মৌলবাদের নিশানায় শুভেন্দু ! মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে 'উদ্বিগ্ন' পার্থ, কীসের ইঙ্গিত ?
শুধুই নিরাপত্তা-উদ্বেগ নাকি নতুন কোনও রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব ? জোর জল্পনা বঙ্গ রাজনীতিতে ৷
Published : August 2, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: দীর্ঘদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পর আচমকা আলোচনার কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় । অবশ্য রাজনৈতির কারণে নয় ৷ বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত । পূর্ব বর্ধমানে এসটিএফের হাতে ধৃত সন্দেহভাজন জঙ্গিকে ঘিরে তদন্তে উঠে আসা তথ্যের প্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পার্থ । তাঁর সেই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা ।
সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান থেকে হামিম মণ্ডল নামে এক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) । তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি নেটওয়ার্কের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে । এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে 'রানা', 'উজাইর', 'আবিদ জাট 333' এবং 'হামাদ' নামে কয়েক জন পাকিস্তানি হ্যান্ডলারের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ । তদন্তে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সম্ভাব্য যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, ওই পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল । ধৃতকে তাঁর গতিবিধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সফরসূচি সম্পর্কে তথ্য জোগাড়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে বলে দাবি ।
এই ঘটনাকেই অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, "এটি শুধুমাত্র একটি সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত মামলার তদন্ত নয় । সীমান্তপারের জঙ্গি নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল র্যাডিক্যালাইজেশন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিরাপত্তা- এই তিনটি বিষয় এখানে একসূত্রে গাঁথা ।"
প্রশাসনের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাকিস্তানি জঙ্গিদের সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । মৌলবাদী শক্তির কাছে মাথা নোয়ানো চলবে না । জিরো টলারেন্স এবং দ্রুত পদক্ষেপই একমাত্র পথ ।"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য শুধুমাত্র নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ নয়, এর রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে । একসময় ছিলেন তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা । দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী থাকার পাশাপাশি দলের সংগঠনেও ছিল তাঁর প্রভাব । কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতারির পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বড় ধাক্কা আসে । বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একাধিক ফ্ল্যাট থেকে বিপুল নগদ অর্থ ও সোনা উদ্ধারের পর তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেয় দল । পরে তৃণমূল থেকেও বহিষ্কৃত হন তিনি ।
দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেলেও এখনও দলের মূল স্রোতে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেনি । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়ে পার্থ কি নতুন কোনও রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইলেন ? নাকি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে অবস্থান জানাতেই তাঁর এই মন্তব্য ?
যদিও পার্থ নিজে তাঁর পোস্টে কোনও রাজনৈতিক ইঙ্গিত দেননি । বরং তিনি জোর দিয়েছেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কঠোর অবস্থানের উপর । তাঁর মতে, হামিম মণ্ডলের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়; দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সামনে এটি বড় সতর্কবার্তা ।
এদিকে, এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সীমান্তপারের জঙ্গি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন, ডিজিটাল তথ্য এবং অনলাইন যোগাযোগের সূত্র ধরে তদন্ত আরও এগোচ্ছে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে রাজি নন তদন্তকারীরা ।
তবে দীর্ঘ নীরবতার পর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই আকস্মিক সরব হওয়া এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে । আগামিদিনে এই মন্তব্য শুধুই নিরাপত্তা-উদ্বেগ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি তার রাজনৈতিক অভিঘাতও পড়ে, এখন সেদিকেই নজর ।