শুভেন্দুকে 'চোর' স্লোগান ! অগ্নিগর্ভ ভবানীপুরে লাঠিচার্জ বাহিনীর, রিপোর্ট তলব কমিশনের

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়লেই বিজেপির জয় সুনিশ্চিত ৷

অগ্নিগর্ভ ভবানীপুরে লাঠিচার্জ বাহিনীর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 1:26 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে 'চোর, চোর' স্লোগান ! আর তাকে ঘিরেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ভবানীপুরে ৷ তীব্র উত্তেজনা ছড়াল 'জয় বাংলা' ও 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান-যুদ্ধে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের ৷ এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলাকালীন ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷ যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ তাঁর দাবি, ভবানীপুরে আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়লেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত ।

ভবানীপুরে শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)

এদিন সকাল থেকেই ভবানীপুরের বিভিন্ন বুথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ মুক্তদল মোড়ে তিনি এসে পৌঁছলে তাঁকে দেখে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন । জটলা সরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সেই সময় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জ করে ৷ এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে পটুয়া পাড়ায় ঢোকেন শুভেন্দু ৷ তখন 'জয় বাংলা' স্লোগানের পালটা হিসেবে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁরা বলতে থাকেন, 'পিসি চোর ভাইপো চোর, তৃণমূলের সবাই চোর'৷ অভিযোগ, ওই সময় মুখ‍্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হলে তিনি তৃণমূল কার্যালয় থেকে শুভেন্দুকে দেখে ফের পালটা স্লোগান দিতে বলেন ।

এরপরেই শুভেন্দুকে দেখে স্লোগান দিতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ তখন গাড়ি থেকেই নির্বাচন কমিশনে ফোন করেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী ৷ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে লাঠিচার্জ শুরু করলে এলাকা থেকে সরে যান তৃণমূলের কর্মীরা ৷

বুথ পরিদর্শনে শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)

এদিন বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফায় সকালে খিদিরপুর, চেতলা-সহ একাধিক বুথ পরিদর্শন করেন শুভেন্দু ৷ তিনি জানান, মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন এবং এই কেন্দ্রে তৃণমূলের 'গুন্ডাবাহিনী' কার্যত চুপসে গিয়েছে । ভোটদানের হার 90 শতাংশ ছুঁলে বিজেপির জয়ের ব্যবধান আরও বিশাল হবে বলে মনে করছেন তিনি । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সকাল 9টা পর্যন্ত 18 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে ।

তাঁর কথায়, "আমি খবর নিয়েছি, ভবানীপুরে ইতিমধ্যেই 35 শতাংশের বেশি ভোট পড়ে গিয়েছে । আমার বিশ্বাস, এই কেন্দ্রে আশি থেকে 85 শতাংশ ভোট হবে এবং একটি আরামদায়ক ব্যবধানে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে ।" আত্মবিশ্বাসী বিরোধী দলনেতা আরও দাবি করেন, 77 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া বাকি আটটি ওয়ার্ডেই বিজেপি লিড পাবে ।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাংগঠনিক প্রস্তুতির খতিয়ানও তুলে ধরেন শুভেন্দু । তিনি জানান, এই প্রথমবার ভবানীপুরের 267টি বুথেই এজেন্ট দিতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি । পাশাপাশি, 36টি ক্যাম্প করা হয়েছে এবং প্রতিটি বুথে নিয়ম মেনে দুজন করে এজেন্ট রয়েছেন । ভোটারদের প্রতি তাঁর বার্তা, "আপনারা পোলিং স্টেশনের ভিতরে ঢুকে যান । তবে বুথের ভিতরে ফোন নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা 100 শতাংশ মেনে চলুন ।"

ভবানীপুরে চষে বেড়ালেন বিজেপি প্রার্থী (নিজস্ব চিত্র)

আবহাওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান, অন্তত বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে ভোটগ্রহণের ধীরগতি নিয়ে এদিন উষ্মাপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা । তিনি জানান, ইভিএম-এ বোতাম টেপার পর ভিভিপ্যাট থেকে আওয়াজ আসতে প্রায় 7 সেকেন্ড সময় লাগছে । এর ফলেই ভোটপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে । এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথাও হয়েছে বলে জানান শুভেন্দু । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শ মেনেই তিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) সঙ্গে কথা বলেন এবং হাওড়া, ব্যারাকপুর, কলকাতা শহরতলিতে অতিরিক্ত পোলিং পার্টি রিজার্ভে রাখার অনুরোধ জানান । পাশাপাশি, চেতলাতে অতিরিক্ত পোলিং পার্টি পাঠানোর জন্যও জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে (ডিও) অনুরোধ করেছেন তিনি । ভোটদানের এই ধীরগতির কারণে নির্বাচন কমিশনের কাছে অতিরিক্ত সময় দেওয়ারও দাবি জানান শুভেন্দু ।

অন্যদিকে, ভবানীপুর কেন্দ্রে বিজেপির এই উত্থান এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর একার কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন । তিনি বলেন, "আমি অনেকবার ভোট করিয়েছি । 2004, 2009 সালে আমি দক্ষিণ কলকাতায় ঘুরেছি । 2010 সালের কর্পোরেশন নির্বাচনেও আমরা সবাই এখানে এসে ভোট করিয়েছি ।"

সারাদিন খিদিরপুর থেকে চেতলা, চক্রবেড়িয়া হয়ে প্রায় 10-14টি বুথ ঘোরার পর বিরোধী দলনেতার দাবি, ভোটারদের মধ্যে কোনও ভয় নেই । ক্যামেরার সামনে ভোটাররা নির্ভয়ে আঙুল দেখাচ্ছেন । কেউ বলছেন ভোট দিয়ে এলাম, কেউ 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিচ্ছেন, আবার কেউ ভোট ধীরগতিতে হওয়া নিয়ে অভিযোগ করছেন ।

