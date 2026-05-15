জলে কুমির, মুখ খুললেই শেষ ! প্রাণ সংশয়ের ভয়ে এতদিন মুখ খুলিনি, ইটিভি ভারতে অকপট শতদ্রু

'মেসি কাণ্ডের খলনায়ক' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই শতদ্রু দত্ত বলছেন, আমি অপরাধী নই, আমাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল ! পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

শতদ্রু দত্ত (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 11:58 AM IST

রিষড়া, 15 মে: "তখন যদি মুখ খুলতাম, আমার পরিবারের ক্ষতি হতে পারত । আমাকে যে কোনও মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া যেত । গাঁজা, নারকোটিকস, পকসো ! আমার সঙ্গে কী না হতে পারত ! জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়া যায় না । আগে কুমিরকে ডাঙায় আনতে হয় । তখন আমি জলের মধ্যে ছিলাম !"

গত বছরের ডিসেম্বরে যুবভারতীতে লিওনেল মেসির সফর ঘিরে বিতর্কের প্রায় 6 মাস পর ইটিভি ভারতের সাক্ষাৎকারে মুখ খুলে বিস্ফোরক দাবি করলেন ইভেন্ট উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত । যে ঘটনায় একসময় তাঁকেই 'খলনায়ক' বানানো হয়েছিল, সেই মেসি কাণ্ড নিয়েই এবার সরাসরি তৎকালীন প্রশাসন, পুলিশ এবং প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আঙুল তুললেন তিনি ।

শতদ্রুর অভিযোগ, যুবভারতীর সেই বিশৃঙ্খলা কোনও 'মিস ম্যানেজমেন্ট' ছিল না, বরং ছিল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফল । তাঁর দাবি, মেসির মতো জেড প্লাস ক্যাটাগরির আন্তর্জাতিক তারকার সফরে সব পরিকল্পনা আগেই করা ছিল । কিন্তু মাঠে ঢুকে পড়া 'প্রভাবশালী' ব্যক্তিদের দাদাগিরি এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাই গোটা অনুষ্ঠান ভেস্তে দেয় । আর সেই ঘটনার পর তাঁকে গ্রেফতার করে কার্যত বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল বলেই দাবি শতদ্রুর ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শতদ্রুর এই একটি মন্তব্যই যেন পুরো ঘটনার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটকে নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে । যা নিয়ে নতুন করে শোরগোলও শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে ৷

কী ঘটেছিল সেই দিন ?

বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসির কলকাতা সফর নিয়ে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে । কিন্তু যে অনুষ্ঠান ফুটবলপ্রেমীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা ছিল, সেটাই পরিণত হয় বিশৃঙ্খলা, ধাক্কাধাক্কি এবং নিরাপত্তাহীনতার প্রতীকে । মাঠে বোতল ছোড়া থেকে শুরু করে অনিয়ন্ত্রিত ভিড়- সব মিলিয়ে গোটা অনুষ্ঠান কার্যত ভেস্তে যায় ।

শতদ্রুর বক্তব্য, এই ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা । তাঁর দাবি, মেসির সফর ছিল 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা পর্যায়ের ইভেন্ট । সেখানে আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা মেসি ও তাঁর টিমের পাশাপাশি উপস্থিত থাকার কথা ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলিউড তারকা শাহরুখ খান এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷

শতদ্রু বলেন, "হোম মিনিস্ট্রিকে মেইল করে নিরাপত্তার অনুরোধ করা হয়েছিল । 16-20টি মিটিং হয়েছে প্রশাসনের সঙ্গে । পুলিশের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়েই অনুষ্ঠান করেছি । মাঠে কে কোথায় থাকবে, কে কখন ঢুকবে- সব পরিকল্পনা করা ছিল ।" কিন্তু তাঁর অভিযোগ, সেই পরিকল্পনা মানা হয়নি ।

'পুরো ইভেন্ট হাইজ্যাক করে নিয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস'

শতদ্রুর বিস্ফোরক দাবি, অনুষ্ঠানের মূল বিশৃঙ্খলা শুরু হয় তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মাঠে প্রবেশ করার পর থেকেই । তাঁর কথায়, "মাঠে প্রথম থেকেই অগণিত লোক ঢুকে পড়েছিল । অরূপ বিশ্বাস শুধু নিজে ঢোকেননি, তাঁর সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী, পরিচিতজন, ইউটিউবার, মিডিয়ার লোক সবাই ঢুকে পড়ে । যাদের জন্য আলাদা জায়গা ছিল, তারাও দড়ি টপকে চলে আসে ।"

শতদ্রুর দাবি, মেসির সফরের জন্য নির্দিষ্ট 'শো-ফ্লো' ছিল । প্রথমে ম্যাচ হবে, তারপর মেসি দুই দলের সঙ্গে ছবি তুলবেন, শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাবেন, পরে শাহরুখ, মুখ্যমন্ত্রী এবং শেষে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মাঠে আসবেন । কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় । একরাশ ক্ষোভ উগড়ে শতদ্রু বলেন, "অরূপ বিশ্বাস মেসিকে জড়িয়ে ধরলেন, পরিচিত লোকজনকে ডেকে ছবি তুললেন । কলকাতার পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত তাঁকে বারণ করছিলেন । আমি প্রতিবাদ করেছিলাম । বলেছিলাম এটা ছবি তোলার জায়গা নয় । কিন্তু কেউ কথা শোনেনি !"

বিশৃঙ্খলা শুরুর মুহূর্তেও পুলিশ তৎপর হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত বলে মনে করেন মেসিকে কলকাতায় নিয়ে আসার উদ্যোক্তা শতদ্রু ৷ তাঁর কথায়, "পুলিশ কর্তা এবং কর্মী মিলিয়ে মাঠে প্রায় হাজার খানেক নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন । চাইলে মাঠ খালি করা যেত । কিন্তু কেউ করেনি ।"

'আমি ভিলেন, বাকিরা নির্দোষ ?'

ঘটনার পর গ্রেফতার হন শতদ্রু দত্ত । দীর্ঘদিন তাঁকে কার্যত 'মূল অভিযুক্ত' হিসেবেই দেখা হয় । অথচ তাঁর বক্তব্য, তদন্তে কখনও অরূপ বিশ্বাস বা অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ডাকা হয়নি । শতদ্রুর কথায়, "স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম শুধু আমাকে আর আমার টিমকে ডেকেছিল । অথচ ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাঠে কারা কারা ছিল । তদন্তের শুরুতেই অরূপ বিশ্বাসকে ডাকা উচিত ছিল !"

প্রশ্ন তুলেছেন, "অরূপ বিশ্বাসের এত লোক মাঠে ঢুকল কী করে ? ইউটিউবাররা ঢুকল কী করে ? যদি আমার ক্ষেত্রে আইন প্রযোজ্য হয়, তাহলে ওঁদের ক্ষেত্রে হবে না কেন ?" এমনকি তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমারের 'শোকজ' এর প্রসঙ্গ টেনে শতদ্রুর বক্তব্য, "কিছু না হয়ে থাকলে শোকজ হল কেন ?"

বোতল ঢুকল কীভাবে ?

সেই দিনের আরেকটি বড় বিতর্ক ছিল মাঠে কাচের বোতল প্রবেশ ! শতদ্রুর বক্তব্য, স্টেডিয়ামের খাবার ও জলের ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁরা প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই জল সরবরাহ করেছিলেন । তাঁর দাবি, "7 ডিসেম্বর মেইল করে জানিয়েছিলাম । পুলিশ সব স্টল চেক করেছিল । পুলিশ নিজেরাও জল খেয়েছে । অনুমতি ছাড়া তো কিছুই ঢোকে না । যদি বোতল ঢুকে থাকে, তাহলে আরডিএক্সও ঢুকতে পারত !" এখানেই না থেমে, সোজাসাপ্টা প্রশ্ন তুলেছেন, "যেখানে মন্ত্রী থেকে নিরাপত্তা কর্মী সকলেই ছবি তুলতে ব্যস্ত, সেখানে উদ্যোক্তা কী করবে ?"

'বাকি তিন শহরে আমি হিরো, নিজের রাজ্যে খলনায়ক'

শতদ্রুর দাবি, একই সফরের অন্য শহরগুলিতে অনুষ্ঠান সফল হয়েছিল । কিন্তু কলকাতায় ব্যর্থতার পুরো দায় চাপানো হয় তাঁর ঘাড়ে । আক্ষেপের সুরে বললেন, "মুম্বই, দিল্লি, তেলেঙ্গানায় আমাকে সম্মান জানানো হয়েছে । আর নিজের রাজ্যে জেলে পাঠানো হয়েছে !" রাজ্যের সরকার এবং প্রশাসন নিজেদের গাফিলতি ঢাকতেই যে তাঁকে বলির পাঁঠা করেছিল, সেই দাবি করে শতদ্রুর প্রশ্ন, "আমার 14 বছরের অভিজ্ঞতা । এত বড় বড় ইভেন্ট করেছি । কোথাও এমন হয়নি । তাহলে শুধু কলকাতাতেই কেন ?"

টিকিট নিয়েও চাপ ?

শতদ্রুর আরও বিস্ফোরক দাবি, টিকিট নিয়েও রাজনৈতিক চাপ ছিল । তাঁর দাবি, "20 শতাংশ টিকিট চাওয়া হয়েছিল । আমি আপত্তি করি । বলি, তাহলে ইভেন্ট চলবে কীভাবে ? টাকা উঠবে কীভাবে ?" অভিযোগের সুরে বলেন, "সব কিছু বৈধ পথে হয়েছে । জিএসটি দেওয়া হয়েছে । মেসিকে টাকা দিয়ে আনা হয়েছে । কিন্তু এখানে টিকিট থেকেই চাপ শুরু হয় ।"

নতুন সরকারের কাছে তদন্তের দাবি

বর্তমানে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পরই কেন মুখ খুললেন ? উত্তরে শতদ্রু স্পষ্ট বলেন, "এখন মনে হচ্ছে কথা বলা যাবে । নতুন সরকার তদন্ত করলে সত্যিটা বেরোবে ।" তিনি চান পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক । বললেন, "আমি দোষী হলে আমার শাস্তি হোক । কিন্তু অন্য কেউ দোষী হলে তাকেও শাস্তি পেতে হবে । কোনও মন্ত্রী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া উচিত নয় !"

এমনকি ক্ষতিপূরণের মামলা করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শতদ্রু । তাঁর কথায়, "আমার সম্মানহানি হয়েছে । আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । আদালতে যাব । যারা মাঠে ঢুকেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চাইব । সেই টাকা দর্শকদের ফেরত দিয়ে দেব ।" সবশেষে তাঁর সংযোজন, "আমি ব্যবসায়ী, ক্রিমিনাল নই । আমি মেসিকে এনেছিলাম । ইভেন্ট ভেস্তে দেওয়া হয়েছিল । বিচার হলে সত্যিটা একদিন সামনে আসবেই ।"

