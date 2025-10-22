ETV Bharat / politics

লোকপাল এখন শকপাল! এরা প্রহরী নয়, প্রভুদের পোষ্য...BMW বিতর্কে তোপ কংগ্রেস-তৃণমূলের

লোকপালকে জোকসপাল বলে কটাক্ষ করেছেন রাজ্য কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় ৷ তৃণমূলের দাবি, এই পদক্ষেপ জনঅর্থের অপচয় ৷

BMW বিতর্কে লোকপালকে তোপ কংগ্রেস-তৃণমূলের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 5:17 PM IST

কলকাতা, 22 অক্টোবর: দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হওয়ার কথা ছিল যার, আজ সেই প্রতিষ্ঠানই বিলাসবহুল জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে - লোকপালের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । বিএমডব্লিউ গাড়ির টেন্ডার ডাকায় লোকপালকে 'শোকপাল' বলে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস ৷

দুর্নীতি দমনে গঠিত লোকপাল বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এএম খানউইলকরের নেতৃত্বে একটি সাত সদস্যের সংস্থা ৷ তবে সম্প্রতি সাতটি বিএমডব্লিউ গাড়ি কেনার জন্য লোকপাল টেন্ডার ডাকায় এই নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ এই নিয়ে তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডল থেকে বুধবার এক কড়া বার্তা জারি করে বলা হয়েছে, "বিদ্রূপের সীমা যেন এখানেই পৌঁছেছে । যে সংস্থা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গঠিত, সেই সংস্থাই এখন পাঁচ কোটি টাকার বিএমডব্লিউ গাড়িতে চড়ে ঘুরতে চায়, জনগণের সেবার জন্য নয়, নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য ।"

তৃণমূলের বক্তব্য, যেই 'লোকপাল' প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল দেশের নাগরিকদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের চেতনা থেকে, সেই সংস্থা এখন নিজের বিলাসবহুল চাহিদা পূরণে ব্যস্ত । অভিযোগ, লোকপাল অফিস নিজের জন্য কোটি টাকার বিএমডব্লিউ গাড়ি কেনার প্রস্তাব রেখেছে । তৃণমূলের দাবি, এই পদক্ষেপ শুধু জনঅর্থের অপচয়ই নয়, প্রতিষ্ঠানটির নৈতিক ভিত্তিকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে ।

দলের বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকেও সরাসরি আঙুল তোলা হয়েছে । সেখানে লেখা হয়েছে, "নরেন্দ্র মোদির শাসনে এই প্রতিষ্ঠানকে তার উদ্দেশ্যের উপহাসে পরিণত করা হয়েছে । বছরের পর বছর একে শূন্য রেখে দেওয়া হয়েছে, পরে সেখানে এমন লোক বসানো হয়েছে যাঁরা জনগণের স্বচ্ছতার চেয়ে চামড়ার আসন ও গাড়ির আরামেই বেশি আগ্রহী ।"

তৃণমূলের বক্তব্য অনুযায়ী, যে সংস্থা দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য গঠন করা হয়েছিল, সেই সংস্থাটি বছরের পর বছর ধরে কার্যত অচল করে রেখে সরকার নিজের সুবিধেমতো লোক বসিয়েছে । এখন সেই নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তারা দেশের দুর্নীতি রোধের কাজ না-করে বিলাসী জীবনযাপনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন । এক্স বার্তায় আরও বলা হয়েছে, "এরা প্রহরী নয়, এরা প্রভুদের পোষ্য । বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে তারা যেন দায়বদ্ধতার ধারণাকেই পিষ্ট করে দিচ্ছে ।"

তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনা দেশে এক বিপজ্জনক বার্তা দিচ্ছে: দুর্নীতি রোধ নয়, বরং তাকে এখন 'আরামদায়ক' করে তোলা হচ্ছে সরকারি অর্থে । রাজ্যের শাসকদলের মতে, সততার ক্ষয় একদিনে ঘটে না; তা ধীরে ধীরে গলে যায়, যখন দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই নিজের স্বার্থে জনঅর্থ ব্যয় করতে শুরু করেন ।

এই নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধেছে কংগ্রেসও ৷ কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, "লোকপাল আর লোকপাল নেই । এটা 'শোকপাল' এবং 'শকপাল'। আন্না হাজারে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, 'ইন্ডিয়া এগেইনস্ট করাপশন' এবং আরএসএস 2012 এবং 2013 সালে প্রচুর প্রচার চালিয়েছিল, লোকপালের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল । এখন শুধু লোকপালের পদক্ষেপগুলি দেখুন...লোকপাল কোনও তদন্ত শুরু করেছে ? তারা কোনও লোকদের গ্রেফতার করেছে ?..."

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম প্রশ্ন তুলেছেন যে, যখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সাধারণ সেডান গাড়ি দেওয়া হয়, তখন লোকপালের চেয়ারম্যান এবং ছয় সদস্যের কেন BMW গাড়ি প্রয়োজন ? এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "এই গাড়িগুলি কিনতে জনসাধারণের অর্থ খরচ করার কী দরকার ? আমি আশা করি, লোকপালের অন্তত এক বা দুইজন সদস্য এই গাড়িগুলি গ্রহণ করতে রাজি হননি বা হবেন না ৷"

এই নিয়ে চুপ নেই রাজ্য কংগ্রেসও ৷ কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, "লোকপাল না জোকসপাল বুঝতে পারছি না । দেশের মানুষের সঙ্গে জোকস করা হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন লোকপাল তৈরি করেছিলেন তখন বিজেপি কত বড় বড় কথা বলেছিল । নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে যে লোকপাল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এটা তার প্রমাণ । এসব দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকপাল আসলে রিটায়ারমেন্টের পরে আরাম করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার সুযোগ । দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে বিএমডব্লিউ চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে তারাই বা কেন বাদ যায় ।"

এদিকে এই নিয়ে বিজেপির প্রতিক্রিয়াও জানার চেষ্টা করা হয়েছিল । বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি । তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এটা কেন্দ্রীয় বিষয় ৷ এই নিয়ে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন না ।

