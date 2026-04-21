'টোটোরা ভোট দিক আর না-দিক, কেউ গুরুত্ব দেয় না', আক্ষেপ পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটোর

'টোটোরা ভোট দিক আর না-দিক, কেউ গুরুত্ব দেয় না', আক্ষেপ পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটোর
আলিপুরদুয়ারের টোটোপাড়ায় বাস পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনজাতির ৷ ইটিভি ভারতে প্রতিনিধি অভিজিৎ বোসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মনের কথা খুলে বললেন তাঁদেরই একজন পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো ৷
Published : April 21, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 8:42 PM IST
মাদারিহাট, 21 এপ্রিল: পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি টোটো ৷ সাকুল্যে সাড়ে সাতশো জন ভোটার ৷ তাঁদের আক্ষেপ, সংখ্যায় কম বলে কোনও পক্ষই এই জনজাতির ভোট নিয়ে ভাবিত নয় ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকে বাস এই প্রাচীন জনজাতির ৷ তাঁদের নিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্র- কোনও সরকারেরই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে আক্ষেপ করলেন জনজাতির পদ্মশ্রী সম্মানের ভূষিত ধনীরাম টোটো ৷ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই জনজাতিকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন তিনি ৷
ইটিভি ভারতের সঙ্গে স্পষ্টকথায় টোটো জনজাতির প্রতি অবহেলার কথা, তাদের উন্নয়নের কথা জানালেন পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো ৷
ইটিভি ভারত: কেমন আছে আপনারা ?
ধনীরাম টোটো: আমরা ভালো আছি ৷ কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে ৷ কিন্তু কিছু সমস্যা আছে ৷ আমাদের মূল সমস্যা রাস্তাঘাটের ৷ আমাদের এখানে ছ-সাতটা বড় বড় নদী আছে ৷ বর্ষাকালে আমাদের সঙ্গে বাকি রাজ্যের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ৷ শাসক হোক বা বিরোধী- আমরা চাই সংসদে আমাদের সমস্যার কথা বলা হোক ৷ সেটা হয় না ৷
ইটিভি ভারত: টোটোপাড়ার মানুষের জন্য সরকারের উদ্যোগ কতটা ? সরকারের কাছে আপনাদের কী আশা-আকাঙ্খা রয়েছে ?
ধনীরাম টোটো: আমাদের মাত্র সাড়ে সাতশো ভোটার ৷ তাই আমাদের ভোটের মূল্যায়ন হয় না ৷ আমাদের ভোট দিলেই কি আর না দিলেই বা কী যায়-আসে । আমি উড়ালপুলের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানাব ৷ তারা একসঙ্গে কাজ করে আমাদের সমস্যার সমাধান করুক ৷
ইটিভি ভারত: মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়ার যাতায়াতের রাস্তা নেই বললেই চলে ৷ নদীর উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয় ৷ কী বলবেন ?
ধনীরাম টোটো: আমরা বর্ষাকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই ৷ নদীর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় ৷ আমাদের উড়ালপুলের সমস্যার সমাধানের কথা কেউ সংসদে তুলে ধরেনি ।
ইটিভি ভারত: টোটোরা কেন কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছেন ?
ধনীরাম টোটো: টোটোরা এখানে গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরি পাচ্ছে না, তাই রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে ৷ বাংলা মাধ্যমে যারা পড়াশোনা করে, তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নম্বর তুলতে পারছে না ৷ রাজ্যপালও এখানে এসেছিলেন ৷ আমি দাবি তুলেছিলাম, যেন সিবিএসসি বোর্ডেও তারা লেখাপড়া করতে পারে ৷ উড়ালপুলের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে ৷ আমরা ভারত-ভুটান সীমান্তে বাস করি ৷ মনে হয় যেন রাজ্যের বাকি অংশ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: টোটোপাড়ার রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন ?
ধনীরাম টোটো: পাকা রাস্তাঘাট নেই ৷ ফলে অনেক গর্ভবতী মায়েরা হাসপাতালে যাওয়ার পথেই প্রসব করেন ৷ ডাক্তার নেই ৷ টোটোপাড়া থেকে আমিই একজন পদ্মশ্রী ৷ এটা কোনও ছোট বিষয় নয় ৷ কিন্তু আমরা বঞ্চিত ৷ কেউ আমাদের কথা শোনে না ৷ টোটো জনজাতিদের অনেক ছাত্রছাত্রী পিএইচডি করেছে ৷ টোটোদের মধ্যে একজন পদ্মশ্রী পেতে পারে, কেউ ভেবেছিল ৷
ইটিভি ভারত: কীভাবে সমস্যার সমাধান করবেন ?
ধনীরাম টোটো: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, যাতে জীবনের শেষ বয়সে আমি আমাদের রাস্তাঘাটের সমস্যার সমাধান করতে পারি ৷ ভারত সরকার অনেক দেশকে কোটি টাকা সাহায্য করছে ৷ কিন্তু টোটোদের জন্য এক হাজার কোটি টাকাও খরচ করতে পারে না তারা ৷
ইটিভি ভারত: স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমন টোটো পাড়ায় ?
ধনীরাম টোটো: চার বছর ধরে আমাদের এখানে কোনও ডাক্তার নেই ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল খুবই খারাপ ৷
ইটিভি ভারত: জমি সমস্যার সমাধান হয়েছে ?
ধনীরাম টোটো: টোটোপাড়ার সীমানা আমরা নির্ধারণ করতে চাই ৷ কিন্তু সেটা এখনও হয়নি ৷ টোটোদের জায়গায় অন্যরাও বসবাস শুরু করেছে ৷
ইটিভি ভারত: টোটোপাড়ার জনসংখ্যা কত ?
ধনীরাম টোটো: 1901 সালে টোটো জনজাতির সংখ্যা ছিল 172 জন ৷ আমাদের জন্যসংখ্যা এক হাজার পার করতে 100 বছর লেগেছে ৷ এখন আবার কমে গিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জনজাতি সরকার কেন দেখছে না ?
ধনীরাম টোটো: টোটোদের রাজনীতিতে আসা উচিত ৷ আমরা আবেদন করব- সংসদ ও বিধানসভায় টোটো-সহ ছোট জনজাতিদের সুযোগ দেওয়া হোক ৷ তাহলেই আমাদের অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব ৷