বিধানসভার অধিবেশনের দিন জানতে স্পিকারকে চিঠি, পার্থ কি পরিষদীয় রাজনীতিতে ফিরছেন

রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি শুধু সাধারণ তথ্যানুসন্ধান নয়, বরং এটি বিধানসভার কার্যপ্রণালীতে তাঁর অংশ নেওয়ার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ।

বিধানসভার অধিবেশনের দিন জানতে স্পিকারকে চিঠি পার্থর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 4:32 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 26 নভেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ আইনি লড়াই ও কারাবাসের পর বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় । জেলমুক্তির পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, তিনি কি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন ? এবার সেই জল্পনাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন স্বয়ং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী । বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি চিঠি দিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন কবে বসবে ।

সাধারণত দলের বিধায়করা পরিষদীয় দলের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত কথোপকথনে অধিবেশনের দিনক্ষণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন । কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই আলাদা । তিনি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি বা সতীর্থ বিধায়কের মাধ্যমে খোঁজ নেননি, এমনকি স্পিকারকে ফোন করে মৌখিকভাবেও জিজ্ঞাসা করেননি । বরং তিনি সরকারিভাবে স্পিকারকে চিঠি দিয়ে অধিবেশনের দিনক্ষণ জানতে চেয়েছেন । এই চিঠির ধরন এবং বিষয়বস্তু রাজনৈতিক মহলের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এটি কেবল একটি সাধারণ তথ্যানুসন্ধান নয়, বরং এটি বিধানসভার কার্যপ্রণালীতে তাঁর অংশ নেওয়ার ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ।

​পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই চিঠি ঘিরে বিধানসভার অন্দরেও এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে বিধানসভার এক শীর্ষ আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইটিভি ভারতকে বলেন, "হ্যাঁ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তরফে একটি চিঠি মাননীয় স্পিকারের দফতরে এসেছে । চিঠিতে তিনি মূলত জানতে চেয়েছেন, বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন কবে থেকে শুরু হবে । যেহেতু তিনি এখনও একজন নির্বাচিত বিধায়ক, তাই অধিবেশনে যোগ দিতে বা সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া তাঁর সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে । উনি এলে কোথায় বসবেন, তা স্পিকার মহোদয় ঠিক করবেন, তবে বিধায়ক হিসেবে তাঁর অধিবেশনে যোগ দিতে কোনও আইনি বাধা নেই ।" এই মন্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, আইনি জটিলতা থাকলেও বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে পার্থর রাস্তা পরিষ্কার ।

​গত 11 নভেম্বর জেলমুক্তির পর যখন তিনি তাঁর নাকতলার বাড়িতে ফিরে আসেন, তখনই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন । তাঁর সেই শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট ছিল যে, তিনি নিজেকে এখনই রাজনীতি থেকে সরিয়ে নিতে নারাজ । এরপর কেটে গিয়েছে বেশ কিছুটা সময় । এতদিন প্রকাশ্যে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁকে দেখা না গেলেও, স্পিকারকে দেওয়া এই চিঠি প্রমাণ করে যে, পর্দার আড়ালে তিনি নিজের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ।

যদিও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান বেশ জটিল । তিনি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ডেড বা সাময়িক বরখাস্ত । দলের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে । কিন্তু খাতায়-কলমে তিনি এখনও বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক । তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হয়নি । এর আগে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন পার্থর বসার আসন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় একজন প্রবীণ বিধায়ক । তাই তিনি যদি অধিবেশনে যোগ দেন, তবে তাঁর সম্মান ও জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী তাঁকে সামনের সারিতেই আসন দেওয়া হবে । বিধানসভার আধিকারিকের বক্তব্যেও সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে ।

​রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই তৎপরতার পিছনে বড় কোনও কৌশল থাকতে পারে । প্রথমত, তিনি দীর্ঘ সময় রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী ছিলেন । রাজনীতির অলিগলি এবং বিধানসভার নিয়মকানুন তাঁর নখদর্পণে । তিনি একজন 'পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ'। দ্বিতীয়ত, দলের বাইরে বা জনসমক্ষে তিনি হয়তো সব কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না, বা আইনি বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে । কিন্তু বিধানসভার ফ্লোর বা অধিবেশন কক্ষ এমন একটি জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে একজন জনপ্রতিনিধি অনেক কথা বলতে পারেন, যা রেকর্ডভুক্ত হয় । বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পার্থ হয়তো বিধানসভার অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইছেন । অথবা সাসপেন্ড থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এখনও রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক, সেটা প্রমাণ করার তাগিদও তাঁর মধ্যে কাজ করতে পারে ।

সবমিলিয়ে, স্পিকারকে লেখা এই চিঠি রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে গুঞ্জনের জন্ম দিয়েছে । আগামী অধিবেশনে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বিধানসভায় দেখা যাবে কি না, এবং দেখা গেলে তিনি কী ভূমিকা নেন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা রাজনৈতিক মহল ।

TAGGED:

PARTHA WRITES TO SPEAKER
ASSEMBLY SESSION
স্পিকারকে চিঠি পার্থর
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
PARTHA CHATTERJEE

