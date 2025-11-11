বাড়ি ফিরতেই বরণ, জেলমুক্তির পর নির্দল বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় যেতে চান পার্থ
নাকতলার বাড়িতে পৌঁছতেই পার্থকে বরণ করে ঘরে তোলেন ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও মেয়ে । দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরে তাঁর চোখে জল এসে যায় ৷
Published : November 11, 2025 at 6:55 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: তৃণমূল সঙ্গ ছেড়েছে আগেই । খাতায় কলমে তিনি শাসকদল থেকে বহিষ্কৃত । মঙ্গলবার জেল থেকে বেরিয়ে শিক্ষা দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাড়ি ফিরলেন । দল বহিষ্কার করায় এই মুহূর্তে তাঁকে নির্দল বিধায়ক বলা হলেও ভুল হবে না । প্রথম দিনেই ঘনিষ্ঠ মহলে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে । শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলে নির্দল বিধায়ক হিসাবে আসন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতেও চেয়েছেন তিনি ।
প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিন বছর তিন মাস 19 দিন কারাবাসের পর আজই তাঁর নাকতলার বাড়িতে ফিরেছেন । আপাতত জামিনে মুক্ত তিনি । মঙ্গলবার দুপুরে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে হুইলচেয়ারে চেপে বেরিয়ে আসেন পার্থ । তাঁর পরনে ছিল নীল ফুলছাপ সাদা পাঞ্জাবি, মুখে নীল মাস্ক । বাইরে তখন ভিড় জমিয়েছেন তাঁর অনুগামীরা । হাসপাতালের সামনে উঠল স্লোগান, 'পার্থদা জিন্দাবাদ !' নেতাকে দেখে কেউ হাত নাড়লেন, কেউ অশ্রুসিক্ত চোখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ।
নাকতলার বাড়িতে পৌঁছতেই তাঁকে বরণ করে ঘরে তোলেন ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও মেয়ে । দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরে চোখে জল এসে যায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর । ভাইঝি এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন । বাড়ির সামনে ভিড় করা সমর্থকদের কণ্ঠেও ফের ভেসে ওঠে সেই পুরনো স্লোগান - 'পার্থদা জিন্দাবাদ !'
জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সন্ধ্যায় নিজের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । সেখানে তিনি লেখেন, "আমি আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলাম । প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সত্যেরই জয় হয়েছে । আগামী দিনে সত্যেরই জয় হবে ।" নিজের কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, "আমি বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ । যাঁরা আমাকে সৎ মানুষ মনে করে পরপর পাঁচবার জিতিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছেই বিচার চাইব ।"
উল্লেখ্য, 2022 সালের 23 জুলাই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, সিবিআই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর সোমবার আলিপুরের বিশেষ আদালত তাঁর মুক্তির নির্দেশ দেয় । মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের কাগজ জেল কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছনোর পরই মুক্তি পান তিনি ।
জেল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি পার্থ । মাথা নেড়ে শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন, এখনই কথা বলবেন না । ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্ক হলেও বিধানসভায় ফিরে নিজের বক্তব্য রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ।