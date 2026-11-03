ভারতকে বাংলাদেশের মতো অস্থির করতে চাইছে বিরোধীরা, শিলিগুড়ির মহামিছিলে বিস্ফোরক শুভেন্দু
Suvendu slams opposition: নেহরু-ইন্দিরা থেকে শুরু করে, মমতা-অভিষেক, লালু-তেজস্বী, করুণানিধি-স্ট্যালিন - একে একে নাম ক'রে ক'রে বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি ৷
Published : November 3, 2026 at 8:39 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 নভেম্বর: অরাজকতা দূর ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ডাকে শিলিগুড়ির মহামিছিল থেকে বিরোধীদের তুলোধোনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দিল্লির আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিরোধীদের 'সর্বহারা' বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভারতকে বাংলাদেশের মতো অস্থির করে তুলতে চাইছে বিরোধী দলগুলি ৷ এদিন নেহরু-ইন্দিরা থেকে শুরু করে, মমতা-অভিষেক, লালু-তেজস্বী, করুণানিধি-স্ট্যালিন - একে একে নাম ক'রে ক'রে বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি তুলে ধরেছেন করোনাকাল ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের কথা ৷
মঙ্গলবার উত্তরের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয় গেরুয়া শিবিরের মেগা মহামিছিল । মিছিলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি পা মেলান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা । মিছিল শেষে আয়োজিত বিশাল জনসভায় বিরোধী নেতাদের দিল্লিতে গিয়ে জোট বাঁধার কঠোর সমালোচনা করে শুভেন্দু অধিকারী ৷
তিনি বলেন, "এরা সর্বহারা ! হেরোরা এক জায়গায় গিয়েছে দিল্লিতে । এরা চায় বাংলাদেশের মতো - ভারতে জামাতি, মৌলবাদী, দিমাগি নকশাল, মাওবাদী, জঙ্গি, 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' এদের আনছে । দেশকে টুকরো করতে চাওয়া কমিউনিস্ট আর উৎখাত হয়ে যাওয়া পিসি-ভাইপো এখন দিল্লিতে গিয়ে দেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চায় ।"
বিরোধীদের উদ্দেশে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "দিমাগি নকশাল, জিহাদি, জঙ্গি, আরশোলা, ছারপোকা, ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গি বহনকারী মশা - এদেরকে কি দিয়ে ঠান্ডা করতে হয় ? ক্ষমতায় থাকতে গেলে ভোটে লড়তে হবে ! আর নরেন্দ্র মোদিজি যতক্ষণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তোমরা কোনও ভোটে জিততে পারবে না !"
দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও করোনা মহামারির লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে শুভেন্দু বলেন, "2014 সালে ভারত 12তম অর্থনৈতিক দেশ ছিল, আজ আমরা তৃতীয় স্থান অর্জনের দিকে এগোচ্ছি । 2020-র জানুয়ারিতে করোনা ধরা পড়ার 11 মাসের মধ্যে তিন-তিনটে প্রতিষেধক কার নেতৃত্বে বেরিয়েছিল ? 55টি গরিব দেশকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, তাই তিনি আজ বিশ্বনেতা ! ইউক্রেন যুদ্ধে আটকে পড়া 30 হাজার ভারতীয় বাচ্চাকে ফেরাতে মোদিজি ফোন করলেন - '24 ঘণ্টা যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, মিসাইল ছুড়বেন না, আমার এয়ারফোর্স যাবে ।' দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ রাখল আর আমাদের বাচ্চারা বাড়ি ফিরে এল । দিস ইজ নরেন্দ্র মোদি !"
কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলোকে দুর্নীতির আখড়া বলে উল্লেখ করে তিনি কটাক্ষ করেন, "এরা সব 4G, 3G, 2G পার্টি ! 4G হল নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব ও রাহুল । 3G হল শেখ আবদুল্লাহ, ফারুক ও ওমর আবদুল্লাহ এবং করুণানিধি, স্ট্যালিন ও উদয়নিধি । আর 2G তো ছড়াছড়ি - পিসি-ভাইপো, মুলায়ম-অখিলেশ, লালু-তেজস্বী ! মোদিজির কিচ্ছু নেই ! আগেও দেশ, পেছনেও দেশ !"
সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান ও 370 ধারা বিলোপ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "492 বছর ও 75 বার অ্যাটাকের পর রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্তি দেশে ফিরেছে, কেদারনাথ ও কাশীধাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে । 'এক দেশ, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান' - মোদি-অমিত শাহজির নেতৃত্বেই 370 ও 35-এর এ হটেছে ।"
শুভেন্দুর কথায় এদিন উঠে আসে আসন্ন পুর ভোট প্রসঙ্গও ৷ আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, "নন্দীগ্রাম, ফলতা ও রেজিনগরের মতো কলকাতাতেও জয় হবে, আর ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়িতেও হবে ! মানুষ একজোট হয়ে গিয়েছে ।" উত্তরবঙ্গের প্রতি সরকারের সদিচ্ছা জানিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, "উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয় । রায়গঞ্জে এইমস, জলপাইগুড়িতে ক্যানসার হাসপাতাল, বালুরঘাট, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে মেডিক্যাল কলেজ হবে । শিলিগুড়িতে আইআইটি বা আইআইএম-এর চিন্তাভাবনা চলছে । হাসিমারা, কলাইকুন্ডা, বালুরঘাট ও পুরুলিয়া এয়ারপোর্ট চালু হবে । স্যামসিং-সহ বন্ধ থাকা 21টি চা-বাগান খুলে দেওয়া হবে ।"
ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কল্যাণমূলক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ভরসা রাখুন, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর চালু হয়েছে । মেধা অনুযায়ী আগামী কয়েক মাসে এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে চাকরি দেবে বিজেপি সরকার । মাটিগাড়ার ঘটনা-সহ আগের সরকারের আমলের সব ধর্ষণ ও খুনের অপরাধীরা সাজা পাবে, হাইকোর্টে আটকে থাকা মামলার জন্য স্পেশাল পিপি দিয়েছি, শাহজাহান বা জাহাঙ্গীর - কাউকেই ছাড়া হবে না ! তিনবার পরীক্ষায় বসে ফলতা, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে জয়ের পর এবার কলকাতা, হাওড়া ও শিলিগুড়ি সাফ করব ।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে ধর্মীয় স্বাধীনতার আশ্বাসও ৷ তাঁর কথায়, "এটি শ্যামাপ্রসাদ ও প্রণবানন্দের মাটি । টিপ, কাছা, শাঁখা, তুলসী ও ধুতির সরকারের পুজো করার জন্য হাইকোর্টে যেতে হবে না । দেওয়ালি ও ছটের ঘাটে ভিএইচপি ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ক্যাম্প করে ভক্তদের সহায়তা করবে ।"
পরিশেষে আগামী রাস পূর্ণিমায় কোচবিহারে থাকার কথা জানিয়ে এবং ভাওয়াইয়া ও বৈষ্ণব শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু ৷ বলেন, "এ সরকার আপনাদের সরকার । আরশোলা, ছারপোকা, জামাতি তৃণমূল ও নাস্তিক কমিউনিস্টদের থেকে দূরে থাকবেন ।"