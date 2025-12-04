অভিষেকের 'মডেল' এবার ব্যারাকপুরে ! 'সেবাশ্রয়' চালু করছেন পার্থ
ডায়মন্ডহারবারের ধাঁচে আগামী 5 জানুয়ারি থেকে ব্যারাকপুরে 'সেবাশ্রয়' চালু করছেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ৷
Published : December 4, 2025 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ধাঁচে এবার ব্যারাকপুরে 'সেবাশ্রয়' চালু করতে চলেছেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ৷ ডায়মন্ডহারবারের মডেলকে সামনে রেখেই এবার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রেও শুরু হতে চলেছে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা । এলাকার সাংসদ পার্থ ভৌমিক স্বয়ং এই ঘোষণা করেছেন । জানা গিয়েছে, নতুন বছরের শুরুতেই, অর্থাৎ 2026 সালের 5 জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবার সূচনা হবে ।
ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্প অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে । সেখানে সাধারণ মানুষকে দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার যে নজির সৃষ্টি হয়েছে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শিল্পাঞ্চল ব্যারাকপুরেও এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ৷ তিনি জানান, বীজপুর বিধানসভার অন্তর্গত হালিশহর থেকে এই কর্মসূচির পথচলা শুরু হবে । পরবর্তীকালে তা লোকসভা কেন্দ্রের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে খবর ।
সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবারে 'সেবাশ্রয় 2' শিবিরের কাজকর্ম সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ । তিনি জানান, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র পরিষেবাকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় তৈরি এই মডেলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শও সাধারণ মানুষ অতি সহজে পাচ্ছেন । গ্রামীণ ও শহরতলি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া তাঁকে মুগ্ধ করেছে বলে জানান পার্থ ভৌমিক । সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে নিজের কেন্দ্রে এই প্রকল্প চালু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে জানান তিনি ।
এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, সহানুভূতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা । সাংসদ পার্থ ভৌমিকের কথায়, ডায়মন্ডহারবারে তিনি দেখেছেন কীভাবে এই প্রকল্প প্রাথমিক এবং বিশেষজ্ঞ স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার খোলনলচে বদলে দিয়েছে । মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বা এলাকার মধ্যেই ক্যাম্প করে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার 'প্রো-অ্যাক্টিভ আউটরিচ' বা সক্রিয় জনসংযোগ পদ্ধতি এখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে ৷ ব্যারাকপুরের মতো জনবহুল লোকসভা কেন্দ্রে এই পরিষেবা চালু হলে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন পার্থ ভৌমিক । তাঁর মতে, বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিক এবং যাঁদের পক্ষে নিয়মিত বড় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না, তাঁদের জন্য 'সেবাশ্রয়' আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে ।