মমতার চপারের উপর ড্রোন ওড়ানোয় ধৃত 3 জনই বিহারি, নির্বাচনে কাজে লাগাতে আনছে তৃণমূল ?

মমতার চপারের উপর ড্রোন ওড়ানোয় ধৃত 3 জনই বিহারি, নির্বাচনে কাজে লাগাতে আনছে তৃণমূল ?
এই ঘটনায় যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই বিহারের কাটিহার জেলার বাসিন্দা ৷
Published : April 5, 2026 at 5:14 PM IST
মালদা, 5 এপ্রিল: তাহলে কি নির্বাচনের আগে এখন থেকে মালদা জেলায় বিহারের লোকজনের আমদানি শুরু হয়ে গেল ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারের উপর ড্রোন ওড়ানোর দায়ে তিন যুবকের গ্রেফতারিতে সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ এনিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ ৷ তাদের এবিষয়ে কিছু বলার নেই ৷
গতকাল সামসী কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভা সেরে হেলিকপ্টারে গাজোলের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চপারে ওঠার সময়ই তাঁর নজরে পড়ে, কপ্টারের সামান্য উপরে উড়ছে একটি ড্রোন ৷ যা দেখে থমকে যান তিনি ৷ বেশ কিছুক্ষণ কপ্টারের পাদানিতেই দাঁড়িয়ে থাকেন ৷ প্রশ্ন তোলেন, হাই সিকিউরিটি জোনে এভাবে ড্রোন উড়ছে কেন ? কে বা কারা এই ড্রোন ওড়াচ্ছে ? তিনি হ্যান্ড মাইকে বলে ওঠেন, "হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে যেত ৷ কারা এসব করছে, পুলিশের এটা নজর রাখার দরকার ৷ যারা এই কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করা দরকার ৷" তাঁর ক্ষোভ দেখে নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন ৷ ড্রোনটি যিনি ওড়াচ্ছিলেন, আটক করা হয় তাঁকে ৷ পরবর্তীতে তাঁকে জেরা করে আরও দু’জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷
এরপরেই এই ঘটনার আসল টুইস্ট সবার সামনে আসে ৷ এই ঘটনায় যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা হলেন অঙ্কিতকুমার পাসোয়ান, শ্রীকান্ত মণ্ডল ও নুর আখতার ৷ প্রত্যেকেই বিহারের কাটিহার জেলার বাসিন্দা ৷ পুলিশি জেরায় তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমানের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় এসেছিলেন ৷ মতিবুর সাহেবই তাঁদের ওই সভার ড্রোন ভিডিয়ো তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ তাঁরা আদপে ভাড়া করা ভিডিয়োগ্রাফার ৷
আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত নুর আখতার বলেন, "আমরাই ড্রোন উড়িয়েছিলাম ৷ আমরা তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া প্রচারে কাজ করছি ৷ মতিবুর দাদার নির্দেশে আমরা সেই কাজ করছি ৷ আমার সহকর্মী গতকাল ড্রোনটি উড়িয়েছিল ৷ ওকে আমরা বলে দিয়েছিলাম, যাতে হেলিকপ্টারের কাছে ড্রোন না-ওড়ায় ৷ কিন্তু ভালো ফুটেজ পাওয়ার জন্য ও ড্রোন উড়িয়ে দিয়েছিল ৷"
বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কিষান কেডিয়া জানিয়েছেন, "আমরা আগে থেকেই বলে আসছি, ভোটে জিততে তৃণমূল বিহার থেকে দুষ্কৃতী আমদানি করে ৷ আগেও এই ঘটনা ঘটেছে ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ অবশেষে গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই তিনজনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ ৷ তবে এটাই শেষ নয়, ভোট যত এগিয়ে আসবে, তৃণমূলের ভাড়াটে বিহারি দুষ্কৃতীদের আনাগোনা আরও বাড়বে ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন, ভোটে যেন ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীরা এলাকা দাপাতে না-পারে তার জন্য কড়া পদক্ষেপ করা হোক ৷ তবে মানুষ তৃণমূলের এসব কাজকর্মে তিতিবিরক্ত ৷ নির্বাচনে তাঁরা এসবের জবাব দেবেন ৷"
এনিয়ে মতিবুর রহমানের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসির বক্তব্য, "গোটা বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ৷ যারা দোষী, তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে ৷ এবিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷"
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "এই ঘটনায় চাঁচল থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আজ ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হচ্ছে ৷"