মমতার বাড়িতে দিল্লি পুলিশ, পুরনো মামলায় নোটিশ তৃণমূল নেত্রীকে

মমতার বাড়িতে দিল্লি পুলিশ, পুরনো মামলায় নোটিশ তৃণমূল নেত্রীকে
Delhi Police Notice to Mamata Banerjee: সোমবার দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দেন ৷
Published : November 9, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দিল দিল্লি পুলিশ ৷ সোমবার রাজধানির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার তরফে এই নোটিশ দেওয়া হয় মমতাকে ৷ 2013 সালের একটি মামলায় এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
সূত্রে খবর, 2013 সালের 9 এপ্রিলের একটি ঘটনার ভিত্তিতে এই সমন পাঠানো হয়েছে । ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) 160 ধারায় এই নোটিস জারি করা হয়েছে । যে মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ জারি করা হয়েছে, সেই মামলায় সরকারি আধিকারিককে কাজে বাধা দেওয়া, সরকারি কর্মচারীকে আঘাত করা এবং বেআইনি জমায়েত-সহ একাধিক গুরুতর ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ।
তদন্তের স্বার্থে নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ অফিসাররা মমতাকে সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান বলে সূত্রের খবর । সেই কারণেই তাঁকে হাজিরার নোটিশ ধরানো হয়েছে । এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আমরা এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশকে সাহায্য করেছি । যদিও এটা তাদের মামলা ৷’’
যে মামলার ভিত্তিতে মমতাকে দিল্লি পুলিশ হাজিরা নোটিশ দিল, সেখানে কী কী ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ? জানা গিয়েছে, ওই মামলায় 186 আইপিসি (সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দান), 353 আইপিসি (সরকারি কর্মচারীকে কর্তব্য পালনে বাধা দিতে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ), 332 আইপিসি (সরকারি কর্মচারীকে স্বেচ্ছায় আঘাত করা), 147 ও 149 আইপিসি (হিংসা-হাঙ্গামা ও বেআইনি জমায়েত) এবং 34 আইপিসি (যৌথ উদ্দেশে অপরাধ সংঘঠন) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
এই ঘটনায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের তরফে এখনও কোনও বক্তব্য মেলেনি । বিজেপির প্রতিক্রিয়াও এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ৷