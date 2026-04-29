মানুষ ভোট দিতে পেরেছে, জয় 100 শতাংশ নিশ্চিত ! হাসিমুখে বলছেন কলতান

আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের হেনস্তা করেনি বামপন্থীরা, ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্য্যকে জানালেন পানিহাটির সিপিআইএম প্রার্থী ৷

Kaltan Dasgupta
জয় 100 শতাংশ নিশ্চিত বলে জানাচ্ছেন পানিহাটি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 9:20 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: ছাব্বিশের নির্বাচনে বামফ্রন্টের এক অন্য ছবি দেখলেন রাজ্যবাসী ৷ বিশেষ করে বামেদের বড় শরিক সিপিআইএম-এর যুব ব্রিগেড এবার পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ময়দান দাপিয়ে বেড়িয়েছে ৷ আলিমুদ্দিনের প্রার্থী তালিকাতেও এবার তারই ঝলক লক্ষ্য করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ সেই তালিকায় অন্যতম পানিহাটি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ৷ বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের সন্ধেয় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নিজের জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত কলতান ৷ জানিয়ে দিলেন, তাঁর জয় নিয়ে তিনি নিজে 100 শতাংশ আশাবাদী ৷

বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়েছে লাল আবির ৷ তার রেশ কি এ দিনের বিধানসভা নির্বাচনের ইভিএম-এও পড়তে পারে ? বিষয়টি নিয়ে দোলাচলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷ যদিও তাঁরা একটি বিষয়ে একমত, শিক্ষাঙ্গন আর বিধানসভার নির্বাচন এক নয় ৷ দুই জায়গার নির্বাচনের প্রেক্ষিতও আলাদা ৷ ফলে যাদবপুরের রেশ বুধের ইভিএম-এ না-থাকারই কথা ৷ তবে, তাঁদের অনেকেই বলছেন, এবার লাল পার্টি যেভাবে যুব প্রজন্মের দিকে নজর দিয়েছে, এই প্রজন্মের জন্য সংসদীয় রাজনীতির দরজা খুলে দিয়েছে, সেটা 10 বছর আগে শুরু করলে এবারের নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দান এক অন্য মাত্রা পেতেও পারত ৷

জয় 100 শতাংশ নিশ্চিত বলে জানাচ্ছেন পানিহাটি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এ দিন সকালে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হওয়ার পরপরই কলতান অভিযোগ করেছিলেন, পানিহাটির বেশ কিছু কেন্দ্রে ইভিএম খারাপ ৷ যদিও, পরবর্তীতে সেসব বুথেও ভোটগ্রহণ শুরু হয় ৷ সন্ধেয় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূল আর বিজেপি কিছু জায়গায় আজ ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিল ৷ তবে, ময়দানে বামপন্থীরা ছিলেন ৷ তাঁরা সেই চেষ্টা প্রতিহত করেছেন ৷ আজ আমরা বেশ কিছু অভিযোগ কমিশনে দায়ের করেছি ৷ কোথাও কাউন্সিলর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন, এখানে ওখানে জমায়েত নিয়েই সেসব অভিযোগ ৷ তবে, এই এলাকায় ওরা জমায়েত করলে পালটা জমায়েত করার মতো শক্তি আমাদের রয়েছে ৷ তাই এসব করার সাহস বাকিরা কেউ পায়নি ৷"

কলতান আরও বলেন, "ভোটাররা এবার শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছেন ৷ যেসব বুথে মেশিন খারাপ হয়েছিল, সেই বুথগুলিতে এখনও ভোটগ্রহণ চলছে ৷ কারণ, অনেক পরে ইভিএম ঠিক করা হয়েছিল ৷ তবে, এসব টেকনিক্যাল সমস্যা ৷ এখনও মানুষ লাইন দিয়ে ভোট দিচ্ছেন ৷ আমরা এটাই চেয়েছিলাম ৷ আমাদের চাওয়া ছিল, উৎসবের মেজাজে ভোট হোক ৷ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিন ৷ আগে যেমনভাবে ভোট হতো, সেটা এবার হয়েছে ৷"

কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গে কলতানের প্রতিক্রিয়া, "কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এর আগে আমরা ভোটের দিন হাজার দুয়ারি ঘুরতে দেখেছি ৷ আজ যে বিজেপি এই বাহিনী এনেছে, তাদেরই কত লোক আগে বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ঠিকমতো কাজ করছে না ৷ আজও হয়তো কেউ-কেউ তেমন কথা বলতে পারেন ৷ যারা ঢাকঢোল পিটিয়ে বাহিনী আনে, তারাই আবার এসব কথা বলে ৷ এর মানে কী ? যদি পুনর্নির্বাচন হয় তবে তার জন্যও বামপন্থীরা প্রস্তুত ৷"

এ দিন আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মায়ের উদ্দেশে পানিহাটিতে গো-ব্যাক স্লোগান উঠেছিল ৷ সেখানকার সিপিআইএম প্রার্থীর বক্তব্য, তৃণমূল আর বিজেপির এমন মক ফাইট বহু জায়গায় হয় ৷ এ দিন পানিহাটির সঙ্গে ভবানীপুরেও এই ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ তবে, এসবের সঙ্গে আসল ফাইটের কোনও সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য তাঁর ৷ এখানকার বিজেপি প্রার্থী বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জানিয়েছেন, লাল পার্টির লোকজনও তাঁর উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করেছেন ৷ যদিও কলতান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বামপন্থীরা এমন রুচিহীন কাজ অতীতে কখনও করেনি, বর্তমানেও করেনি, ভবিষ্যতেও কোনওদিন করবে না ৷ বাংলার মানুষ সেকথা জানে ৷

