পরিবারতন্ত্র খতম করতে রোল মডেল হবে পানিহাটি, 'মন কি বাত'-এর অনুষ্ঠানে বার্তা আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের

পরিবারতন্ত্র খতম করতে রোল মডেল হবে পানিহাটি, 'মন কি বাত'-এর অনুষ্ঠানে বার্তা আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'থ্রেট কালচার'-চালানোর অভিযোগ পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর ৷ ভোটে জিতে রাজ্য থেকে ভয়ের রাজনীতি শেষ করার বার্তা ৷
Published : March 29, 2026 at 8:36 PM IST
পানিহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 29 মার্চ: পরিবারতন্ত্রকে শেষ করে পানিহাটিকে রোল মডেল করবেন তিনি ৷ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-এর অনুষ্ঠান থেকে এমনই বার্তা দিলেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী তথা আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'থ্রেট কালচার'-চালানোর অভিযোগ তুলে এদিন সরব হয়েছেন তিনি ৷
তাঁর দাবি, "মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি থ্রেট কালচারের সঙ্গে জড়িত ৷ প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য দফতরের অভ্যন্তরে নিয়মিত চলে থ্রেট কালচার ৷ আমার মেয়ের নির্মম পরিণতির জন্য দায়ী এই থ্রেট কালচারই ৷" আরজি করের নির্যাতিত ছাত্রীর মা বলেন, "স্বাস্থ্য দফতরের ভিতরে দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা বেঁধেছে ৷ আমার মেয়ে দুর্নীতির পেন্ডুলামের বাক্স খুলে দিয়ে গিয়েছে ৷ ভোটে জিতলে দুর্নীতির সেই ঘুঘুর বাসা ভাঙব ৷ সেখানে কী এমন আছে, যে একজন চিকিৎসক ছাত্রীকে কর্মরত অবস্থায় তাঁর প্রতিষ্ঠানেই খুন করা হল ! সেই দুর্নীতি তো আমাদের প্রকাশ্যে আনতেই হবে ৷"
পাঁচবারের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধানসভায় শাসকদলের বিদায়ী মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে এবার পানিহাটি কেন্দ্র টিকিট দেয়নি দল ৷ পরিবর্তে তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে প্রার্থী করেছে শাসক শিবির ৷ তিনি বর্তমানে পানিহাটি পুরসভার পারিষদ পদেও রয়েছেন ৷ তাঁর ভাই, প্রয়াত স্বপন ঘোষও এক সময় পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন ৷
পানিহাটিতে দাপুটে নেতা নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে বারবারই অভিযোগ উঠেছে 'পরিবারতন্ত্র' চালানোর ৷ তৃণমূলে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদেরও মাঝে মধ্যে এ নিয়ে সরব হতে দেখা যায় ৷ আরজি কর-কাণ্ডে নাম জড়ানো বিতর্কিত তৃণমূলের এই বিদায়ী বিধায়ককে স্বভাবতই ছাব্বিশের ভোটে প্রার্থী করার ঝুঁকি নেয়নি শাসকদল ৷ এই পানিহাটি কেন্দ্র থেকেই এবার বিজেপির হয়ে লড়ছেন সদ্য রাজনীতিতে পা দেওয়া আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷
ভোটের প্রচারে নেমেই ইতিমধ্যে ঝড় তুলেছেন তিনি ৷ জনসংযোগে নেমে বারবার নির্মল ঘোষের 'পরিবারতন্ত্র'-কেই প্রচারের হাতিয়ার করছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ পাশাপাশি, পানিহাটির 'অনুন্নয়ন' নিয়ে বিদায়ী বিধায়কের ব্যর্থতার কথাও ঘুরেফিরে আসছে তাঁর ভোটের প্রচারে ৷ রবিবারও 'মন কি বাত'-এর অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে
নির্মল ঘোষের 'পরিবারতন্ত্র' ও পানিহাটির অব্যবস্থা নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সামনেই ৷
তিনি বলেন, "এখানে আসার আগে অনেকটা জল পেরিয়ে হেঁটে তারপর এলাম ৷ এখন কিন্তু বর্ষাকাল নয় ৷ তবুও জল জমে রয়েছে রাস্তায় ৷ নিকাশির হাল এতটাই খারাপ যে জল নামার মতো ব্যবস্থাও নেই ৷ বছরের বেশিরভাগ সময়ই জল দাঁড়িয়ে থাকে ৷ কিন্তু, এটা হবে কেন ? কেন নিকাশি ব্যবস্থা ভালো থাকবে না ৷ জঞ্জালের স্তূপ থেকে কেন এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াবে ? আপনাদের এই অভিযোগ আমি পানিহাটিবাসীর তরফে সেই বার্তা পৌঁছে দেব বিধানসভায় ৷ আপনারা আমাকে শুধু সমর্থন করুন ৷ পানিহাটির বাসিন্দাদের জন্য আমার অনেক কিছু করার আছে ৷"
মঞ্চ থেকে বলা নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে পরে পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বলেন, "শুধু মমতা বন্দোপাধ্যায়ই থ্রেট কালচার চালান না ৷ এখানকার বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষও এর সঙ্গে যুক্ত ৷ থ্রেট কালচার প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমার মেয়ের নির্মম পরিণতির পর ৷ গোটা বাংলাতেই এই থ্রেট কালচার চলছে ৷ সেই থ্রেট কালচার বন্ধ করতেই আমার রাজনীতিতে আসা ৷ মানুষ আমাকে প্রচুর আশীর্বাদ করছেন ৷ কেউ মাথায় হাত রেখে, কেউ বা ফুল ছিটিয়ে ৷ তবে, পানিহাটি জুড়ে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ মানুষ কিছু বলতেও ভয় পাচ্ছে ৷ তার নেপথ্যে রয়েছেন বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষ ৷"