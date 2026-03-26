বিধায়ক শ্রীরূপা ‘ডিলিটেড’, প্রার্থী তালিকায় অম্লান, উৎসব মালদা বিজেপিতে

বিধায়ক শ্রীরূপা ‘ডিলিটেড’, প্রার্থী তালিকায় অম্লান, উৎসব মালদা বিজেপিতে
2021-এ ইংরেজবাজার থেকে জিতে বিধায়ক হন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী৷ তাঁকে এবার প্রার্থী করেনি বিজেপি৷ এবার ভোটে লড়বেন অম্লান ভাদুড়ি৷ সেই নিয়ে খুশির রেশ জেলা বিজেপিতে৷
Published : March 26, 2026 at 9:21 PM IST
মালদা, 26 মার্চ: অবশেষে বুধবার রাতে ইংরেজবাজার কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি৷ এবার এই কেন্দ্রে বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর পরিবর্তে টিকিট দেওয়া হয়েছে দলের যুবনেতা অম্লান ভাদুড়িকে৷ অম্লানের নাম ঘোষণার পরেই যেন উৎসব শুরু হয়ে যায় মালদা শহরের বিজেপি মহলে৷ রাতে পতাকা উড়িয়ে, বাজি পুড়িয়ে দলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান বিজেপি কর্মীরা৷ যেন ভোটের আগেই জয়োৎসব পালন৷ বৃহস্পতিবারও এনিয়ে চর্চা চলেছে গোটা শহর জুড়ে৷ শুক্রবার রামনবমীর মিছিলের মধ্যে দিয়ে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন অম্লান৷
একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার কেন্দ্রে 20 হাজার 99 ভোটে জয় পেয়েছিলেন শ্রীরূপা৷ যিনি নিজেকে নির্ভয়া দিদি বলে পরিচিতি দেন৷ সেই নির্বাচনে 1 লাখ 7 হাজার 755 ভোট (49.96 শতাংশ) পেয়েছিলেন তিনি৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী পেয়েছিলেন 87 হাজার 656 ভোট (40.64 শতাংশ)৷ সেবার তৃতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী কৌশিক মিশ্র পান 10 হাজার 959 ভোট (5.08 শতাংশ)৷ এবার কৃষ্ণেন্দুকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল৷ তাঁর জায়গায় নতুন প্রার্থী হয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর আশিস কুণ্ডু৷ অম্লান নিজেও ইংরেজবাজার পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর৷ পুরসভার বিরোধী দলনেতাও তিনি৷
প্রশ্ন উঠেছে, এই কেন্দ্রে গতবার শ্রীরূপা জয় পেলেও এবার কেন তাঁকে টিকিট দেওয়া হল না? বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশ জানাচ্ছেন, গত পাঁচ বছর শ্রীরূপা সেভাবে এলাকার কোনও কাজ করেননি৷ মানুষের পাশেও খুব একটা তাঁকে দেখা যায়নি৷ শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ সময় তিনি জেলার বাইরে থাকতেন৷ এই নিয়ে ভোটারদের একাংশ তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন৷ এমনকী, দলীয় নেতা-কর্মীদের অনেকেও তাঁকে অপছন্দের তালিকায় ফেলে দিয়েছিলেন৷ এবারের প্রার্থী নির্বাচনে এসব বিষয়ই শ্রীরূপার বিরুদ্ধে যায়৷ ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও এবার তাঁর নাম প্রার্থী হিসাবে ভাবা হয়নি৷ বিজেপি সূত্রে খবর, এবার এই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে দু’জনের নাম বিবেচিত হয়েছিল৷ শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে অম্লানকেই বেছে নেন দলের ভোট ম্যানেজাররা৷
শুক্রবার অম্লান ভাদুড়ি বলেন, “প্রার্থী হওয়ার পর মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি৷ সবচেয়ে বড় কথা, প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার আগেও আমার প্রতি মানুষের ভালো সাড়া ছিল৷ শহর ও ইংরেজবাজার কেন্দ্রের মানুষ এই কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন৷ গতকাল মানুষের সেই উৎসাহ বিশাল আকারে ফেটে পড়েছিল৷ আর প্রচার নিয়ে আমরা তেমন চিন্তিত নই৷ আমরা সাংগঠনিক দল৷ সংগঠন ভোটের জন্য পুরোপুরি তৈরি৷ কয়েকটা দিনের জন্য কোনও অসুবিধে হবে না৷ আগামিকাল থেকেই আমাদের প্রচার শুরু হয়ে যাবে৷ আগামিকাল অমৃতিতে আমাদের রামনবমীর মিছিল রয়েছে৷ সেই মিছিল থেকেই প্রচার শুরু করব৷”
বর্তমান বিধায়ক শ্রীরূপার জায়গায় তাঁকে এবার প্রার্থী করেছে দল৷ ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্যই কি এই সিদ্ধান্ত? কারণ, শ্রীরূপার কাজকর্ম নিয়ে ইংরেজবাজার কেন্দ্রের অধিকাংশ মানুষ খুশি নন৷ অম্লানের উত্তর, “বিধায়কের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ উঠছে, তা সঠিক নয়৷ কিছুদিন আগে তাঁর স্বামী প্রয়াত হয়েছেন৷ তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন৷ তাছাড়া প্রশাসনের বাধায় তিনি নিজের বিধায়ক কোটার টাকা ঠিকমতো খরচ করতে পারেননি৷ ফলে তিনি ঠিকমতো উন্নয়নের কাজ করতে পারেননি৷ এনিয়ে বিরোধীরা ব্যাপক প্রচার করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে৷ কিন্তু এসব প্রচার মানুষের মনে দাগ কাটবে না৷ বিধায়কও চাইছিলেন, তিনি আর পারছেন না৷ দল সবকিছু বিবেচনা করে এখানে নতুন প্রার্থী দিয়েছে৷ আমার প্রচারেও বিধায়ক অংশ নেবেন৷ এনিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও হয়েছে৷”
অম্লান আরও বলেন, “আমাদের মূল লক্ষ্য, ইংরেজবাজারের উন্নয়ন৷ ইংরেজবাজারকে উত্তরবঙ্গের দুয়ার বলা যেতে পারে৷ কিন্তু এই এলাকার তেমন উন্নয়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না৷ উত্তরবঙ্গের জন্য যতটা ভাবা উচিত, রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত ভাবেনি৷ রাজ্য সরকার মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে, তার থেকে কম অর্থ উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে৷ এছাড়াও শহরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সমস্যা রয়েছে৷ ভূপৃষ্টের জল সব জায়গায় পৌঁছয় না৷ গ্রামাঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছয় না৷ রাস্তাঘাটেরও সমস্যা রয়েছে৷ আর দুর্নীতির কথা তো সবাই জানেন৷ এখানে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, পুরসভা সবই ওদের৷ তবু এখানে এতদিন কোনও উন্নয়ন হয়নি৷”
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, “আমরা অন্যদের ইচ্ছে করেই প্রচারে একটু এগিয়ে থাকতে দিয়েছিলাম৷ কারণ, এখানে বিজেপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়া মানেই বাকিদের পিছিয়ে যাওয়া৷ বিজেপি প্রার্থী প্রচারে নামলেই মানুষের আশীর্বাদ আর অন্য কোথাও যাবে না৷ আমরা জেতার বিষয়ে 100 শতাংশ নিশ্চিতই শুধু নই, লিডও অনেক বেশি হবে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আর বর্তমান বিধায়ক নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়৷ তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন৷ তাঁর জীবন সংকট দেখা দিয়েছিল৷ দলই তাঁকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছিল৷ সেই সময় দলের নেতা-কর্মীরা তাঁর কাজ সামাল দিয়েছেন৷ পরবর্তীতে এই সরকার তাঁকে তাঁর বিধায়ক কোটার টাকার কাজ করতে দেয়নি৷ সব শেষে তাঁর স্বামী প্রয়াত হন৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁকে আমরা এগিয়ে আসতে বলতে পারি না৷’’
অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও বক্তব্য, ‘‘এখানে বরকত সাহেব ন’বারের সাংসদ ছিলেন৷ কিন্তু তাঁর ভাই ডালুবাবু কোথাকার সাংসদ, সেটাই মানুষ জানত না৷ তাঁরা কেউ এলাকায় বের হতেন না৷ তবে আমাদের বিধায়ক যতদিন বেরিয়েছেন, ততদিন যথেষ্ট জনসংযোগ করেছেন৷ নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছেন৷ তৃণমূলই তাঁর নামে নিখোঁজ পোস্টার দিয়েছিল৷ সেটা প্রমাণও হয়ে গিয়েছে৷ তবে ছাব্বিশের নির্বাচনে মানুষ যে বিজেপিকে রাজ্যের ক্ষমতায় আনতে চলেছে, তা নিয়ে কারও কোনও দ্বিধা নেই৷”
এদিন যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সঙ্গে৷ জানা গিয়েছে, বর্তমানে তিনি দিল্লিতে৷ এদিন একবারও ফোন ধরেননি তিনি৷ ফলে এনিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷