প্রথম ভোটেই হেভিওয়েট তৃণমূলের শামিম আহমেদ ! 'উন্নয়নই হাতিয়ার' মগরাহাট পশ্চিমে

প্রথম ভোটেই হেভিওয়েট তৃণমূলের শামিম আহমেদ ! 'উন্নয়নই হাতিয়ার' মগরাহাট পশ্চিমে
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন শুভজিৎ দাস ৷
Published : March 29, 2026 at 5:27 PM IST
মগরাহাট (দক্ষিণ 24 পরগনা), 29 মার্চ: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা ৷ এই কেন্দ্রের গতবারের বিধায়ক তৃণমূলের গিয়াসুদ্দিন মোল্লাকে আর টিকিট দেয়নি দল ৷ বদলে উঠে এসেছে নতুন মুখ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শামিম আহমেদ ৷ রাজ্য রাজনীতিতে কোনও বড় নাম নন শামিম ৷ তবে, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক মহলে তাঁর পরিচিতি ভালোই ৷ বিগত বছরগুলিতে এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলেছেন ৷
আর সেই সূত্রে, বিধানসভা কেন্দ্রের নারী-নক্ষত্র তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা ৷ প্রতিটি গ্রাম, অঞ্চল ও এলাকার সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত ৷ স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এবং সংগঠনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার কারণেই শামিম আহমেদকে প্রার্থী করা হয়েছে বলে মনে করছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ আর তাই এই নির্বাচনে প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী গৌড়সুন্দর ঘোষকে খুব বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করছেন না শামিম ৷ তবুও, মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বজায় রাখতে প্রচার চলছে পুরোদমে ৷
তাঁর দাবি, গত নির্বাচনে গিয়াসুদ্দিন মোল্লা যে ব্যবধানে জিতেছিলেন, এবার তা আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ আর বিধায়ক হয়েও তিনি মানুষের কাছেই থাকবেন ৷ 24 ঘণ্টা মগরাহাট পশ্চিমের ভোটাররা তাঁর থেকে পরিষেবা পাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি ও প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় অকপট মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ ৷
প্রশ্ন: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে আপনি কো-অর্ডিনেটর ছিলেন ৷ যখন নাম ঘোষণা হল তখন কেমন লাগলো ? কতটা আশায় আছেন যে, মানুষ আপনাকে কাজ করার সুযোগ দেবে ?
উত্তর: প্রথমে ধন্যবাদ জানাই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ আমাকে যোগ্য মনে করেছেন তাঁরা মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে ৷ আমি মগরাহাট পশ্চিমে কো-অর্ডিনেটর ছিলাম ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমি সাংগঠনিক কাজ করছি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার জন্য ৷ এরপর যখন আমার নাম ঘোষণা হল প্রার্থী হিসাবে, তারপর থেকেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছি ৷ মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়নকে মানুষ ভোট দেবে ৷ স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট সমস্ত কিছুই হয়েছে ৷ অনেক কাজ বাকি রয়েছে ৷ সেই কাজগুলিও আমরা করে দেব ৷ নির্বাচনের পর উস্থি ব্রিজ এবং উস্থি থেকে শেরপুর পর্যন্ত খাল সংস্কারও করা হবে ৷
প্রশ্ন: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন গিয়াসুদ্দিন মোল্লা ৷ কিন্তু, হঠাৎই প্রার্থী বদল করে আপনাকে টিকিট, কী বলবেন ?
উত্তর: এটা সম্পূর্ণ দলের সিদ্ধান্ত ৷ যিনি বিধায়ক ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে, গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ ওঁর সঙ্গে মিলে আমরা কাজ করব ৷
প্রশ্ন: SIR কতটা প্রভাব ফেলবে এই নির্বাচনে ?
উত্তর: আমি যখন আজ প্রচার করছিলাম, তখনও বহু ভোটার আমাকে বলছিল, 'এখনও আমরা বিচারাধীন রয়েছি, আমাদের কী হবে ?' আমি বহু ভোটারদের আশ্বাস দিয়েছি যে সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাবে ৷ আমরা চাইছি তাঁদের আতঙ্ক থেকে যত সম্ভব মুক্তি দিতে ৷ যাঁরা প্রকৃত ভোটার, তাঁদের নাম যেন ভোটের লিস্টে থাকে ৷ আমরা এটাই চাইছি ৷
আর সাধারণ মানুষ বিরক্ত ৷ তাঁরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন ৷ এসআইআর-এর লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন, তারপরও আবার লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে তাঁদের ৷ তারপরেও বিচারাধীন রয়েছেন ৷ মানুষ আতঙ্কে আছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই কাজের জন্য আমরা ফল পাব ৷ সাধারণ মানুষ এসআইআর-এর বিরুদ্ধেই ভোট দেবে ৷
প্রশ্ন: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি এবং আইএসএফ প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ এতে কতটা প্রভাব পড়বে নির্বাচনে, কী বলবেন বিরোধীদের ?
উত্তর: আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্প মগরাহাট পশ্চিমে হয়নি ৷ মগরাহাট পশ্চিমের মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ভাবেনি ৷ আমি একটা কথা বলব সাধারণ মানুষের জন্য, যে সকল বিজেপি প্রার্থীর বা নেতারা তাঁদের কাছে ভোট চাইতে আসবে, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত মগরাহাট পশ্চিমের এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কী করেছে ৷
আর ISF ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে ৷ আমরা চাই যে যার ধর্ম, সে তার মতো পালন করুক ৷ আমরা চাই রাজনীতি হোক শিক্ষা নিয়ে, রাজনীতি হোক মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে, রাজনীতি হোক এলাকার উন্নয়ন নিয়ে ৷
প্রশ্ন: প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফল কি এটা ?
উত্তর: আমি তৃণমূলের সাধারণ কর্মী ৷ সেখান থেকেই আস্তে-আস্তে উঠে এসেছি ৷ সাধারণ কর্মী থেকে এখন বিধায়কের পদপ্রার্থী ৷ আমি কোনও হেভিওয়েট নই, আমি সাধারণ ৷
প্রশ্ন: আগামী দিনে বিধায়ক হলে মগরাহাটের মানুষের জন্য কীভাবে পরিষেবা দেবেন ?
উত্তর: মগরাহাটের মানুষের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা আমি সময় দেব ৷ যখন ডাকবে আমাকে, তখন পাবে ৷ যে কোনও সুবিধা-অসুবিধায় আমি মগরাহাট পশ্চিমের মানুষের পাশে থাকব ৷ মগরাহাট পশ্চিমের মানুষদের যা-যা সমস্যা আছে, সবই সমাধান করার চেষ্টা করব ৷
প্রশ্ন: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আগামী পাঁচ বছর কী পরিকল্পনা রয়েছে ?
উত্তর: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে কৃষকদের জন্য কৃষি মান্ডি ও বাজার করতে চাই ৷ এখানে কৃষকদের শস্য ও সবজি বিক্রি করার বড় বাজার নেই ৷ সঙ্গে পানের বাজার করতে হবে ৷ পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থাও উন্নত করতে হবে ৷
প্রশ্ন: জয়ের বিষয়ে কতটা আশাবাদী এবং ব্যবধান কতটা বাড়বে বলে মনে করেন ?
উত্তর: জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী ৷ আর অতীতের যে সব রেকর্ড রয়েছে, সেই সব রেকর্ড ভেঙে যাবে ৷