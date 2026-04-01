মমতার আশীর্বাদ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের ‘ক্যাপ্টেন’-এর মনোনয়ন পেশ

মমতার আশীর্বাদ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের ‘ক্যাপ্টেন’-এর মনোনয়ন পেশ
পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থী তথা পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বুধবার পেশ করলেন মনোনয়ন৷
Published : April 1, 2026 at 4:10 PM IST
দুর্গাপুর, 1 এপ্রিল: তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বুধবার মনোনয়ন পেশ করলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী৷ মনোনয়ন পেশের আগে দুর্গাপুরের সিধু-কানহু ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে অসংখ্য তৃণমূল সমর্থকদের নিয়ে মিছিলও করেন তিনি৷ জানান, নেত্রীর নির্দেশেই এদিন তিনি একা মনোনয়ন পেশ করেছেন৷ বাকিরা আগামিকাল বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পেশ করবেন৷
পশ্চিম বর্ধমানে বিধানসভার আসন সংখ্যা নয়৷ সেই ন’টির মধ্যে একটি কেন্দ্র পাণ্ডবেশ্বর৷ 2021 সালে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী৷ হারিয়েছিলেন বিজেপির জিতেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে৷ এবারও এই দু’জনের মধ্যেই লড়াই হচ্ছে৷ তবে তৃণমূলে নরেনের অবস্থান গতবারের থেকে ভিন্ন৷ ষোলোয় তিনি একজন তৃণমূল নেতা হিসেবে প্রার্থী হয়েছিলেন৷ এবার তিনি ভোটে লড়ছেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি হিসেবে৷
সেই কারণে তিনি বুধবার একাই মনোনয়ন জমা দেন৷ তাঁর দাবি অনুযায়ী, যেহেতু তিনি পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের জেলা সভাপতি, এক অর্থে জেলা তৃণমূলের ক্যাপ্টেন, তাই তাঁকে এদিন একাই মনোনয়ন জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মনোনয়ন তিনি একা জমা দিলেও এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য তৃণমূল কর্মী-সমর্থক৷
এদিন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রথমে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে৷ তৃণমূল নেত্রী তখন রওনা দিচ্ছেন মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে৷ গাড়িতে বসেই মমতা আশীর্বাদ করেন নরেনকে৷ মাথায় হাত রাখেন৷ কিছুক্ষণ কথাও বলেন৷
এই নিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থীর বক্তব্য, ‘‘আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এটা একটা বিরলতম স্মৃতি হয়ে রইল। আমি আজ দিদির আশীর্বাদ নিয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল করার উদ্দেশে রওনা দিলাম। মমতাময়ী মায়ের হাত যখন আমার মাথায়, আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মা-মাটি-মানুষের নেতৃত্বে এই আশীর্বাদ আমাকে সাম্প্রদায়িক, লুঠেরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করে তুলল।’’
মমতার আশীর্বাদ নেওয়ার পর মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে যোগ দেন নরেন্দ্রনাথ৷ সেই মিছিল শুরু হয় দুর্গাপুরের সিধু-কানহু ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে৷ শেষ হয় দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে মহকুমাশাসকের দফতরে৷ দুপুর 1টা নাগাদ ওই দফতরে গিয়ে মনোনয়ন জমা দেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী৷
মনোনয়ন পেশের আগে অবশ্য তাঁর মুখে পশ্চিম বর্ধমানের সবক’টি আসনের তৃণমূল প্রার্থীদের কথা শোনা গিয়েছে৷ তিনি বলেন, ‘‘দিদিকে আমি কথা দিয়েছি, ক্যাপ্টেন হিসাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ন’টি আসনের ন’টিতেই জয় এনে দেওয়ার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই একসঙ্গে লড়াই করব। আমি ছাড়াও বাকি আটটি আসনের প্রার্থীরা এবার মানুষের আশীর্বাদে বিরাট ব্যবধানে জয়লাভ করবেন।’’
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরও বলেন, ‘‘মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যেথাই যাবি সেথায় যা। আমি তাই ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রথম মনোনয়নপত্র দাখিল করতে এলাম। এই যে হাজার হাজার মানুষকে দেখছেন এরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। এই মানুষদের আশীর্বাদ আমাদের দলের সমস্ত প্রার্থীদের কে জয়ের পথ দেখাবে।’’
উল্লেখ্য, পশ্চিম বর্ধমানের ন’টি বিধানসভা আসন হল - কুলটি, বারাবনি, আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পশ্চিম ও দুর্গাপুর পূর্ব৷ এই ন’টি আসনের মধ্যে ছ’টিতে জয়ী হয় তৃণমূল৷ আর তিনটিতে জয়ী হয় বিজেপি৷ তৃণমূল জেতে বারাবনি, আসানসোল উত্তর, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, পাণ্ডবেশ্বর ও দুর্গাপুর পূর্বে৷ বিজেপি জয়ী হয় কুলটি, আসানসোল দক্ষিণ ও দুর্গাপুর পশ্চিমে৷
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 9-0 করার ডাক দিয়েছিলেন৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে টার্গেট দিয়েছেন জেলার ন’টি আসনের ন’টিতেই জয় চাই। সেই জয়ের কথাই এদিন আবার শোনা গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মুখে৷
এদিকে এদিন মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে ‘আমরা নরেনদাকেই চাই’৷ এই নিয়ে একটি গানও শোনা গিয়েছে মিছিলে৷ এখন সমর্থকদের মতো পাণ্ডবেশ্বরের ভোটাররাও নরেন্দ্রনাথকে চান কি না, সেই উত্তর মিলবে আগামী 4 মে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন৷ আর এই উত্তর ইভিএম বন্দি হবে আগামী 23 এপ্রিল৷ প্রথম দফার ভোটে সেদিনই রাজ্যের 151টি আসনের সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরেও ভোটগ্রহণ করা হবে৷