প্রত্যেক বিজেপিকে আগুন জ্বালিয়ে দেব, SIR নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক

প্রত্যেক বিজেপিকে আগুন জ্বালিয়ে দেব, SIR নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক
পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12 রাজ্য়ের SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন৷ এই নিয়ে বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি৷
Published : October 27, 2025 at 8:13 PM IST
বর্ধমান, 27 অক্টোবর: ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-এর প্রক্রিয়া আগামিকাল, মঙ্গলবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে যাচ্ছে ৷ আগামী 4 নভেম্বর বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রকৃত ভোটারদের যাচাই করার কাজ করবেন৷ কিন্তু তার আগেই এই নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের হুঁশিয়ারিতে বিতর্ক তৈরি হল৷
বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে প্রকৃত ভোটারের যদি একটাও নাম বাদ যায়, তাহলে বিজেপির নেতা-কর্মীদের ধরে ধরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে৷ এই নিয়েই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক৷ বিধায়কের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি৷
এদিকে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর কমিশনের বিরুদ্ধে একে একে তোপ দেগেছেন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি৷ সেই তালিকায় রয়েছেন, তৃণমূলের কুণাল ঘোষও৷ তাঁর মুখে অবশ্য উস্কানিমূলক কোনও হুঁশিয়ারি শোনা যায়নি৷ বরং তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলেছেন৷ কংগ্রেসও এই ইস্যুতে আইনে পথে হাঁটার বার্তা দিয়েছে৷ তবে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে ‘জিনা হারাম’ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন৷
তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক
বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই এই নিয়ে সরব তৃণমূল৷ তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসক দলের ছোট-বড় নেতারা সকলেই এই ইস্যুতে রোজ হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন৷ পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন৷ তেমনই একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানে৷ প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকারের দাবিতে মিছিল হয় বর্ধমানের উল্লাস থেকে ঘোড়দৌড়চটি পর্যন্ত৷ বর্ধমান-2 ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ডাকা ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক তৃণমূলের নিশীথ মালিক৷
সেই কর্মসূচির পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘এসআইআর নিয়ে আমাদের অতটা মাথাব্যাথা নেই। আমরা একটা কথা বলছি, যদি বর্ধমান উত্তর বিধানসভা এলাকায় কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায়, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেব। আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা পরিষ্কারভাবে একটাই কথা বলতে চাই, বিজেপি এসআইআর নিয়ে যেভাবে বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে, যেভাবে এসআইআর করে ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বাংলাকে বদনাম করার চক্রান্ত করছে, সেটা আমরা মানব না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা প্রত্যেককে বলব আপনারা সজাগ থাকুন। আমাদের কাজ আমরা করব। যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, তাঁদের আরও সমস্যা বাড়বে। কিন্তু আমরা চাইব প্রত্যেক নাগরিক যেন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, কারও নাম যাতে বাদ না যায়, সেটা আমরা দেখব। এই নির্বাচনে আমরা ফের ব্যাপক ভোটে লিড দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতাব।’’
তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি
তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিকের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি৷ দলের বর্ধমান সদর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌম্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যখন কোনও দল দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন তারা এই ধরনের মন্তব্য করে থাকে। কমিশনের নির্দেশে এসআইআর হচ্ছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ধোলাই দেবে। তখন টের পাবে আগুন লাগাতে এলে কোথায় নতুন করে আগুন লেগে যাবে।’’
কুণালের হুঁশিয়ারি
সোমবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ঘোষণা করার পর তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় নির্ভুল এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকা চেয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় যদি একজন বৈধ ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ যায়, তবে দল চুপ করে বসে থাকবে না।’’
কুণালের কথায়, “কমিশনের ঘোষণাকে আমরা খতিয়ে দেখছি। বিশ্লেষণ চলছে। নির্ভুল ভোটার তালিকা আমরা চাই। কিন্তু এসআইআর-এর নামে যদি একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয় বা কাউকে হয়রানি করা হয়, তাহলে তৃণমূল রাস্তায় নামবে। প্রয়োজন হলে এক লক্ষ কর্মী নিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাও করব।”
কুণাল অভিযোগ করেন, ‘‘বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলার ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপি করার চেষ্টা করছে। কয়েক মাস আগে অন্য রাজ্যের ভুয়ো ভোটারদের নাম কপি-পেস্ট করে বাংলার তালিকায় ঢোকানো হচ্ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই সেটা বন্ধ হয়েছে।”
বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে কুণালের কটাক্ষ, “এসআইআর নিয়ে ওরা প্ররোচনা সৃষ্টি করতে চাইবে। কিন্তু বাংলার মানুষকে বলছি, প্ররোচনায় পা দেবেন না। তৃণমূল কোনও হিংসার পথে নেই। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করব।”
হুঁশিয়ারি সিপিএমের
ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে এদিন সরব হন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে জিনা হারাম করে দেব। অসমে স্যার করছে না। আর বাংলায় ক্যাম্প করে নাগরিকত্ব বিলি করব বলছে। এটা করার কথা? ধর্মের নামে, ভাষার নামে এটা করার কথা নয়। আজকে হোলসেল আইএএস পরিবর্তন করেছে। কারণ, তৃণমূল চাইছে ভুয়ো ভোটার থাকুক। বিজেপি মানুষকে নানানরকম ভাবে ভাগ করবে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘গত কয়েকমাস ধরে বিহারে SIR শুরু করার পর থেকে মানুষকে আতঙ্কিত ও ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসকদল মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। বামপন্থীদের কাজ ভয় দূর করা। সেই কাজ বামপন্থীরা বুথে বুথে করবে। আগামী 29 তারিখ বামপন্থী সহযোগী দলগুলো নির্বাচন কমিশনে যাবে। নির্বাচন কমিশনারকে জবাবদিহি করতে হবে কেন ভুল তালিকা রইল। বুথে বুথে বিএলএ দিচ্ছি৷’’
কংগ্রেস কী বলছে?
নির্বাচন কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "গত 16 অক্টোবর 2025 তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি জমা দেয়। সেখানে বিহারের জন্য 24 জুন 2025-এ ঘোষিত এসআইআর প্রক্রিয়ায় 16 দফা সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছিল। আমাদের একটি প্রস্তাবও নির্বাচন কমিশন গ্রাহ্য করেনি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে একমাত্র পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা হল দাবি-আপত্তি গ্রহণ পর্বের পরে 53 দিনের একটি অতিরিক্ত ধাপের সংযোজন, যখন নোটিস জারি করে শুনানি ও যাচাই করা হবে। এই সামান্য পরিবর্তন বর্তমান এসআইআর প্রক্রিয়ার গুরুতর ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলি দূর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের অবস্থান ছিল, এসআইআর বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই নির্বাচন কমিশনের জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা উচিত। তা না করে কমিশন যেভাবে একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের 7.66 কোটি ভোটার-সহ 12টি রাজ্যের 51 কোটি ভোটারের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’’
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে এখনও ছট পুজো চলছে, জগদ্ধাত্রী পুজোও আসন্ন। উৎসবের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে এই ঘোষণা হওয়া উচিত ছিল। আগামিদিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব সুরক্ষিত রাখতে প্রদেশ কংগ্রেস প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"