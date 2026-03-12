ETV Bharat / politics

'এক সেকেন্ডে বারোটা বাজিয়ে দেবে !' মমতার বক্তব্যের বিরুদ্ধে একজোট বিরোধীরা, পদক্ষেপের দাবি

ধর্মতলায় মমতার মন্তব্যে তোলপাড় রাজনীতি, কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়ে সরব শুভেন্দু, সেলিম, শুভঙ্কর, নওশাদরা ৷

mamata
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 5:14 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 12 মার্চ: ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'সাম্প্রদায়িক উস্কানি' বলে অভিযোগ তুলেছে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি এবং আইএসএফ । বিরোধী নেতাদের দাবি, এমন মন্তব্য একজন সাংবিধানিক পদাধিকারীর মুখে শোভা পায় না । তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন ।

ঘটনার সূত্রপাত, গত 10 মার্চ ধর্মতলায় দলের ধর্না কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভাল আছেন ! আর যদি আমরা না থাকি, কোনও দিন সেই রকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে ! একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে…"। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের ভিডিয়ো সামনে আসতেই তা দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে (ভিডিয়োর সত্য়তা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি) । শুরু হয় জোর বিতর্ক । বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এই বক্তব্যের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে উস্কানিমূলক ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

congress
শুভঙ্কর সরকার (নিজস্ব চিত্র)

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "বিভাজনের রাজনীতি আগে অন্যদের দিয়ে করাতেন, এখন নিজেই করছেন । ধর্নার নাটক যখন ফ্লপ করেছে, তখন ভয়ের রাজনীতি সামনে আনছেন। 'এক সেকেন্ড লাগবে'—এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে দুই সম্প্রদায়কেই ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে । আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছি, সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

সেলিম আরও দাবি করেন, 'এক সময় হায়দরাবাদের বিধায়ক আকবরউদ্দিন ওয়েসি বলেছিলেন—দশ মিনিটের জন্য পুলিশ তুলে নেওয়া হোক, তারপর দেখা যাবে কী হয় । সেই মন্তব্যের জেরে নির্বাচন কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিল । কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রী একই ধরনের কথা বললেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না । এতে মনে হচ্ছে নীরব সম্মতি দেওয়া হচ্ছে বিভাজনের রাজনীতিকে ।"

cpm
মহম্মদ সেলিম, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক (নিজস্ব চিত্র)

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী যে কমিউনিটির কথা ইঙ্গিত করছেন তা সবাই বুঝতে পারছে । সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলেই তিনি বারবার নির্বাচনে জিতেছেন । 2021 সালে সিএএ-এনআরসি নিয়ে মুসলিম ভোটকে প্রভাবিত করেছিলেন । 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও একই কৌশল নিয়েছিলেন ।"

শুভেন্দুর দাবি, "গ্রামবাংলায় মানুষ এখন জোট বাঁধছে । যাঁদের নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, তাঁরাও একজোট হচ্ছেন । এবার কলকাতার হিন্দুরাও জোট বাঁধবে এবং ভোটের মাধ্যমে জবাব দেবে । একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের উস্কানিমূলক কথা শোভা পায় না ।"

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন । তিনি বলেন, "প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনে সত্যিই কষ্ট পেলাম । আমরা গান্ধী, নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদের ঐতিহ্য বহন করি । ভারতবর্ষ বহুত্ববাদের দেশ । এখানে কে কাকে শেষ করে দেবে—এই ধরনের ভাষা গণতন্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয় ।"

তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি আছেন বলেই সবাই নিরাপদ । তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি না থাকলে কারা এসে আক্রমণ করবে ? আপনি যদি আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকেন, তাহলে যারা আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন ? বাংলার মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় ।"

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা করেছে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টও । আইএসএফ নেতৃত্বের বক্তব্য, "এই ধরনের মন্তব্য নতুন নয় । বারবার এই ধরনের কথা বলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করা হচ্ছে ।"

আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, "ভয় দেখিয়ে ভোটের রাজনীতি, এ জিনিস বন্ধ করতে হবে । নির্বাচনের মূল আলোচনায় আসা উচিত সামাজিক ন্যায়, সাংবিধানিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক পরিসর বিস্তারের রাজনীতি । তৃণমূল এবং বিজেপি—দুই দলই ভয়ের রাজনীতি করছে ।"

বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও সামাজিক মাধ্যমে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । তাঁর অভিযোগ, "এটা সরাসরি সাম্প্রদায়িক ব্ল্যাকমেইল । তৃণমূল কংগ্রেস এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সমগ্র রাজ্যকে জিম্মি করে রেখেছে ।"

সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । বিরোধী শিবিরের দাবি, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে এনে তদন্ত করা হোক এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক । যদিও এই বিতর্কের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি । এখন দেখার, শাসকদলের তরফে কী প্রতিক্রিয়া সামনে আসে ৷

