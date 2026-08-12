বান্ডিল-বান্ডিল টাকা গুনছেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ! শাস্তির দাবিতে সরব দলেরই নেতা-কর্মীরা
কোচবিহারের ঘটনা ৷ বিজেপির তরফেই এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয় ৷ কাটমানি নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট বিজেপি নেতা ৷
Published : August 12, 2026 at 7:12 PM IST
তুফানগঞ্জ (কোচবিহার), 12 অগস্ট: বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়ির বিছানায় বান্ডিল বান্ডিল টাকা । সেই টাকা গোনার ভিডিয়ো সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ তার জেরেই রীতিমতো হইচই পড়ে যায় কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ৷ বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা এই নিয়ে সরব হয়েছেন ৷ ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷ প্রতিবাদ মিছিলও করেছেন ৷ তবে মনোরঞ্জন বর্মন নামে ওই নেতা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ বিজেপির জেলা নেতৃত্বও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ৷
মনোরঞ্জন বর্মন কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভা এলাকার বিজেপির পাঁচ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ৷ সম্প্রতি তাঁর একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেখানে তাঁকে টাকা গুনতে দেখা যাচ্ছে ৷ সামনে বান্ডিল বান্ডিল টাকা সাজানো রয়েছে ৷ অভিযোগ, মনোরঞ্জন বর্মন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন ৷ দুর্নীতি থেকে প্রাপ্ত টাকাই গোনা হচ্ছিল ৷
এই নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ৷ তাঁরা মনোরঞ্জন বর্মনের শাস্তির দাবি তুলেছেন ৷ এই দাবিতে বুধবার কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-2 ব্লকের ধলপল-2 গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মিছিল করেন বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশ । মণ্ডল সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে সরব হন তাঁরা ।
অবৈধভাবে কাটমানি নেওয়া, ধমকি দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা, কারও জমিতে জোর করে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে জমি দখল করা এবং চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের অভিযোগ মনোরঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে উঠেছে বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের ৷
এই নিয়ে কোচবিহারে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ পাল বলেন, ‘‘আমি প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ৷ সাত বছর মণ্ডল সভাপতি ছিলাম ৷ আমরা সদ্য সরকারে এসেছি ৷ আমাদের সরকারের বয়স মাত্র তিনমাস ৷ আমরা কেন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হব ? ওই নেতার কোনও বুদ্ধি কি নেই ? অথচ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় টাকা গুনতে দেখা যাচ্ছে ৷’’ তিনি আরও জানান, সরকারি প্রকল্পের কাজগুলির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ হচ্ছে ৷ এর জন্য সেখানকার কর্মীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে ৷ তার পর কাজ হচ্ছে ৷ কিসের স্বার্থে এই কাজ করা হচ্ছে ?
তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মনোরঞ্জন বর্মন ৷ এই বিজেপি নেতার দাবি, ‘‘আমার নামে কাটমানির টাকা নেওয়ার যে অভিযোগ করা হচ্ছে, পুরোটাই ভিত্তিহীন ৷ সেটা আমার বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসার টাকা ৷ ব্যবসার লাভের টাকা ৷ সেই টাকা গোনার সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই পুরোটা ভিডিয়ো করে রাখা হয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওই বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করি বলে তৃণমূল অনেকবার বাধা দিয়েছে ৷ প্রশ্ন তুলেছে, এখানে বিজেপি নেতা কেন আসবে ? বন্ধু তখন ওদের কাছে আমাদের ব্যবসার কথা জানায় ৷ প্রমাণ হিসেবে টাকা গোনার ভিডিয়ো দেখায় ৷ সেই সময় তৃণমূলের নেতারা জোর করে আমার বন্ধুর কাছ থেকে ভিডিয়ো নিয়ে নেয় ৷’’ মনোরঞ্জনের দাবি, তৃণমূলের লোকেরাই এই ভিডিয়ো ছড়িয়েছে ৷
গোটা বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন, ‘‘ঘটনার সত্যতা না জেনে কোনও মন্তব্য করব না । তবে এই ধরনের ঘটনা যদি সত্যিই হয়, দল এগুলো বরদাস্ত করবে না । দলটা সবটা নজরে রাখছে ।’’