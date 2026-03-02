সিপিএমের মহম্মদ সেলিমের নাম 'বিচারাধীন'! ভোটার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ ডান-বাম সবার

সিপিএমের মহম্মদ সেলিমের নাম 'বিচারাধীন'! ভোটার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ ডান-বাম সবার
শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে CEO দফতরের সামনে বিক্ষোভ কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের । 4 মার্চ বিকেল সাড়ে তিনটেয় নির্বাচন কমিশনে যাবে বামেরা ।
Published : March 2, 2026 at 6:01 PM IST
কলকাতা, 2 মার্চ: বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথম ধাপে প্রকাশিত হয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা । আর তাতেই বহু নাগরিকদের নাম বাদ গিয়েছে । প্রায় 60 লক্ষেরও বেশি নাগরিকদের নাম 'বিচারাধীন' রাখা হয়েছে । সেই তালিকায় প্রাক্তন বিধায়ক, সরকারি কর্মচারী থেকে বহুবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নামও রয়েছে । অথচ, তাঁদের এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল । সিপিএম নেতা তথা বসিরহাট লোকসভার অধীন বিধানসভা এলাকায় দুইবারের বিধায়ক মহম্মদ সেলিমের নামও 'বিচারাধীন' তালিকায় । বহু জায়গায় আবার জীবিত ব্যক্তির নাম 'ডিলিটেড' । যা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে ৷ সার্বিক ভাবে SIR তালিকায় 'গরমিল'-এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে ডান-বাম সংগঠনগুলি ।
সূত্রের খবর, SIR চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ যাওয়া থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে আগামী 4 মার্চ বিকেল সাড়ে তিনটেয় নির্বাচন কমিশনে যাবে বামেরা । টি বোর্ড থেকে জমায়েত করে মিছিল পৌঁছবে নির্বাচন কমিশনে ।
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবিষয়ে বলেন, "SIR-এ এত কিছু নথি দেওয়ার পরেও যাঁদের নাম বাদ গেল, তার দায় BLO, BDO, SDO, DM কার ? ঠিক কাজ করেনি । কাগজ দেওয়ার পরেও ভেদাভেদ করা হয়েছে । মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । আদিবাসী, মতুয়া, উদ্বাস্তু, মুসলমান, বিবাহিত মহিলাদের অ্যাডজুডিকেশনের জন্য বলা হয়েছে । যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রশাসন কয়লা পাচার, গরু পাচার, বালি পাচার করতে পারে, সেই প্রশাসন কাগজ দেখে বলতে পারে সেই ব্যক্তি নাগরিক কী নাগরিক নয় ? তাঁর ভোটাধিকার আছে কি না? এটা মমতার নির্দেশেই করা হয়েছে । তাঁর অফিসাররা করেননি ।"
তিনি আরও বলেন, "সাধারণ মানুষের হায়রানি হয়েছে । কাজ ফেলে রেখে বিডিও-এসডিও অফিসে ছুটেছে । তারপরও নাম দেখে, পদবি দেখে, ভাষা দেখে বাদ দেওয়া হয়েছে । এটাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের একই রকম স্ক্রিপ্ট । সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলে দাও । এই জন্য ফাইল চুরি করতে গিয়েছিলেন । আর এই ইডি তামাশা করল । কেন ? নির্বাচনের সময় BDO, SDO, ERO, AERO অফিস পর্যন্ত প্যারালাল মেশিনারি প্রতীক জৈনের কোম্পানিকে দিয়ে করিয়েছিলেন । এখন ফাটা ডিমে তা দিলেও বাচ্চা বেরোবে না ।"
আজ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে CEO দফতরের সামনে বিক্ষোভ ও ধর্না প্রদর্শন করেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা । তাঁদের আভিযোগ, অসাংবিধানিক ভাবে বৈধ নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়া এবং প্রায় 60 লক্ষেরও বেশি বৈধ নাগরিকদের নাম 'বিচারাধীন' রাখা হয়েছে । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আদালতের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে বলেছেন, "গণতন্ত্রকে বাঁচানোর সার্বিক স্বার্থে মহামান্য আদালতের সরাসরি হস্তক্ষেপ আজ ভীষণ প্রয়োজন, কারণ নির্বাচন কমিশন কার্যত ঠুঁটো হয়ে বিজেপি'র শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে ।"
শুভঙ্কর সরকার বলেন, "SIR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 'ডেমোগ্রাফি' বদলে দেওয়ার এবং পিছনের দরজা দিয়ে বিজেপি-কে জেতানোর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছে কংগ্রেস ।"
শুভঙ্কর সরকারের আভিযোগ, SIR প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে যে 60 লক্ষাধিক নাম 'বিচারাধীন' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে এক ভয়ংকর রাজনৈতিক চক্রান্ত । 'যৌক্তিক অসংগতি'র নামে 'বিচারাধীন' নামগুলিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মূল ভোটার তালিকায় না-রেখে প্রকারান্তরে বিজেপি-কে পিছন দরজা দিয়ে জেতানোর ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । এ বিষয়ে তৃণমূল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি আশ্চর্যজনকভাবে চুপ বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, "তৃণমূল হয়তো কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলেছে । 'বিচারাধীন' দাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 'ডেমোগ্রাফি' বদলে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি ।"
এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, এই রাজ্যে ফর্ম 6-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত ভোটারের সংখ্যা আনুমানিক 1 লক্ষ 80 হাজারের কিছু বেশি এবং বিয়োজন হয়েছে এমন ভোটারের সংখ্যা 5 লক্ষেরও কিছু বেশি ৷ যে পরিসংখ্যান SIR হওয়া অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় পুরোপুরি বিপরীত !"
সিপিআই (এমএল) লিবারেশন আবার বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে, "সমগ্র তালিকাই অসংখ্য ভুল ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ । ত্রুটিমুক্ত তালিকার নামে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা বাস্তবে চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর । কমিশনের পুরনো ভুলের খেসারত এবার বহু মানুষকে ভোটাধিকার হারিয়ে দিতে হয়েছে । আগামী দিনে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুলভ্রান্তির মূল্য জনগণকেই চুকাতে হবে । এত মানুষের ভোটাধিকার যখন প্রশ্নের মুখে, তখন রাজ্য সরকারকে আরও দৃঢ় ও সদর্থক অবস্থান নিতে হবে । সংবিধান ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়ানো তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব । পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও স্পষ্টভাবে জানাতে হবে—ত্রুটিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক তালিকার ভিত্তিতে কোনও নাগরিকের অধিকার খর্ব হতে দেওয়া হবে না । শুধু প্রশাসনিক চিঠিপত্র নয়, কার্যকর রাজনৈতিক ও আইনি উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি । ভোটাধিকার কোনও অনুগ্রহ নয়; এটি সাংবিধানিক অধিকার । এই অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তীব্র গণপ্রতিবাদ ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া জনগণের সামনে আর কোনও পথ নেই ।"
এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তরুণকান্তি নস্কর বলেন, "60 লক্ষের মধ্যে অনেককে একাধিকবার শুনানিতে ডাকা হয়েছে এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও তাঁদের নাম মূল তালিকাভুক্ত হয়নি । ফলে তাঁরা চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন । আমরা জানি এমন অনিশ্চয়তা-সহ আরও নানা কারণে ইতিমধ্যেই SIR-এর জন্য প্রায় এক শতপ্রাণের বলি হয়েছে । আমরা আগেও দাবি করেছি SIR-এর জন্য কোনও উপযুক্ত ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না-যায় ।"