ETV Bharat / politics

পরিবর্তন নয়, তৃণমূলের প্রত্যাবর্তনে বাংলায় হবে বিজেপির গঙ্গা-যাত্রা: কুণাল

ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা রুখতে বিজেপি সরকারের ভূমিকা কী, প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস-সিপিআইএম

OPPOSITIONS ON PM MODI
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারকে কটাক্ষ তৃণমূলের কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 9:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 জানুয়ারি: বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধনের পর শনিবার পুরাতন মালদার জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সভা থেকে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন তিনি। বঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় না-আসায় বঙ্গবাসী কী কী সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন? বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী কী সুবিধা পাবেন, তার ফিরিস্তি তুলে ধরেন মোদি। যা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তীব্র কটাক্ষ করেছে।

এই নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘মালদায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য ভিত্তিহীন। বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য কিছু বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন।’’ এসআইআর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী কেন নীরব রইলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কুণাল ঘোষ৷ তিনি বলেন, ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে বাংলার মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। কিছু গোলগোল চটকদারি কথাবার্তা কথা উনি বলে চলে যান। ওঁরা পরিবর্তন বললেও বাংলায় এবার প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে।’’ দেশে রেল-বিপ্লব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই হয়েছে বলে কুণাল দাবি করেছেন৷

কুণালের অভিযোগ, ভাঙন নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর বাংলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছে৷ তিনি বলেন, ‘‘যে সমস্ত বড়ো প্রজেক্ট আছে, যেমন তিস্তা প্রকল্প, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, গঙ্গা নদী সংস্কার এই সমস্ত কেন্দ্রের প্রজেক্ট। তাই কেন্দ্রকে তো সেই টাকা দিতেই হবে। ঘাটাল এরা করেনি বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করতে হয়েছে। তিস্তা কবে হবে কেউ জানে না। আর গঙ্গার বাঁধ ভাঙন রোধের জন্য বিপুল টাকার দরকার। কেন্দ্রের কোনও সহযোগিতার বালাই নেই। সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগরের সেতুর জন্য কেন্দ্র একটা টাকাও দিচ্ছে না। 1700 কোটি টাকা রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে করবেন বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। তার শিলান্যাস হয়ে গিয়েছে। এই যে গঙ্গার ভাঙনের জন্য রাজ্য কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা তো বিমাতৃসুলভ আচরণ করে যাচ্ছে। আজ ভোটের মুখে বিকৃত তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।’’

এছাড়া কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘গঙ্গা শব্দের অনেক রকম অর্থ আছে। গঙ্গা শব্দের আরও বৈচিত্র্যময় ব্যবহার আছে। ওঁকে টেলিপ্রম্পটার যেভাবে গঙ্গা লিখে দিচ্ছে। উনি বলে যাচ্ছেন। তাই বিহার-উত্তরপ্রদেশ দিয়ে গঙ্গা গিয়েছে, তাই উনি বলছেন। তাই বাংলাতেও বিজেপির আশা দেখছেন তিনি। কিন্তু গঙ্গা আরও আছে। বিহার-উত্তরপ্রদেশ দিয়ে মা গঙ্গা এসেছেন৷ কিন্তু বিজেপির গঙ্গাযাত্রা বাংলাতে হতে চলেছে। চতুর্থবার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে বিজেপির গঙ্গাযাত্রাটা বাংলার বুকেই হবে।’’

সিনিয়র কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দেশের যেকোনও প্রান্তে যেতে পারেন। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেতা হিসেবে বাংলায় আসতে পারেন; আমাদের তাতে কোনও অসুবিধা থাকার কথা নয়। বরং, প্রত্যাশিত ঘটনা। কিন্তু, তিনি বাংলা এবং বাঙালিদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা দূর করে প্রীতি এবং সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রকাশ করেন, সেটা বাংলা এবং বাঙালির প্রাপ্য বলে আমি মনে করি। গোটা ভারত বাঙালিদের প্রতি বিতৃষ্ণার ভার বহন করছে, তা নির্মূল করার জন্য উনি কী করছেন? এই বিতৃষ্ণা নির্মূল করবেন বলে আমরা আশাবাদী। আমরা আশ্চর্য হয়ে যায় উনি কার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন? বাঙালিদের জন্যে তো? তাহলে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে গিয়ে মার খাচ্ছে কেন? কেন লাঞ্ছিত হচ্ছে? সেই প্রশ্নের জবাব তো ওঁকে দিতেই হবে।"

শুধু পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা নয়, নদী ভাঙন, ধর্মীয় বিদ্বেষ নিয়ে তৃণমূল-বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখে সমালোচনা করেছেন সিপিআইএম নেতারা। সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত বলেন, "প্রতিবার ভোটের অনেক আগে থেকে ওঁরা যাতায়াত শুরু করেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলেই যদি সব সমস্যার সমাধান যেত, তাহলে ত্রিপুরা, অসম, ওড়িশায় কী হচ্ছে? বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা সেখানে মার খাচ্ছে কেন? শিল্প কোথায়? গুজরাটের শিল্পের হার এত তলানিতে কেন? ভোটের আগে ডুমুরের ফুলের মতোই উদয় হন। নানারকম প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে উনি চলে যান। এবারও তাই করবেন।"

সিপিআইএম-এর যুবনেতা কলতান দাশগুপ্ত আবার নদী ভাঙন নিয়ে মোদির সমালোচনা করেন। কলতান বলেন, "বিজেপি তো কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকরা লাশ হয়ে ফিরছে কেন? মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার পরিযায়ীদের, নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন সিপিআইএম-সহ বামপন্থীরা। মালদার ভূতনীর চরে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালা চালু করেছি আমরা। আর বিজেপি-তৃণমূল পরস্পরের প্রতি দায় ঠেলাঠেলি করে দায় এড়াতে চাইছে। রুটিরুজির প্রশ্ন এড়াতেই এভাবে অন্যের ঘাড়ে দায় ঠেলার রাজনীতি করছে।"

আরও পড়ুন -

  1. ‘পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার’! তৃণমূলকে বিঁধে মালদায় নয়া নির্বাচনী স্লোগান মোদির
  2. অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই বাংলায় বাড়ছে হিংসা, সরব প্রধানমন্ত্রী
  3. বিজেপি ক্ষমতায় এলেই মালদা-মুর্শিদাবাদে নদী ভাঙন রোধে ব্যবস্থা, আশ্বাস মোদির

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
CONGRESS
CPIM
TMC
OPPOSITIONS ON PM MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.