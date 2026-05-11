বিজেপির শ্রমিক কর্মচারী নেতার নাম ভাঙিয়ে বিরোধীদের ইউনিয়ন রুম দখলের ছক কর্পোরেশনে !
বিজেপি প্রভাবিত কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক কর্মচারী সংঘের তরফে এই নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে৷
Published : May 11, 2026 at 9:40 PM IST
কলকাতা, 11 মে: ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলীয় নেতারা স্পষ্ট ভাষায় কর্মীদের সংযত থাকতে বলেন। অন্যের পার্টি অফিস দখল না করার বার্তাও দেওয়া হয়। তবে অভিযোগ, রাতারাতি নব্য বিজেপি হওয়া কর্মীদের তাণ্ডবে কার্যত অস্বস্তির মুখে বিজেপি প্রভাবিত কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক কর্মচারী সংঘের নেতারা।
অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের নাম ভাঙিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের দফতর দখল করে বিজেপির পতাকা উড়ছে। সিটু দফতরে এসেছে ভবন ছেড়ে দেওয়ার হুমকি। জানতে পেরে রীতিমতো হতবাক কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘের নেতা ধরণীধর দাস। তাঁর নাম ভাঙিয়ে বিরোধী দফতর দখল যাঁরা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আইনিভাবে পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি জানান।
রাজ্যের পালাবদলে পর এখন সব গেরুয়াময়। অত্যাচার, দুর্নীতির অভিযোগ থাকা তৃণমূল নেতা-কর্মীরা রাতারাতি জার্সি বদলে বিজেপি হয়ে গিয়েছে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সেই নেতা-কর্মীরাই শুরু হয়েছে তাণ্ডব৷ আর সেটা বুঝতে পেরেই এখন দলের দরজা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। এই একই প্রভাব পড়ল এবার কলকাতা কর্পোরেশনে।
কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পামার বাজারে ময়লাকল এলাকায় থাকা তৃণমূলের প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি অফিসে বিজেপি ঝাণ্ডা উড়েছে। রং গেরুয়া হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনের বরো 3-এ সিটু কর্মীদের সংগঠনের দফতর ছেড়ে দিতে বলে ঘরের চাবি চাইছে একদল। 7 নম্বর বরোতে অভিযোগ তৃণমূল ইউনিয়নের রুম দখলের।
তবে যাঁরা এই কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছেন, তাঁদের চেনেন না খোদ এতদিন বিজেপি শ্রমিক সংগঠন করে আসা নেতা-কর্মীরা। তবে তৃণমূল ও সিটু তরফে বলা হয়েছে, এরা সব এক রাতে জামা বদলে বিজেপি হওয়া কর্মী। দলীয় দফতর ফিরে পেতে তৃণমূল ও সিপিএম উভয়পক্ষ কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘের নেতাদের ফোন করে। এর পরেই পদক্ষেপ করে কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘ।
এই অভিযোগ প্রসঙ্গে কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘ নেতা ধরণীধর দাস বলেন, ‘‘আমরা জানি না কারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। উপর থেকে কঠোর নির্দেশ অন্য সংগঠনের দফতর না দখল করতে। আমাদের পুরনো লোকজন যুক্ত নয়। আমরা তৃণমূল ও সিপিএম দুই পক্ষের শ্রমিক সংগঠনকে বলেছি যে থানায় অভিযোগ করুন। আমরাও করব। আমার নাম করে এসব করছে। এগুলো চলবে না। আমি নিজে আমাদের সংগঠনের একটা ঘর পেতে মাস ছয় ধরে লাগাতার চিঠি দিয়ে যাচ্ছি কলকাতা কর্পোরেশনের নানা স্তরে৷ এখনও একটা ঘর আমরা পাইনি।’’