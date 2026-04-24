ভোটের প্রথম ধাপে খেলা হল ! খেলল জনতা, দ্বিতীয় দফাতেও জিতুক মানুষ

ভোটের প্রথম ধাপে খেলা হল ! খেলল জনতা, দ্বিতীয় দফাতেও জিতুক মানুষ
শাসক ও বিরোধী সবপক্ষের দাবি, জিতছে তারাই ৷ বিপুল হারে ভোটদানে দিশেহারা দুই ফুল, মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷
Published : April 24, 2026 at 6:53 PM IST
মালদা, 24 এপ্রিল: ছাব্বিশের প্রথম দফার নির্বাচনেও খেলা হল ! ভয়ঙ্কর খেলাই হল ! তবে খেলল জনতা জনার্দন ৷ আর দেখল গোটা দেশ ৷ স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচনে দেশের পুরোনো সব রেকর্ড চুরমার করে দিয়েছে বাংলার গণদেবতারা ৷ প্রথম দফার নির্বাচন শেষে নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, ভোট পড়েছে 92.88 শতাংশ ৷
আর ভোটদানের এই হার দেখে উদ্বেগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবির ৷ এসআইআর পরবর্তী নির্বাচনে জনাদেশ রাজ্যের পূর্বতন সরকারের সমর্থনে, নাকি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার রথে সওয়ার হবে, তা নিয়ে এখন প্রতিটি রাজনৈতিক শিবিরে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ ৷ ভাবছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও ৷ কিন্তু, কেউই নিশ্চিত হতে পারছে না, জনাদেশ কার পক্ষে যেতে চলেছে ৷
এসআইআর আতঙ্ক যে গ্রাম বাংলায় বেশ ভালোভাবেই রয়েছে, তা বোঝা গিয়েছে বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে ৷ কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বাড়ি ফিরে মাঝ বৈশাখের রোদ মাথায় নিয়ে ভোট দিয়েছেন প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক ৷ অনেকে আবার ইলেকশন স্পেশাল ট্রেন কিংবা বাস ধরে বাড়ি ফিরেছেন ৷ প্রশ্ন হচ্ছে, এই মানুষদের ভোট কাদের পক্ষে গেল !
গতকাল মালদা জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে বোঝা গিয়েছে, এই জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশ এসআইআর প্রক্রিয়ায় ক্ষিপ্ত ৷ আবার আরেকটি অংশের দাবি, রাজ্যে কাজ পেলে তাঁদের আর ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হতো না ৷ এলাকায় থেকে এসআইআর-এর ঝামেলা সামাল দেওয়াও সহজ হতো ৷
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় অনেক কিছুই দেখা যায়নি ৷ যা গত নির্বাচনগুলিতে দেখা গিয়েছে ৷ এবার মানুষ ভোটকেন্দ্রে যেতে ভয় পায়নি, লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের চোখ রাঙানি দেখতে হয়নি, বুথ জ্যাম কিংবা ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ কেউ তোলেনি ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এবারের ভোটে রাজনৈতিক কারণে একটিও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি ৷
দু-একটি জেলায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটেছে বটে, তবে সেসব ভূমিকম্পের আফটার শকের মতো ৷ এই কারণে মানুষ এবার নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ৷ এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও ৷ এই সবের যোগফলেই কি ইভিএম-এ এই সুনামি ? নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও কিছু অংক ?
শিক্ষক অনিমেষ মিশ্রের কথায়, "কর্তৃত্ববাদের রাজনীতিতে নির্বাচন বড় ইস্যু ৷ সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই নিশানা, মানুষের বোধ অবদমিত করে কর্তৃত্ব বজায় রাখা ৷ তাই মানুষের অধিকার নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও ৷ নির্বাচনে জয় পেতে সংবিধান শিকেয় তুলতেও দ্বিধা নেই ৷ হয়তো সেই কারণেই প্রথম পর্যায়ে যে 152টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে, সেখানে কোনও একটি বিশেষ দলের প্রভাব রয়েছে ৷ যদি সেটাই হয়, তবে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ হয়তো এসব কারণেই এবার ভোটদানের হার এত বেশি ৷ মানুষ হয়তো চাইছে, সমস্ত ক্ষমতা যেন রাজনীতির হাতে না-চলে যায়, কিছুটা যেন তাদের হাতেও থাকে ৷"
বৃহস্পতিবার থেকেই যুযুধান দুই পক্ষ তৃণমূল ও বিজেপি দাবি করে যাচ্ছে, সরকার গঠনের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে তারা ৷ সেই দাবিতেও যেন কোথাও কর্তৃত্ববাদের সুর ৷ এই আবহেই 29 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন ৷ তারপর 4 মে ভোট গণনা ৷ ততদিন পর্যন্ত দলীয় কর্মীদের মনোবল অটুট রাখতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটারদের কাছে টানতেই যে এই দাবি, সেটা সবার জানা ৷ তবে বঙ্গবাসী চাইছে, প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটদানে একটা বিষয় একই থাকুক ৷ নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হোক গণতন্ত্রের উৎসব ৷ ভোটে জিতুক মানুষ !