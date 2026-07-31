15-অর্থ কমিশনের টাকা তছরুপ ! চাঁচল-1 বিডিও’র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের

15-অর্থ কমিশনের টাকা তছরুপ ! চাঁচল-1 বিডিও’র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের
পঞ্চদশ তহবিল এবং পুরনো ফান্ডের টাকা তছরুপের অভিযোগ ৷ রেজোলিউশন ছাড়াই টাকা খরচের অভিযোগ ৷
Published : July 31, 2026 at 7:37 PM IST
চাঁচল (মালদা), 31 জুলাই: যিনি রক্ষক, তিনিই নাকি ভক্ষক ! সেই অভিযোগে সরগরম চাঁচল 1 নম্বর বিডিও দফতর ৷ অভিযোগ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি করেছেন খোদ বিডিও ৷ আর সেই অভিযোগে শুক্রবার ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী, সহ-সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যরা ৷ বিডিও-র ঘরের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখালেন সবদলের সদস্যরা ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনভর উত্তপ্ত হয়ে রইল বিডিও অফিস চত্বর ৷
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় 74 লক্ষ টাকার কাজের টেন্ডার হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে সেই কাজও শুরু হয়ে গেছে ৷ অথচ সেই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতিকে কিছুই জানানো হয়নি ৷ তাঁদের দাবি, এই বিষয়ে কোনও রেজোলিউশন হয়নি ৷ বিডিও পৌষালী চক্রবর্তী জনপ্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ সরকারি অর্থ তছরুপের উদ্দেশে তিনি একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন ৷
পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের আরও অভিযোগ, বিডিওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না ৷ উলটে অপমান করে দফতর থেকে বের করে দেওয়া হয় ৷ বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক প্রকল্প নিয়েও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয় না-বলে অভিযোগ ৷ ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না-বলে জানাচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ৷ তাঁরা এর বিহিত চেয়েছেন ৷
চাঁচল 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী অঞ্জনা সাহা বলেন, "পঞ্চদশ তহবিল এবং পুরনো ফান্ডের টাকা তছরুপ করেছেন খোদ বিডিও পৌষালী চক্রবর্তী ৷ আমাদের কোনও গুরুত্ব দেন না তিনি ৷ আমাদের পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে এই দুর্নীতি করা হচ্ছে ৷ আমরা তাঁর অপসারণ দাবি করছি ৷"
পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, "পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় 74 লক্ষ টাকার কাজ নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিকে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কোনও রেজোলিউশন ছাড়াই কাজ চলছে ৷ বিডিও-র কাছে আমরা এর জবাব চাই ৷ রাজ্য সরকার যে কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে ৷ এই ঘটনাতেও আমরা যথাযথ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷"
তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের করা অভিযোগে তাল মিলিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা আলাউদ্দিন ৷ তাঁর অভিযোগ, "এটা নতুন কিছু নয় ৷ দীর্ঘদিন ধরেই চাঁচল-1 নম্বর ব্লকে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠছে ৷ আজ তৃণমুলের জনপ্রতিনিধিরা বিডিও-র বিরুদ্ধে নেমেছেন ৷ এতে প্রমাণ হচ্ছে, প্রশাসনের উপর তাঁদেরও আস্থা নেই ৷ আমরাও এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ৷"
বিডিও পৌষালি চক্রবর্তী এদিন নিজের দফতরে উপস্থিত থাকলেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি ৷ এমনকি ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি ৷
অন্যদিকে, গোটা ঘটনাকে রাজনৈতিক নাটক বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ বিজেপির যুব মোর্চার মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, "এসব কিছুই না, সব নাটক ৷ তৃণমূল আর কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বিক্ষোভের পিছনে আসল কারণ, ভাগ না-পাওয়া ৷ এতদিন এরা মিলেমিশে টাকা ভাগ করে নিত ৷ এখন আর সেসব হচ্ছে না-বলেই এই বিক্ষোভ দেখানোর নাটক করছে ৷"