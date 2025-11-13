'আমাদের লোকেরা ভোটার লিস্টে নাম উঠিয়ে দেবে', বেফাঁস অনুব্রত

'আমাদের লোকেরা ভোটার লিস্টে নাম উঠিয়ে দেবে', বেফাঁস অনুব্রত
তাঁর মন্তব্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনেছে বিজেপি ৷ তাদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা বিএলও-দের প্রভাবিত করছেন ৷
Published : November 13, 2025 at 12:48 PM IST
বোলপুর, 13 নভেম্বর: এসআইআর আবহে বেফাঁস মন্তব্য অনুব্রত মণ্ডলের ! দলের ভোট সুরক্ষা সভা থেকে সবাইকে অভয় দিয়ে তিনি বলেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ তাঁর দলের লোকেরাই ভোটার তালিকায় নাম ঢুকিয়ে দেবেন ৷ তাঁর এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনেছে বিজেপি ৷ তাদের অভিযোগ, বিএলও-দের প্রভাবিত করছেন তৃণমূল নেতারা ৷ অনুব্রতর আত্মবিশ্বাসী সুরে ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার মন্তব্যে সেটাই স্পষ্ট হয়েছে বলে দাবি করেছে গেরুয়া শিবির ৷
পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)। ভোটারদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে ও জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে তৃণমূল-কংগ্রেসের তরফে দিকে দিকে চলছে 'ভোট সুরক্ষা সভা'। সেই মতো বোলপুর পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের ভোট সুরক্ষা সভায় উপস্থিত হন দলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল । ছিলেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ-সহ কোর কমিটির আরেক সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ ও অন্যান্য কাউন্সিলররা ৷
এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "অসমে 17 লক্ষ ভোটার বাদ গিয়েছিল । অনেক হিন্দু লোক আনন্দিত হয়েছিল, যে মুসলমান বাদ যাবে ৷ কিন্তু, মাত্র 4 লক্ষ মুসলমান বাদ গিয়েছিল, আর 14 লক্ষ হিন্দু বাদ যায় । তাই ভুলেও ভুল করবেন না ৷ তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন ।"
এরপরেই বিতর্কিত মন্তব্যটি করে বসেন অনুব্রত । তিনি বলেন, "যে যেখানে আছেন, যাঁরা বউ হয়ে এসেছেন, তাঁদের মা-বাবাদের নাম 2002 সালে আছে । সেটা নিশ্চই খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন ৷ ভয়ের কোনও কারণ নেই, আমাদের লোকরা আছেন, ভোটার লিস্টে ঠিক নাম উঠিয়ে দেবেন । আর যদি এনআরসি হয়, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে নেবে, কাউকে জেল খাটতে হবে না ।" সবাইকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার আহ্বান জানান অনুব্রত ৷
অনুব্রত মণ্ডলের বক্তব্য নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা ৷ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আগেই অভিযোগ করেছেন স্বচ্ছভাবে এসআইআর হচ্ছে না ৷ তৃণমূলের নেতারা বিএলওদের প্রভাবিত করছেন ৷ সেটাই বারবার প্রমাণিত । কীভাবে দলের কোনও লোক ভোটার লিস্টে নাম তুলে দিতে পারেন ? এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কীভাবে কেউ বলতে পারেন ।"
প্রসঙ্গত, বুধবার একটি পেন ড্রাইভে সারা রাজ্যের 13 লক্ষ 25 হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম নির্বাচন কমিশনের অফিসে জমা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এর মধ্যে পাঁচটি লোকসভার ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত নথির হার্ড কপি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ৷ তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপির অন্য নেতারা সেই কপি নিয়ে যান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে । এই আবহে অনুব্রত মণ্ডলের মন্তব্য শাসকদলকে অস্বস্তিতে ফেলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷