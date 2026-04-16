আরজিকর-কাণ্ডের ছায়ায় পানিহাটি, ভোটের লড়াইয়ে কে এগিয়ে

পানিহাটিতে নির্মল-পুত্রের সঙ্গে সম্মুখসমরে আরজি করের নির্যাতিতার মা৷ লড়াইয়ে রয়েছেন সিপিআইএম-এর কলতান দাশগুপ্তও৷ ভোটারের মন বুঝতে ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য৷

Published : April 16, 2026 at 9:41 PM IST

Updated : April 16, 2026 at 9:49 PM IST

পানিহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 16 এপ্রিল: 2024 সালের 9 অগস্ট৷ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর খুন করার অভিযোগ ওঠে৷ নৃশংস এই ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল বঙ্গ-জীবনে৷ বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিল আট থেকে আশি৷ প্রায় দেড় বছর পর সেই আরজি কর ইস্যুই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ভোটের ময়দানে৷

কারণ, মেয়ের বিচারের দাবি আদায়ে সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন নির্যাতিতার মা৷ বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি থেকে তিনি প্রার্থী হয়েছেন৷ আরজি করের প্রতিবাদীরা যে দলটিকে সেই সময় আন্দোলনের ধারেকাছে ঘেঁষতেই দেননি, সেই বিজেপির হয়ে প্রার্থী হয়েছেন নির্যাতিতার মা৷

তাঁর বিপক্ষে এমন দু’জন রয়েছেন, যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে আরজি করের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে৷ একদিকে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ৷ তাঁর বাবা নির্মল ঘোষ পানিহাটির পাঁচবারের বিধায়ক৷ 2011 থেকে 2021, টানা তিনবার জিতেছেন এই কেন্দ্র থেকে৷ নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে আরজি করের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছিল৷ এছাড়া আরও একজন প্রার্থী সিপিআইএম-এর কলতান দাশগুপ্ত৷ তিনি নিজে আরজি কর আন্দোলনে বরাবর সামনের সারিতে থেকেছেন৷

ফলে অতীতের নির্বাচনগুলিতে পানিহাটি সেভাবে লাইমলাইটে না এলেও এবার আরজি করের ঘটনাকে নিউক্লিয়াসে রেখে প্রচারের আলোয় রয়েছে উত্তর 24 পরগনার এই বিধানসভা ক্ষেত্র৷ চায়ের ঠেক থেকে ড্রয়িংরুমের আলোচনা, সর্বত্রই উঠে আসছে আরজি করের ঘটনা৷ সেই আলোচনার নির্যাস কী, কার দিকে পাল্লাভারী, সেই উত্তর খুঁজতেই ইটিভি ভারত হাজির হয়েছিল পানিহাটি বিধানসভা এলাকায়৷

এই বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্য়েই রয়েছে সোদপুর৷ সেখানকার কেয়ার মোড়ে হাজির হয়ে দেখা গেল তপ্ত গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে একটি পার্কে আড্ডায় ব্যস্ত কয়েকজন প্রবীণ নাগরিক৷ তাঁদেরই একজনকে প্রশ্ন করা হল, ‘‘রাজনীতির ময়দানে কি বিচার পাওয়া সম্ভব?’’ উত্তরে ওই প্রবীণদের মধ্যে একজন বললেন, ‘‘সেটা বলা খুব কঠিন৷ তাহলে তো এতদিনে হয়ে যেত৷’’ সেখানে বসে থাকা আরেকজনের উত্তর, ‘‘ভোটে জিতলে নির্যাতিতার মায়ের কথা সবাই শুনবে তো৷ সাধারণ মানুষ কি আর বিচার আদায় করে আনতে পারে?’’ তিনি আরজি করের ঘটনার প্রসঙ্গও তুললেন৷ বললেন, ‘‘একটি ভালো মেয়ে চলে গেল৷ আমরা এই ঘটনায় খুবই মর্মাহত৷’’

তাহলে কি নির্যাতিতার মায়ের দিকেই পাল্লাভারী! আরজি করের ঘটনার প্রভাবের সুফল বিজেপি কি ঘরে তুলবে নির্যাতিতার মা প্রার্থী হওয়ায়! কিন্তু কলতান? তিনিও তো আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ৷ তিনি আরজি করের ঘটনার সিমপ্যাথি ভোট তিনি কি ঘরে তুলতে পারবেন না? ওই পার্কে বসে থাকা অন্য এক প্রবীণ নাগরিক বললেন, ‘‘মানবিকতার দিক থেকে নির্যাতিতার মা এগিয়ে রয়েছেন৷ কলতান অবশ্য ভালো ছেলে৷’’

পানিহাটির অলি-গলি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, আরও একটা প্রশ্ন উঠছে, রাজনীতির ময়দানে নেমে নির্যাতিতার মা কি ঠিক কাজ করেছেন? ওই প্রবীণ নাগরিক অবশ্য মনে করছেন রাজনীতিতে নেমে ঠিক কাজই করেছেন নির্যাতিতার মা৷ ওই পার্কে বসে থাকা আরেকজন স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, অন্য কোনও দলে গেলে বিচার পেতেন না নির্যাতিতার মা৷ বিজেপির প্রার্থী হয়ে ঠিকই করেছেন৷ তিনিও কলতানের প্রশংসা করলেন৷ তবে কলতান জিততে পারবেন না বলেই তিনি মনে করেন৷

ওই পার্কের কাছেই রাস্তার পাশে বসে চা বিক্রি করছিলেন আরেক ব্যক্তি৷ তিনি বললেন, ‘‘নির্যাতিতার মায়ের ভোটের প্রার্থী হওয়া ঠিক হয়নি৷ ওঁর উপর মানুষের যে আবেগ ছিল, সেটা আর নেই৷ নিজের স্বার্থের জন্য প্রার্থী হয়েছেন৷ নির্দল প্রার্থী হলে সেটা দেখা যেত৷’’ ওই ব্যক্তির পাশেই বসেছিলেন আরেক ব্যক্তি৷ তিনি জানালেন, নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে যতই অভিযোগ উঠুক, তিনি পানিহাটির মানুষের অনেক উপকার করেছেন৷ সেই কারণে নির্মল-পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষই জিতবেন৷

পানিহাটির পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল৷ সেই সময় হাজির হওয়া গেল চায়ের দোকানে৷ সেখানে বসে থাকা স্থানীয় এক ভোটার বললেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের হাল এখন খারাপ৷ আমার দুই ছেলে বেকার৷ তাদের চাকরির প্রয়োজন৷ বিজেপি ছাড়া পরিস্থিতির বদল কেউ করতে পারবে না৷’’ তিনি নির্যাতিতার মায়ের ভোটের ময়দানে নামাকে সমর্থন করেছেন৷ অন্যদিকে কলতানের সমালোচনায় সরব হয়েছেন৷ তাঁর দাবি, অর্থের বিনিময়ে সিপিআইএম আরজি করের আন্দোলনকে লঘু করে দিয়েছে৷

ফলে পানিহাটির ভোটের অঙ্ক যে খুব কঠিন, তা স্থানীয়দের কথাতেই অনুমান করা যায়৷ পরিসংখ্যানও সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নির্মল ঘোষ 49 শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিলেন৷ তার পরও তিনি আগের ভোটের থেকে প্রায় 2 শতাংশ ভোট কম পেয়েছিলেন৷ অন্যদিকে বিজেপির ঝুলিতে ছিল প্রায় 35 শতাংশ ভোট৷ তাদের 33 শতাংশের বেশি ভোট বেড়েছিল৷ একুশে বাম-কংগ্রেস জোট ছিল৷ কংগ্রেসের প্রার্থী প্রায় 12 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন৷

এবার সিপিআইএম ও কংগ্রেস আলাদা৷ নির্মল ঘোষ আর প্রার্থী নন৷ লড়ছেন তাঁর ছেলে৷ বিজেপির হয়ে ভোটের ময়দানে আরজি করের নির্যাতিতার মা৷ তাই আগামী 4 মে কে শেষ হাসি হাসবেন, তা বলা কঠিন৷ তাই পানিহাটির পরবর্তী বিধায়ক কে হতে চলেছেন, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কুড়ি দিন৷

