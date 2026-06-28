তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগ, গ্রেফতারির দাবিতে বাড়ি ঘেরাও

তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগ, গ্রেফতারির দাবিতে বাড়ি ঘেরাও
বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের স্বামীর বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস ও ভেড়ি জবরদখলের অভিযোগ ৷ আত্মীয়দের সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিধায়কের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 28, 2026 at 5:03 PM IST
মিনাখাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 28 জুন: এবার মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগ ৷ আর সেই ক্ষোভে রবিবার সকাল থেকে উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ বিধানসভার সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণচক এলাকায় তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি ঘেরা করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপি নেতাকর্মীরা ৷ প্ল্যাকার্ড হাতে বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের বাড়ির সামনে শতাধিক গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখান ৷ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে বিধায়কের বাড়ির সামনে ৷
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকায় একচেটিয়া দুর্নীতি, তোলাবাজি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়েছেন ৷ মাছের ভেড়ি থেকে বেআইনি অর্থ আদায়, খাস জমির টাকা আত্মসাৎ ও সরকারি প্রকল্পের তহবিল লুটের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে স্বজনপোষণ ও চাকরি চুরির ৷ আন্দোলনকারীদের দাবি, এলাকার যোগ্য ও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছেন ৷ বরং বিধায়ক তাঁর নিজের মেয়ে, জামাই, ছেলে, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী-সহ একাধিক আত্মীয়কে ক্ষমতার জোরে সরকারি চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন ৷
এ দিন বিক্ষোভের সামনের সারিতে থাকা স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডল সরাসরি বিধায়ক এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আর্থিক শোষণ ও অতীতে ঘটা অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন ৷ তিনি বলেন, "2009 সালের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল এবং তাঁর দলবল পেশিশক্তির জোরে বাগজলার 320 বিঘার একটি মাছের ভেড়ি থেকে প্রকৃত মালিকদের তাড়িয়ে দিয়েছিল ৷ সেখান থেকে লক্ষ-লক্ষ টাকার মাছ লুটপাট করা হয়েছে ৷ খালের পাড়ের গাছপালা ও মাটি কেটে বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রতিবাদ করতে গেলে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালানো হতো ৷ 2009 সালে ওই ভেড়িতে দু’টি নৃশংস খুনের ঘটনার পুনরায় তদন্ত এবং দীপঙ্কর-সহ সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে ৷"
আন্দোলনে সামিল অপর এক আন্দোলনকারী নিমাই মণ্ডল তৃণমূলের ভোট-পরবর্তী হিংসা ও নিয়োগ দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরেন ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বহু গ্রামবাসীকে ঘরছাড়া করা হয়েছিল ৷ পরবর্তীতে তাঁরা যখন গ্রামে ফিরে আসতে চান, তখন তাঁদের ওপর মোটা অংকের টাকা দাবি করা হয় ৷ গ্রামে শান্তিতে বসবাস করার জন্য বাধ্য হয়ে অনেককে সেই অর্থ দিতে হয়েছে ৷ যোগ্য প্রার্থীদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে বিধায়ক নিজের ছেলে, মেয়ে ও আত্মীয়দের চাকরি দিয়েছেন ৷ এমনকি তৃণমূলের বুথ সভাপতিদের বাড়িতেও একাধিক সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, গ্রামবাসীরা মূলত বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, মৃত্যুঞ্জয় সব বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ৷ স্ত্রী বিধায়ক হওয়ার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাতেন তিনি ৷ এই সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে মৃত্যুঞ্জয়কে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি, অন্যায়ভাবে আদায় করা টাকা এবং ভেড়ি লুটের সমস্ত অর্থ প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে ৷ চাকরি চুরি ও বিগত দিনে ঘটে যাওয়া মারধর ও খুনের ঘটনার উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত না-হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ-আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷
এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের অবসান ঘটার পর রাজ্যের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ৷ বর্তমান সরকারের আমলে বাংলায় একটি ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ পূর্বতন শাসকদলের যেসকল দুর্নীতিবাজরা সাধারণ মানুষের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছিল এবং যাদের দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এতদিন ধরে চেপে রাখা মানুষের সেই পুঞ্জীভূত জনরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এখন ৷"
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পলাশ সরকার আরও বলেন, "রাজ্যে এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ শুধু এটুকুই বলব, কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না ৷ দুর্নীতিবাজদের যাবতীয় তথ্য ও প্রমাণ পুলিশের কাছে জমা দিন ৷ যাতে আইন অনুযায়ী দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় ৷"