ রবিবার দুপুরে সিতাই বাজারের কাছে বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় লোকজন ৷ সিতাই বাজার থেকে অসংখ্য লোকজন 'চোর সঙ্গীতা' লেখা প্ল্যাকার্ড ও ঝাটা হাতে মিছিল করে বিধায়কের বাড়ির সামনে জমায়েত করেন ৷ অন্যদিকে, চাকরি দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতেও বিক্ষোভ দেখায় সাধারণ মানুষ ৷
বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে যখন গেরুয়া ঝড়ে ঘাসফুল উপড়ে গিয়েছে, তখন কোচবিহারে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে দুই হাজারের কিছু বেশি ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন তৃণমূলের সঙ্গীতা রায় ৷ কিন্তু, যাঁকে ভোট দিয়ে বিধায়ক করেছে সাধারণ মানুষ, সেই সঙ্গীতার বিরুদ্ধেই এবার কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে লোকজন ৷
এ নিয়ে বিক্ষোভকারী রতন দাস অভিযোগ করেছেন, "ঘর দেওয়ার নামে নেতাদের মাধ্যমে বিধায়ক কাটমানি তুলেছেন ৷ তাছাড়া এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছেন তিনি ৷ দীর্ঘদিন ধরে সিতাইয়ের মানুষ অপেক্ষা করে ছিল ৷ তাই এবার পালাবদল হতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে ৷"
সিতাই বিধানসভার বিজেপি নেত্রী বিউটি রায় বলেন, "ওঁর অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ৷ কাটমানি নিতেন। ওঁর স্বামী জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার ওপর মানুষ আরও বেশি ক্ষুব্ধ ৷ তাই বিক্ষোভ দেখাবে সেটাই স্বাভাবিক ৷"
যদিও, এই বাড়িতে বিধায়কের স্বামী তথা তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া থাকেন ৷ যদিও, এ দিন বাড়িতে কেউ নেই ৷ ছেলের চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে রয়েছেন তাঁরা ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ আপাতত সেখানে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ গোটা বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "এখন পালাবদল হয়েছে ৷ তাই এধরনের ঘটনা ঘটছে ৷"
অন্যদিকে, কোচবিহার 1 নম্বর ব্লকের জিরানপুর বাজার এলাকায় তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখায় একদল মানুষ ৷ অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে কাটমানি নিয়েছিলেন পার্থপ্রতিম রায়ের দাদা সমীর রায় ৷ এনবিএসটিসি-সহ বিভিন্ন দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক লাখের বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে ৷ যদিও, অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷