পুরনির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক ! SIR-এ বাদ ভোটারদের নাম ফেরানো দাবিতে এককাট্টা বিরোধীরা

পুরনির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক ! SIR-এ বাদ ভোটারদের নাম ফেরানো দাবিতে এককাট্টা বিরোধীরা
Municipal Election Postponed Demand: কলকাতা ও হাওড়ার প্রায় 1.6 লক্ষ ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীকেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জহর ও শুভঙ্কর সরকারদের ৷
Published : October 26, 2026 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের অন্যান্য পুরসভা ও পুরনিগমের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক ৷ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন(SIR)-এর মাধ্যমে বহু যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে এমনই দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা ৷ পুরভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে নতুন করে সরব হল রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলি ।
সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে বিরোধীরা ৷ ওই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা আমলা জহর সরকার, সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রতিনিধি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার প্রমুখ ৷ তাঁদের আবেদন, ভোটার তালিকার বিশেষ পুনর্নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং স্পেশাল সামারি রিভিশন শেষ হওয়ার পরেই পুরভোটের আয়োজন করা হোক ।
প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার বলেন, "নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশে 2026 সালের 1 অক্টোবর থেকে বাদ পড়া এবং নতুন যোগ্য ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ শুরু হয়েছে । পাশাপাশি, 1 জানুয়ারি 2027-কে যোগ্যতার নির্ধারক তারিখ ধরে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়াও ঘোষণা করা হয়েছে । নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন 12 নভেম্বর 2026 এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন 4 জানুয়ারি 2027 । পুুরসভা নির্বাচন তারপর করতে হবে ।"
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই পুরভোট হলে এসআইআরের কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বহু যোগ্য নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন । তাই 2027 সালের 4 জানুয়ারির পর, অথবা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত বর্ধিত সময়সীমা শেষ হলে, পুরভোট করানোর দাবি জানানো হয়েছে । আমরা এই একই ইস্যুতে আগামী 30 অক্টোবর কংগ্রেসের তরফে নির্বাচন কমিশনে যাব ৷"
স্মারকলিপিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে । SIR-এ নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে পুরভোট হলে তাঁরা ফের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা বিরোধীদের ৷ স্মারকলিপিতে উদ্ধৃত নির্বাচন কমিশনের 16 সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরনিগমের আওতায় প্রায় 1.2 লক্ষ এবং হাওড়া পুরনিগমের আওতায় প্রায় 39 হাজার আবেদন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন । অর্থাৎ, দুই পুরনিগম মিলিয়ে প্রায় 1.6 লক্ষ আবেদনকারীর ভবিষ্যৎ ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী পক্ষ ।
তাঁদের আরও দাবি, ট্রাইব্যুনালে ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলির মধ্যে কলকাতায় 100 শতাংশ এবং হাওড়ায় 99 শতাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে । ফলে বিচারাধীন আবেদনকারীদের নাম বাদ রেখেই পুরভোট হলে তাঁরা দ্বিতীয়বার ভোটাধিকার হারানোর পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ।
বিরোধী দল ও নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা সংবিধানের নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং 1994 সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইনের 5 নম্বর ধারার উল্লেখ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন । তাঁদের বক্তব্য, পুরনির্বাচনের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের আইনগত ক্ষমতা রয়েছে । সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে ট্রাইব্যুনালে আপিল করা সমস্ত আবেদনকারীর নাম পুরভোটের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে ।