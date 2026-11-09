বাংলায় কি শুরু হয়েছে ‘এনকাউন্টার রাজত্ব’ ! রায়গঞ্জের ঘটনা নিয়ে সরব বাম-কংগ্রেস
Opposition Parties on Encounter in Bengal: সোমবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নাবালিকাকে নির্যাতনে অভিযুক্তের মৃত্যু হয় এনকাউন্টারে ৷ এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় সরব বিরোধীরা ৷
Published : November 9, 2026 at 11:15 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: রাজ্যে একের পর এক পুলিশি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । বারুইপুর, গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জের পর এবার রায়গঞ্জে পুলিশি হেফাজতে থাকা এক অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় সরব হয়েছে বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব । পুলিশের ভূমিকা, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ।
রায়গঞ্জের ঘটনা প্রসঙ্গে সুজন বলেন, ‘‘এনকাউন্টার রাজত্ব আমরা উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতে দেখেছি । তারই প্রতিচ্ছবি এবার বাংলায় দেখা যাচ্ছে ।’’ তাঁর অভিযোগ, পুলিশের হেফাজতে থাকা অভিযুক্তের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার মতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এনকাউন্টারের যে ব্যাখ্যা সামনে আসছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশের প্রতি ‘খোলা হাত’ দেওয়ার মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি ।
সুজনের বক্তব্য, আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না । সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এই নিয়ম প্রযোজ্য, তেমনই সরকার বা পুলিশের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত । পুলিশের হাতে ইচ্ছামতো আইন তুলে দেওয়া এবং বিচারব্যবস্থাকে কার্যত অপ্রয়োজনীয় করে তোলার প্রবণতা আইনের শাসনের পরিপন্থী বলেই তাঁর মত । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে পুলিশের নিজস্ব পদ্ধতি ও সাংগঠনিক কাঠামোকে উপেক্ষা করে এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, রায়গঞ্জের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । তাঁর দাবি, বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জের পর রায়গঞ্জ — পরপর চারটি এনকাউন্টারের ঘটনা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, কোনও অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশের কাজ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, তদন্ত সম্পূর্ণ করা এবং আদালতে পেশ করা । এরপর বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত । ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে বিচার সম্পন্ন করে দোষীদের শাস্তির দাবিও জানান তিনি ।
তাঁর প্রশ্ন, বারবার কেন পুলিশি হেফাজতে থাকা অভিযুক্তরা পুলিশের অস্ত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন বলে দাবি উঠছে ? আগের ঘটনাগুলি থেকে পুলিশ কেন শিক্ষা নিচ্ছে না ? শুভঙ্করের মতে, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দিকেই ইঙ্গিত করছে । একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এনকাউন্টারের ঘটনাগুলিকে সামনে এনে অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে কি না !
একই সুরে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) । দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ ও রায়গঞ্জে পরপর চারটি এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । তাঁর দাবি, প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আটক করার পর এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটলেও রায়গঞ্জের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশের প্রতি ‘ছাড়’ দেওয়ার মন্তব্য এবং ‘বন্দুক কি পুলিশের পকেটে রাখা কাজ’ — এই ধরনের বক্তব্যের সমালোচনা করে চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এর মাধ্যমে পুলিশকে একই সঙ্গে অভিযোগকারী, বিচারক ও শাস্তিদাতার ভূমিকায় বসানো হচ্ছে । যা বিচারব্যবস্থার মৌলিক ধারণার বিরোধী ।’’ তাঁর অভিযোগ, এভাবে রাজ্যকে কার্যত পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বধ্যভূমিতে পরিণত করার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ।
এদিকে, এনকাউন্টার বিতর্কের পাশাপাশি বারাসতে বুকস্টল ভাঙচুরের অভিযোগেও সরব হয়েছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) । তাদের অভিযোগ, বারাসতের কলোনি মোড়ে 8 থেকে 11 নভেম্বর পর্যন্ত বুকস্টল কর্মসূচি চলার কথা ছিল । রবিবার রাত 9টার পর কর্মীরা স্টল বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর গভীর রাতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দুষ্কৃতীরা স্টলটি ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ । এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে দল ।
একদিকে পরপর এনকাউন্টারের ঘটনা, অন্যদিকে বুকস্টল ভাঙচুরের অভিযোগ — দুই ইস্যুতেই রাজ্যের প্রশাসনিক ভূমিকা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বিরোধীদের মূল প্রশ্ন, অপরাধের বিচার কি আদালতের মাধ্যমে হবে, নাকি পুলিশের বন্দুকই শেষ পর্যন্ত বিচারের বিকল্প হয়ে উঠবে ?
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